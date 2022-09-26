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Российские карты "Мир" перестали обслуживать в Таджикистане

мир

Банк Таджикистана – Душанбе Сити Банк – занимающий второе место в стране по количеству держателей карт, заявил о технических неполадках в работе с российской платежной системой "Мир".

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что сбои продолжаются с 24 сентября. В связи с этим банк прекратил обслуживание карт.

"С минувшей субботы Душанбе Сити Банк отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой "Мир", на данный момент карты платежной системы "Мир" не обслуживаются в банкоматах и ​​РОS-терминалах "Душанбе Сити", - говорится в заявлении.

При этом о сроках возобновления работы не сообщается.

Ранее росСМИ писали о DDoS-атаках украинских хакеров на платежную систему "Мир".

Читайте также: Российские банковские карты "Мир" перестали принимать банки Армении, Вьетнама и Казахстана

Автор: 

банки (1935) россия (95388) Таджикистан (92)


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Топ комментарии
+11
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26.09.2022 17:57
+8
Санкції від Таджикистану🤣 Скоро росії війну монгольські села будуть оголошувати.
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26.09.2022 17:51
+4
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26.09.2022 17:48
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26.09.2022 17:48 Ответить
Санкції від Таджикистану🤣 Скоро росії війну монгольські села будуть оголошувати.
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26.09.2022 17:51 Ответить
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26.09.2022 17:57 Ответить
тупинг - президент "Мира"
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26.09.2022 17:52 Ответить
А чё не " руССкий мир " ??
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26.09.2022 17:54 Ответить
Русские карточки "Вей из мир".
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26.09.2022 17:58 Ответить
Що за назва не скрепна «мір», «вайна» або «спецоперация» назвіть.
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26.09.2022 18:00 Ответить
как? просто перестанут обслуживать? даже морду не будут бить?
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26.09.2022 18:02 Ответить
Скоро рабсіянці будуть гастарбайтерами в таджиків.
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26.09.2022 18:12 Ответить
Нехай щастить!
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26.09.2022 18:23 Ответить
 
 