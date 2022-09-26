У ФСБ нарахували понад 260 тис. чоловіків, які втекли з Росії через мобілізацію

ФСБ РФ повідомила, що після оголошення "часткової" мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Новой газете. Европа" повідомило джерело в адміністрації президента РФ.

"В останній довідці ФСБ, яка сьогодні, 25 вересня, "гуляла кабінетами" значиться цифра в 261 тисячу чоловіків, які виїхали з Росії з середи до вечора суботи", - пише видання.

Джерело в адміністрації путіна сумнівається у достовірності даних ФСБ, оскільки до цього прикордонна служба ФСБ "не працювала так швидко". За його словами, навесні більше намагалися виходити з даних, отриманих від стільникових операторів, які надходять пізніше.

Проте "атмосфера в адміністрації президента така, що силовики та міноборони зможуть переконати путіна закрити виїзд, поки не пізно", сказав співробітник адміністрації президента. "Зараз ми [в роботі] виходимо з цього", - зазначив він.

При цьому "у керівників немає зустрічей з президентом на другу половину вересня", уточнює джерело. При тому, що на початку місяця подібні зустрічі були кілька разів на тиждень.

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