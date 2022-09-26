Страны ЕС планируют отсрочить ограничение цен на российскую нефть, - Bloomberg
Страны Европейского союза не договорились об ограничении стоимости российской нефти и предположительно отложат соглашение по этому вопросу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Кипр и Венгрия не согласились с предложением ввести ограничения на российскую нефть. Санкции в ЕС требуют единодушия, дающего каждой стране эффективное право вето", говорится в сообщении.
Издание уточняет, что получающие российскую нефть по трубопроводу Венгрия, Словакия и Чехия хотят гарантии, что их поставки останутся нетронутыми после введения потолка цен на энергоресурсы из РФ.
Также против введения ограничений могут выступить Греция и Мальта. Потому что эти страны транспортируют российскую нефть.
Bloomberg отмечает, что Еврокомиссия встретилась на выходных со странами ЕС, чтобы попытаться найти компромисс по пакету ограничительных мер против России в ответ на действия Кремля.
Перед неформальной встречей министров Евросоюза в Праге 6 октября страны-члены должны достичь предварительных договоренностей по новому пакету санкций против РФ.
По информации источников издания, ЕС предстоит еще разработать многие детали, в частности, по какой цене на российскую нефть союзники установят границу.
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Экономика 25-сен, 19:209 4 058 0
Пока в Германии не дошли руки до того, чтобы расследовать крупнейшую диверсию, совершенную группой Меркель не только против Германии, но и против всей Европы, Берлин прямо сейчас находит новую игру.
Собственно говоря, диверсия была задумана и разработана не Меркель, а путиным, и в общем, надо было либо быть в доле от этой аферы, либо обладать эталонной тупостью, чтобы не рассмотреть ее не очень-то и хитрые контуры.
Суть ее заключалась в том, что прутин готовил идеальное, смертельное оружие для Европы, а от Меркель нужна была ее алчность и преданность идеалам Штази. С этим у нее оказалось все в порядке. Алчность она продала собственному правительству просто со свистом, и там это сочли за сильный и выгодный план.
Суть его сводилась к тому, чтобы сделать из Германии главный газовый хаб Европы, и тут даже нет смысла пояснять, что главная идея заключалась в том, чтобы вход газпромовского газа обеспечить исключительно через Германию. При запуске всех ниток перспективных газопроводов, поставки газа через Украину и Польшу должны были свестись к минимуму или полностью прекратиться.
Меркель это не просто знала, а продвигала этот план уверенно и уперто, и никакого иного результата этот план не представлял. Профит Германии заключался в том, что весь газ она получала бы на свою территорию, а уже оттуда он должен был расходиться по большей части Европы.
Недавно мы писали о том, что между Германией и Францией начал действовать интерконнектор - стыкующий узел, соединяющий ГТС Франции и Германии. Но после того, как было объявлено о его запуске, выяснилась пикантная деталь.
На самом деле, сама соединительная труба уже была, но компрессорные станции были построены для перекачки газа в направлении «Германия-Франция» и вот сейчас, они были снабжены возможностью качать газ из Франции в Германию.
Казалось бы это - не очень большое изменение, но оно говорит о многом. Как несложно догадаться, газотранспортные системы двух стран уже были настроены на то, чтобы иметь возможность получать газпромовский газ на всей территории Германии и дальше - во Францию и через нее - в соседние Швейцарию и Италию.
И отсюда можно получить ответ на вопрос о том, почему с таким трудом двигалась инициатива Испании о строительстве интерконнектора между Испанией и Францией, чтобы Франция могла получать газ от испански СПГ и нескольких газопроводов из Африки, которые дают значительный избыток газа в самой Испании и Португалии.
Дело в том, что до прошлого года ни Франции, ни Германии испанский газ был не нужен, поскольку готовился большой, спекулятивный фестиваль на газпромовском газе. Поэтому Германия сама блокировала строительство терминалов СПГ, а Франция находилась в перманентных контра с США - основным поставщиком для нескольких терминалов на северном побережьи Франции.
И отсюда же вытекают корни просто эпического противостояние Берлина с Варшавой, которая почуяв неладное, стала строить свой терминал СПГ и газопровод из Норвегии «Baltic Pipe», который вступает в коммерческую эксплуатацию 1 октября.
Это было явное нарушение планов, поскольку Берлин надеялся продавать газ и в Польшу, но поляки имеют исторические основания не доверять ни немцам, ни русским, а уж тем более - у них нет никакого доверия к их совместным проектам, а это как раз он и был.
Ну а Германия, пользуясь своей ведущей ролью в ЕС и имея поддержку Франции, всячески давила Польшу не только в плане энергетики, но и по разным, не симметричным поводам.
Но к чести Варшавы, поляки смогли выдержать это бешеное давление и не удивительно, что сейчас Польша является одной из самых не пострадавших стран от энергокризиса, устроенного путиным. Она сумела вовремя отскочить в сторону.
(Окончание следует)
Экономика 25-сен, 19:209 3 378 0
То есть упорство, с которым Меркель планировала насадить Европу на трубу, было очень даже обоснованным, даже если учесть ее зашкваренность в молодости и возможно, какой-то крупный пост в газораспределительной структуре европейского масштаба.
