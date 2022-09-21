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Російські банківські картки "Мир" перестали приймати банки Вірменії, В’єтнаму і Казахстану

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

мир,система,платежная

Раніше від роботи з російськими платіжними картками відмовилися два банки Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

"У кол-центрі в'єтнамського BIDV повідомили, що більше не беруть карти російської платіжної системи "Мир". За словами співробітника банку, BIDV продовжує обслуговувати картки VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платіжної системи "Мир" у цьому списку немає. У Народному банку Казахстану ("Халик банк") також перестали приймати карти "Мір". У його call-центрі повідомили, що російські карти не обслуговуються ні через термінали, ні через банкомати", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Як підвищити ефективність антиросійських санкцій, - доповідь експертів

У ЦБ РФ виданню повідомили, що закордонні партнери самі ухвалюють рішення щодо відкриття своєї інфраструктури для прийому карток "Мир". На сайті платіжної системи "Мир" на 20 вересня було закрито розділ, в якому раніше повідомлялося про географію прийому карток. 

20 вересня стало відомо, що у Вірменії банки також перестають обслуговувати російську платіжну систему "Мир".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вже 2 з 5 великих банків Туреччини не приймають російські карти "Мир"

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
хорошо видно мінфін США яйка зажав... а може і ще на шось наступив..боляче однако
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21.09.2022 10:32
+9
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21.09.2022 10:39
+8
"перестали приймати банки Вірменії" - не зря видать Ненси в Армению приезжала, процесс запущен.
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21.09.2022 10:37
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21.09.2022 10:32 Відповісти
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21.09.2022 10:43 Відповісти
хорошо видно мінфін США яйка зажав... а може і ще на шось наступив..боляче однако
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21.09.2022 10:32 Відповісти
Мір стає все вужчим для касапів.
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21.09.2022 10:32 Відповісти
Турки скорее всего оставшиеся банки в список не включат. Но.....платежи просто не будут проходить))) А в Баку ажиотаж - кацапы начали массово приезжать и пытаться открывать счета в местных банках. 🤔 И с чего бы это?
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21.09.2022 10:35 Відповісти
Пусть ваш президент подумает 100 раз, прежде чем єту шваль запускать к вам в страну. Иначе вот вам живой пример....
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21.09.2022 10:36 Відповісти
Это Украина очнулась в 2014. А тут кацапское гнилое нутро знают еще с совковых времен. Жаль это никому не стало уроком...... Кровь они проливали и в Карабахе, армяне на их броне гацали. И в январе 90-го в центре Баку стреляли по жилым домам и по людям на улицах.
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21.09.2022 14:45 Відповісти
ну в добрий час
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21.09.2022 10:36 Відповісти
"перестали приймати банки Вірменії" - не зря видать Ненси в Армению приезжала, процесс запущен.
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21.09.2022 10:37 Відповісти
"хйло - президент "мира""(с), который не признают даже в Армении.. кацапы, вы таки дебилы
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21.09.2022 10:38 Відповісти
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21.09.2022 10:39 Відповісти
Все больше флажков в ограждении путинского лепрозория прокаженных 👍))
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21.09.2022 10:40 Відповісти
Як може працювати карточка "Мир", від країни яка сіє тільки війну, абсурд!
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21.09.2022 10:40 Відповісти
тепербуде нова картка
"Війна"
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21.09.2022 10:45 Відповісти
Вірменії??? Дійсно, от любьві к нєнавісті адін шаг
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21.09.2022 10:47 Відповісти
"дружба дружбой, а дєньгі - врозь" (С) старе кацапське прислівʼя
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21.09.2022 10:55 Відповісти
Это Эрдоган запустил...типа платёжка через Мир..тормозит экономику Турции...поскольку инфляция превышает 80%...
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21.09.2022 10:52 Відповісти
Ржунімагу з карти Міръ, як уявлю рило лаптєголової чмоні перед банкоматом 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
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21.09.2022 10:52 Відповісти
Що таке банківська система - це кровеносна система любої держави.
Вже наббіуліна хоче у відставку....вона розуміє,що скоро в раші почнуться великі проблеми.
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21.09.2022 10:56 Відповісти
Результати ШОС. Як я й казав, відбувся переділ сфер впливу в Азії, а колишні "нейтрали" вже відчули наслідки війни на собі і будуть також потроху піджимати рашу.
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21.09.2022 10:56 Відповісти
Хай випускають картки "Війна", так ближче до правди і як по толстому "Війна і мир")))
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21.09.2022 10:57 Відповісти
просто так, перестанут принимать кацапсинную эрзац карту МИР ? даже морду не будут бить ?
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21.09.2022 10:58 Відповісти
Смішно за Казахстан. Вони вже всю рашку запезбечили своїми картками + ВПН з казахськими ІР. То для них тепер ці картки Мир просто конкуренти. Треба щось з цим робити.
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21.09.2022 12:21 Відповісти
пусть кацапы в жопу её поглубже себе засунут!
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21.09.2022 16:54 Відповісти
 
 