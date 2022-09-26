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Новини Мобілізація в РФ
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У ФСБ нарахували понад 260 тис. чоловіків, які втекли з Росії через мобілізацію

росія,мобілізація

ФСБ РФ повідомила, що після оголошення "часткової" мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Новой газете. Европа" повідомило джерело в адміністрації президента РФ.

"В останній довідці ФСБ, яка сьогодні, 25 вересня, "гуляла кабінетами" значиться цифра в 261 тисячу чоловіків, які виїхали з Росії з середи до вечора суботи", - пише видання.

Джерело в адміністрації путіна сумнівається у достовірності даних ФСБ, оскільки до цього прикордонна служба ФСБ "не працювала так швидко". За його словами, навесні більше намагалися виходити з даних, отриманих від стільникових операторів, які надходять пізніше.

Проте "атмосфера в адміністрації президента така, що силовики та міноборони зможуть переконати путіна закрити виїзд, поки не пізно", сказав співробітник адміністрації президента. "Зараз ми [в роботі] виходимо з цього", - зазначив він.

При цьому "у керівників немає зустрічей з президентом на другу половину вересня", уточнює джерело. При тому, що на початку місяця подібні зустрічі були кілька разів на тиждень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російському селі поблизу Кемерово мобілізували всіх чоловіків

Автор: 

росія (64958) ФСБ (1449) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+8
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26.09.2022 15:34
+6
Те, кто вчера рисовали зетки и радовались смертям украинцев теперь бегут в ЕС. Кстати, а почему чмобики не стоят в очередях в такие дружеские страны, как Китай, КНДР? Почему не скупают билеты в Иран?
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26.09.2022 15:26
+5
Бегут в злую нату чтобы их не убила злая ната.

Л - Логика.
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26.09.2022 15:29
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не втекли, а частково отріцательно мобілізувались.
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26.09.2022 15:26 Відповісти
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26.09.2022 15:34 Відповісти
Те, кто вчера рисовали зетки и радовались смертям украинцев теперь бегут в ЕС. Кстати, а почему чмобики не стоят в очередях в такие дружеские страны, как Китай, КНДР? Почему не скупают билеты в Иран?
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26.09.2022 15:26 Відповісти
Бегут в злую нату чтобы их не убила злая ната.

Л - Логика.
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26.09.2022 15:29 Відповісти
Все повертається.
"Хохлы, почему вы бежите от могилизации в страну-агрессора Россию?"
"Русня, почему вы бежите от могилизации в страны агрессивного блока НАТО, с которым вы ведете войну?"
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26.09.2022 15:34 Відповісти
Краще Афганістан - от де скрєпи! Ніякі геї там не страшні.
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26.09.2022 15:31 Відповісти
пока можно в Монголию ехать, там правительство Монголии пока не препятствует въезду росиян. Правда жить негде, в улан-баторах и прочих баянцагаанах лишних квартир нет, но за деньги, вырученные от продажи двушки в Тамбове можно купить приличную зимнюю шестистенную юрту с камином, коврами, всей обстановкой и посудой.
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26.09.2022 15:37 Відповісти
а як швиденько підняли ласти. Удача і джентльмени відвертаються від царя.
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26.09.2022 15:30 Відповісти
тю, 3000000 набрали спротив
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26.09.2022 15:31 Відповісти
Мы ра***м ***.м *** мм..
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26.09.2022 15:33 Відповісти
Шустрая рыба сибас(а)
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26.09.2022 15:34 Відповісти
Так бегство ещё и не начиналось !
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26.09.2022 15:34 Відповісти
Цим цифрам вIрити зовсIм не можна. Вже втIкло бIльше мIльйона
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26.09.2022 15:37 Відповісти
3ри
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26.09.2022 15:49 Відповісти
Залишилось їх примусово депортувати до братської країни Еритреї
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26.09.2022 15:51 Відповісти
Грузия насчитала в этом году уже 260тыс русских (32тыс прошлый год). ФээСБе цифры занижает, как всегда.
В десять раз?
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26.09.2022 17:20 Відповісти
 
 