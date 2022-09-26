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Новини Мобілізація в РФ
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Росіян мобілізаційного віку з 28.09 не випускатимуть з РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

мобілізація,примусова

Починаючи з 28 вересня росіяни мобілізаційного віку зможуть виїхати за межі країни лише за довідкою з військкомату.

Про це з посиланням на близькі до Кремля джерела повідомляє російське опозиційне видання "Медуза", інформує Цензор.НЕТ.

Найбільш імовірна дата запровадження заборони - 28 вересня.

Ще одне близьке до Кремля джерело каже, що обмеження запровадять після проведення псевдореферендумів. Вони, за задумом окупантів, мають завершитися 27 вересня.

Співрозмовники видання кажуть, що планується запровадити щось на кшталт "виїзних віз": поїхати з Росії можна будет лише за дозволом від війскькомата.

Також читайте: Після "референдуму" людей з окупованих територій відправлять на війну, - зрадник Балицький

Керівник міжнародної правозахисної групи "Агора" адвокат Павло Чиков заявив, що росіянам вже зараз ФСБ забороняє виїзд за межі країни, і опублікував відповідні документи.

Росіян мобілізаційного віку з 28.09 не випускатимуть з РФ, - ЗМІ 01
Росіян мобілізаційного віку з 28.09 не випускатимуть з РФ, - ЗМІ 02

Автор: 

кордон (4753) росія (64958) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+18
число погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек......
http://ria.ru РИА «Новости» .
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26.09.2022 16:53
+8
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26.09.2022 17:07
+5
Прекрасно! Свинособаки повинні здохнуть!
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26.09.2022 16:51
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Прекрасно! Свинособаки повинні здохнуть!
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26.09.2022 16:51 Відповісти
пів росії будуть на білих ладах....а інша половина на візках......
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26.09.2022 16:52 Відповісти
число погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек......
http://ria.ru РИА «Новости» .
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26.09.2022 16:53 Відповісти
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26.09.2022 16:54 Відповісти
кндр громко постучала каблуками х..ла
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26.09.2022 16:56 Відповісти
Ті хто хотів сховатись або втекти вже втекли
В Росії багато місць де можна сховатись це глухі місця Сибіру
А хто зараз буде розшукувати втікачів ? Неможливо всіх знайти.
А йдуть ті хто має ідеологію або гроші хоче заробити
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26.09.2022 16:56 Відповісти
а жерти що в глухих місцях сибіру? там супермаркету немає, а сезон підножного корму вже закінчився.
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26.09.2022 17:01 Відповісти
Канибализм им в помощь
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26.09.2022 17:07 Відповісти
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26.09.2022 17:03 Відповісти
Легко. Кругом стукачі. Коли з Гулагу тікали зеки то місцеві чукчі, буряти, калмики їх ловили або вбивали і отримували "за тушку" декілька кілограмів солених оселедців (для цього в тих регіонах тоді було створено штучний дефіцит солі). Місцеві втікачів інакше ніж "сєльодками" не називали. Спадкоємці Судоплатова і Берії створять дефіцит і шанси "уклоністів" швидко зменшаться до нуля.
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26.09.2022 17:04 Відповісти
Офісний планктон здохне в Сибіру так само як і на війні, тут викликають подив тільки мешканці Сибіру і ДС, вони б там вижили.
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26.09.2022 17:18 Відповісти
А як же "олл інклюзів" в Турції? Ердоган нє поймьот...
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26.09.2022 16:57 Відповісти
Это Реджеп Помидорычу ответка за хитрожопость прилетела. С русни уже много бабла не срубит, падишах хитросделанный
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26.09.2022 17:06 Відповісти
бережуть «расходний матєріал»
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26.09.2022 17:04 Відповісти
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26.09.2022 17:06 Відповісти
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26.09.2022 17:07 Відповісти
Песков заяви що не обговорюють введення надзвичайного стану https://korrespondent.net/world/russia/4519737-peskov-otvetyl-na-vopros-o-*******-polozhenyy-v-rf
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26.09.2022 17:07 Відповісти
Рабсияне, вас ждут незабываемые и солнечные курорты Магадана, Воркуты и Соловецких островов.
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26.09.2022 17:10 Відповісти
Туризм в ********** буде виключно "екстремальним".
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26.09.2022 18:16 Відповісти
Вам вже не знають,як натякнуть,що пора їб.шить один одного.
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26.09.2022 17:26 Відповісти
Очень правильное решение. А то эта пи//расня шарахнулась по свету, как тараканы по кухне.
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26.09.2022 17:27 Відповісти
толку от того что они ломанулись , а работать где ?, жить где ? бабло не вечное , начнут назад ехать , на западе нужно работать что бы жить , а на паРаше можно и макулатуру сдавать и бояру херачить, та и ленивые они в конец, язык учить не будут , а без этого ни как.
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26.09.2022 17:49 Відповісти
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26.09.2022 19:14 Відповісти
Довідка виросте в ціні,*умільці* надрукують дешевше,*голь на видумки....*
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26.09.2022 20:15 Відповісти
 
 