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Новини
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Російські картки "Мир" перестали обслуговувати в Таджикистані

мир

Банк Таджикистану - Душанбе Сіті Банк - який посідає друге місце в країні за кількістю власників карток, заявив про технічні неполадки в роботі з російською платіжною системою "Мир".

Про це повідомили у пресслужбі банку, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що збої тривають з 24 вересня. У зв'язку з цим банк припинив обслуговування карток.

"З минулої суботи Душанбе Сіті Банк наголошує на технічних неполадках у роботі з російською платіжною системою "Мир", на цей момент картки платіжної системи "Мир" не обслуговуються в банкоматах і РОS-терміналах "Душанбе Сіті", - йдеться у заяві.

При цьому про терміни поновлення роботи не повідомляється.

Раніше росЗМІ писали про DDoS-атаки українських хакерів на платіжну систему "Мир".

Також читайте: Російські банківські картки "Мир" перестали приймати банки Вірменії, В’єтнаму і Казахстану

Автор: 

банки (7711) росія (64958) Таджикистан (43)


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Топ коментарі
+11
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26.09.2022 17:57
+8
Санкції від Таджикистану🤣 Скоро росії війну монгольські села будуть оголошувати.
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26.09.2022 17:51
+4
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26.09.2022 17:48
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26.09.2022 17:48 Відповісти
Санкції від Таджикистану🤣 Скоро росії війну монгольські села будуть оголошувати.
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26.09.2022 17:51 Відповісти
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26.09.2022 17:57 Відповісти
тупинг - президент "Мира"
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26.09.2022 17:52 Відповісти
А чё не " руССкий мир " ??
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26.09.2022 17:54 Відповісти
Русские карточки "Вей из мир".
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26.09.2022 17:58 Відповісти
Що за назва не скрепна «мір», «вайна» або «спецоперация» назвіть.
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26.09.2022 18:00 Відповісти
как? просто перестанут обслуживать? даже морду не будут бить?
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26.09.2022 18:02 Відповісти
Скоро рабсіянці будуть гастарбайтерами в таджиків.
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26.09.2022 18:12 Відповісти
Нехай щастить!
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26.09.2022 18:23 Відповісти
 
 