Российские карты "Мир" перестали обслуживать в Таджикистане

Банк Таджикистана – Душанбе Сити Банк – занимающий второе место в стране по количеству держателей карт, заявил о технических неполадках в работе с российской платежной системой "Мир".

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что сбои продолжаются с 24 сентября. В связи с этим банк прекратил обслуживание карт.

"С минувшей субботы Душанбе Сити Банк отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой "Мир", на данный момент карты платежной системы "Мир" не обслуживаются в банкоматах и ​​РОS-терминалах "Душанбе Сити", - говорится в заявлении.

При этом о сроках возобновления работы не сообщается.

Ранее росСМИ писали о DDoS-атаках украинских хакеров на платежную систему "Мир".

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