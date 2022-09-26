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Новини Війна
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Після "референдуму" людей з окупованих територій відправлять на війну, - зрадник Балицький

балицький

Після закінчення псевдореферендуму в Запорізькій області російські окупанти відправлять українців з окупованих територій на війну, заявив зрадник, так званий "глава" Запорізької області Євген Балицький.

Про це пише кремлівське видання ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

За словами Балицького, після псевдореферендуму за входження Запорізької області до складу Росії "добровольчі" батальйону, що формується там, відправляться на війну проти України у складі ЗС РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зрадник Балицький тікав до окупованого Криму, однак росіяни повернули його до Мелітополя під конвоєм, - Федоров

Зазначимо, призов жителів окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст. 51 IV Женевської конвенції та є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примус громадян України до участі в бойових діях проти власної держави.

Автор: 

армія рф (17236) окупація (6670) Запорізька область (3574) Балицький Євген (40) мобілізація (3025) псевдореферендум (192)


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Топ коментарі
+16
чтобы попасть Грузию, кацап должен оформить заявление......
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26.09.2022 16:49
+9
Еще один пункт не помешал бы

6.Признаю и поддерживаю всемирнопризнанный и очевидный факт-
Путин-*****,что и заверяю своей подписью.
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26.09.2022 17:00
+7
Де наше СБУ було ,адже ця паскуда ходило на медвечукывські і мураєвський канали і всі добре памятають що говорив цей колоборант і не він один проаналізуйте ці шоу на проросійських помийках.
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26.09.2022 16:59
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зпалив контору *****.
А вродь би ніхто до цього не знав.
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26.09.2022 16:48 Відповісти
касапська "Медуза повідомляє: "В Крыму и Севастополе мобилизовали более двух тысяч бывших украинских военных. До аннексии острова до 2014 года они служили в армии Украины, а затем вошли в запас российских вооруженных сил. ТАСС https://tass.ru/armiya-i-opk/15872083 пишет , что мобилизованных собираются 27 сентября отправить к месту дальнейшей службы (к ТВД)."
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26.09.2022 18:52 Відповісти
чтобы попасть Грузию, кацап должен оформить заявление......
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26.09.2022 16:49 Відповісти
Еще один пункт не помешал бы

6.Признаю и поддерживаю всемирнопризнанный и очевидный факт-
Путин-*****,что и заверяю своей подписью.
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26.09.2022 17:00 Відповісти
І багато підписалось під цим переліком? Просто цікаво.
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26.09.2022 17:34 Відповісти
а шо, есть выбор??? ))
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26.09.2022 17:35 Відповісти
Выбор есть всегда. Даже, если вас проглотили, у вас, как минимум, есть два выхода. Это я к тому, что упоротые "патриоты" могут просто могут встать в позу, типа, "Да ни за что!" и уехать обратно в свой любимый *********, где снова попытаются перебраться в более лояльную к кацапам страну.
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26.09.2022 18:16 Відповісти
могут конечно...... только реальность несколько другая - на КПП мусорники забиты содранными со стекол свастикой и колорадскими ленточками......, ибо патриотизм русского заканчивается за пределами телевизора...., а те упоротые, о которых вы говорите, давно уже лежат в полях Украины....
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26.09.2022 18:21 Відповісти
Ну не знаю... Мне жаль только молодых наших пацанов в оккупации ! Которые из-за бестолковости своих родителей ( которые должны были их ВЫШВЫРНУТЬ от туда ЛЮБЫМИ способами ! А из-за них, молодняк не смогли или не успели эвакуироваться.... Взрослых мужиков мне не жаль !!! За редчайшим исключением !
Неужели у них не хватало ума понимать, что будет...
А раз так, то по заслугам !
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26.09.2022 16:58 Відповісти
А теперь пусть выбирают : мои сопротивляться или сдохнуть от нашей руки...
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26.09.2022 17:00 Відповісти
Розумніше було б перевербувати,переконати стати на сторону ВСУ...З новомобілізованих не менше половини проти війни,з ними треба працювати...Всього один прецендент,всього один підрозділ російських військ перейде на нашу сторону,розстріляє командирів і з білим прапором піде до нас - і це буде початком лавини...Це їх зброя закидувати переправи трупами і вирішувати проблеми гарматним м"ясом,наша тактика - розум,хитрість,передбачливіть...Іншого шляху для нас нема...
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26.09.2022 18:09 Відповісти
Я говорю не о кацапах. А о наших, которые остались под оккупацией и которых кацапы сейчас хотят призвать в свою армию !
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26.09.2022 18:11 Відповісти
Де наше СБУ було ,адже ця паскуда ходило на медвечукывські і мураєвський канали і всі добре памятають що говорив цей колоборант і не він один проаналізуйте ці шоу на проросійських помийках.
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26.09.2022 16:59 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWiaiXKpSzeAvU5lr-dwLp-Qys7q3GSrp5ZSIp0ULKLgo4CfCU_aYxihCLc_qAs99vPR4fTr521mdfzbAefDG7F3sQ6o7_MGoSKthfGvZ8mIinr2icso-9TbVmRQ6WOJCkZ8QPHW2-hqHHAzxBnj8Zc&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02dDEu7zmNC4xgom9uzphr54YvVa7EP3BmzeoAjpcmjf4AU1e3yNoqnK8Ai3WbsBD1l?__cft__[0]=AZWiaiXKpSzeAvU5lr-dwLp-Qys7q3GSrp5ZSIp0ULKLgo4CfCU_aYxihCLc_qAs99vPR4fTr521mdfzbAefDG7F3sQ6o7_MGoSKthfGvZ8mIinr2icso-9TbVmRQ6WOJCkZ8QPHW2-hqHHAzxBnj8Zc&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Пишуть:

