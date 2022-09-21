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Российские банковские карты "Мир" перестали принимать банки Армении, Вьетнама и Казахстана

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

мир,система,платежная

Ранее от работы с российскими платежными карточками отказались два банка Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"В колл-центре вьетнамского BIDV сообщили, что больше не берут карты российской платежной системы "Мир". По словам сотрудника банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы "Мир" в этом списке нет. В Народном банке Казахстана ("Халик банк") также перестали принимать карты "Мир". В его call-центре сообщили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы", – говорится в сообщении.

Читайте: В Турции отказались учить российских пилотов, они станут профнепригодными, - The Insider

В ЦБ РФ изданию сообщили, что зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии своей инфраструктуры для приема карт "Мир". На сайте платежной системы "Мир" на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт.

20 сентября стало известно, что в Армении банки также перестают обслуживать российскую платежную систему "Мир".

Также читайте: 5 турецких банков присоединятся к российской платежной системе "Мир", - Эрдоган
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Топ комментарии
+11
хорошо видно мінфін США яйка зажав... а може і ще на шось наступив..боляче однако
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21.09.2022 10:32
+9
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21.09.2022 10:39
+8
"перестали приймати банки Вірменії" - не зря видать Ненси в Армению приезжала, процесс запущен.
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21.09.2022 10:37
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Пішла мобілізація
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21.09.2022 10:32 Ответить
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21.09.2022 10:43 Ответить
хорошо видно мінфін США яйка зажав... а може і ще на шось наступив..боляче однако
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21.09.2022 10:32 Ответить
Мір стає все вужчим для касапів.
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21.09.2022 10:32 Ответить
Турки скорее всего оставшиеся банки в список не включат. Но.....платежи просто не будут проходить))) А в Баку ажиотаж - кацапы начали массово приезжать и пытаться открывать счета в местных банках. 🤔 И с чего бы это?
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21.09.2022 10:35 Ответить
Пусть ваш президент подумает 100 раз, прежде чем єту шваль запускать к вам в страну. Иначе вот вам живой пример....
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21.09.2022 10:36 Ответить
Это Украина очнулась в 2014. А тут кацапское гнилое нутро знают еще с совковых времен. Жаль это никому не стало уроком...... Кровь они проливали и в Карабахе, армяне на их броне гацали. И в январе 90-го в центре Баку стреляли по жилым домам и по людям на улицах.
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21.09.2022 14:45 Ответить
ну в добрий час
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21.09.2022 10:36 Ответить
"перестали приймати банки Вірменії" - не зря видать Ненси в Армению приезжала, процесс запущен.
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21.09.2022 10:37 Ответить
"хйло - президент "мира""(с), который не признают даже в Армении.. кацапы, вы таки дебилы
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21.09.2022 10:38 Ответить
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21.09.2022 10:39 Ответить
Все больше флажков в ограждении путинского лепрозория прокаженных 👍))
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21.09.2022 10:40 Ответить
Як може працювати карточка "Мир", від країни яка сіє тільки війну, абсурд!
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21.09.2022 10:40 Ответить
тепербуде нова картка
"Війна"
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21.09.2022 10:45 Ответить
Вірменії??? Дійсно, от любьві к нєнавісті адін шаг
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21.09.2022 10:47 Ответить
"дружба дружбой, а дєньгі - врозь" (С) старе кацапське прислівʼя
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21.09.2022 10:55 Ответить
Это Эрдоган запустил...типа платёжка через Мир..тормозит экономику Турции...поскольку инфляция превышает 80%...
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21.09.2022 10:52 Ответить
Ржунімагу з карти Міръ, як уявлю рило лаптєголової чмоні перед банкоматом 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
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21.09.2022 10:52 Ответить
Що таке банківська система - це кровеносна система любої держави.
Вже наббіуліна хоче у відставку....вона розуміє,що скоро в раші почнуться великі проблеми.
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21.09.2022 10:56 Ответить
Результати ШОС. Як я й казав, відбувся переділ сфер впливу в Азії, а колишні "нейтрали" вже відчули наслідки війни на собі і будуть також потроху піджимати рашу.
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21.09.2022 10:56 Ответить
Хай випускають картки "Війна", так ближче до правди і як по толстому "Війна і мир")))
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21.09.2022 10:57 Ответить
просто так, перестанут принимать кацапсинную эрзац карту МИР ? даже морду не будут бить ?
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21.09.2022 10:58 Ответить
Смішно за Казахстан. Вони вже всю рашку запезбечили своїми картками + ВПН з казахськими ІР. То для них тепер ці картки Мир просто конкуренти. Треба щось з цим робити.
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21.09.2022 12:21 Ответить
пусть кацапы в жопу её поглубже себе засунут!
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21.09.2022 16:54 Ответить
 
 