Если бы эта афера закончилась успехом, то герр шредер оказался бы жалким паяцем и дешевой проституткой, в сравнении с самой дорогой проституткой всех времен и народов, под именем Ангела.
И надо заметить, что случись это, она бы не зря ела свой хлеб с икрой. Ведь ей надо было не только втянуть путинские трубы, но и обрубить все альтернативные, что ей почти удалось, за исключением всего нескольких стран.
В общем, идея была простой, прутин отдает Меркель весь газ для Европы по фиксированной цене, а та - делает свою наценку и перепродает ее всем остальным. Что называется, деньги из схемы. Не только немцы должны были стать жертвой этой аферы, но почти вся Европа.
В сравнении с этим, грязные манипуляции ОПЕК с ценами на нефть показались бы детским лепетом, и потому, когда мы говорим о том, почему Германия всегда занимала позицию прутина, просто надо исходить из этой схемы, которая должна была принести авторам схематоза не просто десятки или сотни миллиардов долларов в год, но запустили бы схему как минимум на десяток лет.
А чтобы никто не разрушил игру, Германия играла бы роль троянского коня в ЕС, убивая любые альтернативные проекты поставки газа. Достаточно вспомнить, как она боролась с американским или любым другим СПГ.
То есть, эта веселая бабушка, не моргнув глазом, похоронила бы не только Украину или Европу, но и рынок, как живой механизм. Как минимум - рынок газа. И она почти смогла это сделать. Только в этой схеме легко читается второе дно, которое Меркель, в угоду своему преступному меркантилизму и продажности, просто не хотела видеть.
А фокус тут в том, что она уже начала вживаться в роль европейской домуправши, и как Нона Мордюкова уже наверняка разучила ключевую фразу «Тогда мы отключим газ!», что наверняка было по вкусу многим ее соратникам, поскольку это был рецепт легко и жестко взять всю Европу в кулак.
Только вот если бы она предусмотрела все это не на одном источнике газа, то вполне можно было бы списать на то, что здесь нет ничего личного, только бизнес, но она заточила схему исключительно под путинский газ и только под его «честное слово» вручила ему энергетическую безопасность полностью и почти бесповоротно.
То, что он может сказать «Тогда мы отключим газ!», в ее голове не уложилось. И вот это уже - преступление как против Германии, так и против Европы.
Ну а теперь всем очевидно, что прутин не просто мог сказать эту фразу, но и сказал. И вот тут стала очевидна истинная суть проекта. Меркель планировала манипулировать Европой, а прутин - манипулировал Меркель.
И не удивительно, что из ЕС, заткнув нос, сбежала Великобритания. Ей эти игры не были нужны изначально и она вычислила эту игру также четко, как и Польша.
Только Варшава вышла из энергетических привязок от Германии и федерации, а Британия вышла из ЕС полностью, поскольку ее глас разума в Европе никто не хотел слышать, а вместо этого - заглядывали в рот Меркель.
И вот теперь Шольц рушит эту схему до фундамента. Делает он это не потому, что ему омерзительна сама идея, ничего подобного. Он не мог быть не в теме, поскольку в правительстве Меркель заведовал финансами и его ведомство однозначно делало прикидки по экономическому профиту от внедрения этой программы.
Просто он понимает, что рано или поздно все это вскроется и начнутся массовые посадки, а он сейчас может реабилитироваться действиями прямо противоположного свойства.
И вот прямо сейчас он сигнализирует о том, что достигнуты прорывные соглашения с Саудовской Аравией по вопросам поставок СПГ в Германию.
И тут надо понимать, что Германия производит всю номенклатуру оборудования, необходимого для строительства терминалов по сжижению газа, а раз так, то огромные залежи аравийского газа, могут получить технологический хвост, который превратит его в СПГ - крайне востребованный товар.
Если старая тема по строительству газопровода через Катар и Сирию в Турцию осталась в стадии прожекта, то начать строить мощности по сжижению газа, когда к делу подключится Германия, это уже совсем другая история. И вот Шольц говорит о том, что правительства двух стран достигли согласия по всем ключевым вопросам, относительно СПГ.
А это говорит о том, что глобальный рынок поставок газа сейчас претерпевает самые крупные метаморфозы за всю его историю, и похоже на то, что поляна, занимаемая федерацией, стремительно и безвозвратно сокращается.
И если раньше москве удавалось удерживать свою часть мирового рынка жестко и устойчиво, то теперь через нее переступили и пошли дальше. А в таком случае, лежачих будут добивать.
Так что гигантская газовая афера, которую прутин двигал два десятка лет, стремительно превращается в надгробный камень не только лично для него, но и для федерации.
ANTI-COLORADOS
По действиям около российского газа, и танцев Германии и Франции вокруг него, частично всплывавшим в разные медия в последнее десятилетие, так и выглядело. Сгорели чисто на своей алчности. За такое всех задействованных надо как минимум позадить пожизненно без прав обжалования за предательство своих стран и стран ЕС в целом с катастрофическими последствиями.
и из нато заодно попросить