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Новости Мобилизация в РФ
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Россиян мобилизационного возраста с 28.09 не будут выпускать из РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТ

мобілізація,примусова

Начиная с 28 сентября, россияне мобилизационного возраста смогут выехать за пределы страны только по справке из военкомата.

Об этом со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщает российское оппозиционное издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Наиболее вероятная дата введения запрета – 28 сентября.

Еще один близкий к Кремлю источник говорит, что ограничения будут введены после проведения псевдореферендумов. Они, по замыслу оккупантов, должны завершиться 27 сентября.

Собеседники издания говорят, что планируется ввести что-то вроде "выездных виз": уехать из России можно будет только по разрешению военнослужащего.

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Руководитель международной правозащитной группы "Агора" адвокат Павел Чиков заявил, что россиянам уже сейчас ФСБ запрещает выезд за пределы страны и опубликовал соответствующие документы.

Россиян мобилизационного возраста с 28.09 не будут выпускать из РФ, - СМИ 01
Россиян мобилизационного возраста с 28.09 не будут выпускать из РФ, - СМИ 02

граница (5260) россия (95388) мобилизация (2737)


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Топ комментарии
+18
число погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек......
http://ria.ru РИА «Новости» .
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26.09.2022 16:53
+8
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26.09.2022 17:07
+5
Прекрасно! Свинособаки повинні здохнуть!
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26.09.2022 16:51
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Прекрасно! Свинособаки повинні здохнуть!
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26.09.2022 16:51 Ответить
пів росії будуть на білих ладах....а інша половина на візках......
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26.09.2022 16:52 Ответить
число погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек......
http://ria.ru РИА «Новости» .
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26.09.2022 16:53 Ответить
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26.09.2022 16:54 Ответить
кндр громко постучала каблуками х..ла
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26.09.2022 16:56 Ответить
Ті хто хотів сховатись або втекти вже втекли
В Росії багато місць де можна сховатись це глухі місця Сибіру
А хто зараз буде розшукувати втікачів ? Неможливо всіх знайти.
А йдуть ті хто має ідеологію або гроші хоче заробити
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26.09.2022 16:56 Ответить
а жерти що в глухих місцях сибіру? там супермаркету немає, а сезон підножного корму вже закінчився.
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26.09.2022 17:01 Ответить
Канибализм им в помощь
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26.09.2022 17:07 Ответить
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26.09.2022 17:03 Ответить
Легко. Кругом стукачі. Коли з Гулагу тікали зеки то місцеві чукчі, буряти, калмики їх ловили або вбивали і отримували "за тушку" декілька кілограмів солених оселедців (для цього в тих регіонах тоді було створено штучний дефіцит солі). Місцеві втікачів інакше ніж "сєльодками" не називали. Спадкоємці Судоплатова і Берії створять дефіцит і шанси "уклоністів" швидко зменшаться до нуля.
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26.09.2022 17:04 Ответить
Офісний планктон здохне в Сибіру так само як і на війні, тут викликають подив тільки мешканці Сибіру і ДС, вони б там вижили.
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26.09.2022 17:18 Ответить
А як же "олл інклюзів" в Турції? Ердоган нє поймьот...
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26.09.2022 16:57 Ответить
Это Реджеп Помидорычу ответка за хитрожопость прилетела. С русни уже много бабла не срубит, падишах хитросделанный
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26.09.2022 17:06 Ответить
бережуть «расходний матєріал»
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26.09.2022 17:04 Ответить
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26.09.2022 17:06 Ответить
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26.09.2022 17:07 Ответить
Песков заяви що не обговорюють введення надзвичайного стану https://korrespondent.net/world/russia/4519737-peskov-otvetyl-na-vopros-o-*******-polozhenyy-v-rf
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26.09.2022 17:07 Ответить
Рабсияне, вас ждут незабываемые и солнечные курорты Магадана, Воркуты и Соловецких островов.
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26.09.2022 17:10 Ответить
Туризм в ********** буде виключно "екстремальним".
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26.09.2022 18:16 Ответить
Вам вже не знають,як натякнуть,що пора їб.шить один одного.
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26.09.2022 17:26 Ответить
Очень правильное решение. А то эта пи//расня шарахнулась по свету, как тараканы по кухне.
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26.09.2022 17:27 Ответить
толку от того что они ломанулись , а работать где ?, жить где ? бабло не вечное , начнут назад ехать , на западе нужно работать что бы жить , а на паРаше можно и макулатуру сдавать и бояру херачить, та и ленивые они в конец, язык учить не будут , а без этого ни как.
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26.09.2022 17:49 Ответить
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26.09.2022 19:14 Ответить
Довідка виросте в ціні,*умільці* надрукують дешевше,*голь на видумки....*
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26.09.2022 20:15 Ответить
 
 