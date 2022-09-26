На Житомирщині скоротили комендантську годину
З 26 вересня в Житомирській області скорочують комендантську годину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОВА.
"У всіх населених пунктах Житомирської області з 26 вересня відповідним рішенням змінено час комендантської години з 23:00 до 05:00 на 24:00 до 05:00", - йдеться в повідомленні.
В ОВА нагадали, що у цей час категорично забороняється:
- пересування вулицями населених пунктів;
- виїзд з населених пунктів та в’їзд до них для цивільного населення.
"Обов’язковою для всіх, без винятку, є зупинка транспортних засобів на вимогу поліцейських та надання особистих документів для перевірки. Будь-яка непокора або невиконання законних вимог правоохоронців, поліцейських та військовослужбовців матиме відповідне адекватне воєнному стану реагування", - додали в обладміністрації.
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