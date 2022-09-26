Росіян мобілізаційного віку з 28.09 не випускатимуть з РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Починаючи з 28 вересня росіяни мобілізаційного віку зможуть виїхати за межі країни лише за довідкою з військкомату.

Про це з посиланням на близькі до Кремля джерела повідомляє російське опозиційне видання "Медуза", інформує Цензор.НЕТ.

Найбільш імовірна дата запровадження заборони - 28 вересня.

Ще одне близьке до Кремля джерело каже, що обмеження запровадять після проведення псевдореферендумів. Вони, за задумом окупантів, мають завершитися 27 вересня.

Співрозмовники видання кажуть, що планується запровадити щось на кшталт "виїзних віз": поїхати з Росії можна будет лише за дозволом від війскькомата.

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Керівник міжнародної правозахисної групи "Агора" адвокат Павло Чиков заявив, що росіянам вже зараз ФСБ забороняє виїзд за межі країни, і опублікував відповідні документи.



