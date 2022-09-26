В Житомирской области сократили комендантский час
С 26 сентября в Житомирской области сокращают комендантский час.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОВА.
"Во всех населенных пунктах Житомирской области с 26 сентября соответствующим решением изменено время комендантского часа с 23:00 до 05:00 на с 24:00 до 05:00", - говорится в сообщении.
В ОВА напомнили, что в это время категорически запрещается:
- передвижение по улицам населенных пунктов;
- выезд из населенных пунктов и въезд в них для гражданского населения.
"Обязательна для всех, без исключения, остановка транспортных средств по требованию полицейских и предоставление личных документов для проверки. Любое неповиновение или невыполнение законных требований правоохранителей, полицейских и военнослужащих будет иметь соответствующее адекватное военному состоянию реагирование", - добавили в обладминистрации.
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