Як підвищити ефективність антиросійських санкцій, - доповідь експертів

Лише усунення шляхів, якими російські олігархи оминають санкції, та включенню туди усіх найбагатших росіян зробить антиросійський санкційний режим ефективним.

Про це йдеться у доповіді експертів Міжнародного центру перспективних досліджень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автори доповіді зазначають, що з топ-100 найбагатших росіян за версією журналу Forbes, санкції ЄС накладені на 26 осіб, США - на 17 осіб, Великої Британії - на 32 особи. Таким чином, менше третини топ-100 найбагатших росіян потрапили під обмеження. З топ-10 половина російських багатіїв не перебуває під санкціями, зокрема Владімір Лісін, Владімір Потанін, Павєл Дуров, Лєонід Міхєльсон, Андрєй Мельніченко та Вагіт Алєкпєров.

Експерти відзначили такі прогалини у запроваджених санкціях, як невключення деяких російських олігархів до санкційних списків через їх особливі відносини з європейськими політиками чи монархами.

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Зокрема, вказується на відсутність у списках Алєксандра Лєбєдєва, який у минулому

працював у російській розвідці. Після анексії Криму він розказував про пріоритетність інвестування на території окупованого півострова та свою діяльність там, чого вже достатньо для запровадження санкцій. Але він спокійно перебуває у Великобританії, де придбав декілька ЗМІ, а його син зайняв місце в палаті лордів.

Іншою значною прогалиною є виключення з санкційних списків чи невключення в них окремих представників режиму шляхом судових позовів. Яскравим прикладом можна вважати Дмітрія Риболовлєва, який проживає у Монако і володіє місцевим футбольним клубом. Риболовлєв брав участь в операціях впливу російських спецслужб на американську внутрішню політику, що описав у своїх публікаціях відомий журналіст Л.Хардінг. Можливо, успішному уникненню санкцій сприяє його дружба з окремими європейськими монархами, зазначають експерти, а можливо - ефективне використання ним європейських та британських судових органів. Цікаво, що забезпечує уникнення Риболовлєвим санкційного режиму його адвокат - українка Тетяна Бершеда, дочка відомого українського дипломата Євгена Бершеди.

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"Складається враження, що отримана успішна практика по вирішенню проблем російських олігархів у міжнародних судах зараз поставлена нею на конвеєр. Успішні адвокатські історії у Монако дозволили їй створити "адвокатський бутік для ультра-топ багатіїв", як вона сама назвала свою компанію, у облюбованих російськими олігархами Лондоні та Лозанні", зазначається у доповіді.

Прецеденти зняття чи обходження санкцій вже існують, окремі країни-члени ЄС починають лобіювати виключення певних осіб з санкційних списків. Тому Україна має чітко надати свої контраргументи і визначити позицію: лише офіційної зміна позиції російських олігархів, публічне засудження війни і путінського режиму, підтримка України, у тому числі фінансова, може бути єдиною підставою для початку перегляду санкційного режиму, пишуть експерти.

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"Необхідно повністю перекрити та викорінити способи оминути існуючі обмеження, які мають вкрай негативний вплив на весь санкційний механізм і не достатньо впливають на країну - агресора", - підсумували експерти Міжнародного центру перспективних досліджень в своїй доповіді.