«На відміну від міністерки Польщі, очільник делегації України на генконференції МАГАТЕ тво голови Держатомрегулювання України О.Коріков не запропонував у виступі жодних санкцій проти РФ, наприклад, призупинення її членства в МАГАТЕ. Тільки взивав та вносив деструктивні пропозиції.

Із релізу ДІЯРУ: "Відзначивши важливість місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, глава української делегації констатував, що наразі звіт за результатами цієї місії не наблизив до розв'язання головних проблем: припинення обстрілів ядерних об'єктів, демілітаризації та деокупації ЗАЕС (моє - а як ЗВІТ мав наблизити до цього?!).

«Повне виведення російських окупаційних військ та представників «росатому» з території ЗАЕС повинно стати основним завданням та метою цієї місії», - підкреслив глава української делегації.

Він заявив, що Україна високо цінує ухвалення резолюції Ради керуючих МАГАТЕ GOV/2022/58 від 15 вересня 2022 року та підтримує заклик до рф стосовно негайного припинення всіх дій проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об'єкта в Україні та щодо них, з метою відновлення повного контролю компетентними органами влади України над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів. "

На зустрічі з представником Уряду Великобританії Коріков сказав таке: "Очільник Держатомрегулювання також зазначив, що рекомендації МАГАТЕ щодо створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС можливо імплементувати лише після повного виведення російських військ та бойової техніки із промислового майданчика ЗАЕС і території довкола станції, припинення обстрілів та відновлення повного контролю української влади над АЕС.

Він додав, що місія МАГАТЕ може бути важливим інструментом для досягнення цієї мети. Водночас, якщо не йдеться про досягнення цих цілей, то подальше перебування представників МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС є невиправдано небезпечним."

У мене питання: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine технічне завдання на переговори тво ДІЯРУ узгоджувалося з вами? Чому він озвучує тези, які схожі на рашкин "темник"? Навіщо він каже, що постійно діюча місія експертів МАГАТЕ не потрібна?! Що це взагалі відбувається?!

Куди дивляться українські спецслужби?!

Соромно перед державами-партнерами, зокрема, Польщею...»

Кадри Деркача досі діють в українській політиці та атомній енергетиці.
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26.09.2022 17:07 Відповісти
балицького на балик!
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26.09.2022 17:07 Відповісти
"Добровольческие батальоны" - это по лекалам фюрера. Во время второй мировой, немцы тоже сгоняли "добровольцев" на оккупированных территориях в батальоны СС - потому что СС кагбэ не являлась регулярной армией.
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26.09.2022 17:07 Відповісти
Є. Балицький.
Прочитав - дійсно!
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26.09.2022 17:22 Відповісти
Ту нечисть яка пішла на референдум,отримала російські паспорти,а потім була мобілізована,треба винищувати і не брати в полон,адже колись ми вже маємо усвоїти урок що непокаране зло повертається
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26.09.2022 17:26 Відповісти
А ще пару днів тому воно мекало, що на Запоріжщині мобілізації не буде
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26.09.2022 17:27 Відповісти
Дивно , що бидляка продажна Балицький ще живий !!

Впевнений , що цей покидьок скоро копита відкине 😠
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26.09.2022 17:30 Відповісти
тут всё просто...талоны на воздух балыцькым должны выдавать сотрудники СБ ОУН..
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26.09.2022 18:56 Відповісти
 
 