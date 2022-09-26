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В ФСБ насчитали более 260 тыс. мужчин, бежавших из России из-за мобилизации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,мобілізація

ФСБ РФ сообщила, что после объявления "долевой" мобилизации из России уехала 261 тысяча мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Новой газете. Европа" сообщил источник в администрации президента РФ.

"В последней справке ФСБ, которая сегодня, 25 сентября, "гуляла по кабинетам" значится цифра в 261 тысячу мужчин, выехавших из России со среды до вечера субботы", - пишет издание.

Источник в администрации путина сомневается в подлинности данных ФСБ, поскольку до этого пограничная служба ФСБ "не работала так быстро". По его словам, весной больше пытались исходить из поступающих позже данных, полученных от сотовых операторов.

Однако "атмосфера в администрации президента такова, что силовики и минобороны смогут убедить путина закрыть выезд, пока не поздно", сказал сотрудник администрации президента. "Сейчас мы [в работе] исходим из этого", – отметил он.

При этом "у руководителей нет встреч с президентом во вторую половину сентября", уточняет источник. При том, что в начале месяца подобные встречи были несколько раз в неделю.

Читайте: В российской деревне близ Кемерово мобилизовали всех мужчин
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Топ комментарии
+8
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26.09.2022 15:34
+6
Те, кто вчера рисовали зетки и радовались смертям украинцев теперь бегут в ЕС. Кстати, а почему чмобики не стоят в очередях в такие дружеские страны, как Китай, КНДР? Почему не скупают билеты в Иран?
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26.09.2022 15:26
+5
Бегут в злую нату чтобы их не убила злая ната.

Л - Логика.
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26.09.2022 15:29
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не втекли, а частково отріцательно мобілізувались.
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26.09.2022 15:26 Ответить
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26.09.2022 15:34 Ответить
Те, кто вчера рисовали зетки и радовались смертям украинцев теперь бегут в ЕС. Кстати, а почему чмобики не стоят в очередях в такие дружеские страны, как Китай, КНДР? Почему не скупают билеты в Иран?
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26.09.2022 15:26 Ответить
Бегут в злую нату чтобы их не убила злая ната.

Л - Логика.
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26.09.2022 15:29 Ответить
Все повертається.
"Хохлы, почему вы бежите от могилизации в страну-агрессора Россию?"
"Русня, почему вы бежите от могилизации в страны агрессивного блока НАТО, с которым вы ведете войну?"
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26.09.2022 15:34 Ответить
Краще Афганістан - от де скрєпи! Ніякі геї там не страшні.
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26.09.2022 15:31 Ответить
пока можно в Монголию ехать, там правительство Монголии пока не препятствует въезду росиян. Правда жить негде, в улан-баторах и прочих баянцагаанах лишних квартир нет, но за деньги, вырученные от продажи двушки в Тамбове можно купить приличную зимнюю шестистенную юрту с камином, коврами, всей обстановкой и посудой.
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26.09.2022 15:37 Ответить
а як швиденько підняли ласти. Удача і джентльмени відвертаються від царя.
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26.09.2022 15:30 Ответить
тю, 3000000 набрали спротив
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26.09.2022 15:31 Ответить
Мы ра***м ***.м *** мм..
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26.09.2022 15:33 Ответить
Шустрая рыба сибас(а)
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26.09.2022 15:34 Ответить
Так бегство ещё и не начиналось !
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26.09.2022 15:34 Ответить
Цим цифрам вIрити зовсIм не можна. Вже втIкло бIльше мIльйона
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26.09.2022 15:37 Ответить
3ри
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26.09.2022 15:49 Ответить
Залишилось їх примусово депортувати до братської країни Еритреї
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26.09.2022 15:51 Ответить
Грузия насчитала в этом году уже 260тыс русских (32тыс прошлый год). ФээСБе цифры занижает, как всегда.
В десять раз?
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26.09.2022 17:20 Ответить
 
 