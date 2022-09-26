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НАПК начало расследование против нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса, - СМИ

суркіс

НАПК начало расследование против Григория Суркиса по подозрению в конфликте интересов.

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку в отношении нардепа от бывшей пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса по подозрению в конфликте интересов. Об этом говорится в запросе НАПК в Верховную Раду Украины, пишет zn.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции (…) осуществляет сбор доказательств относительно наличия/отсутствия в действиях народного депутата Украины 9 созыва Суркиса Григория Михайловича признаков административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ст. 172-7 КУоАП (предотвращение конфликта интересов, - ред.)", - говорится в запросе НАПК в ВРУ.

НАПК подозревает, что Григорий Суркис мог лоббировать и лично проголосовать за законопроект об изменениях в Закон "О физической культуре и спорте" вопреки конфликту интересов.

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В рамках расследования НАПК потребовало от Верховной Рады Украины: повестку дня, протокол, стенограмму спортивного Комитета ВРУ, который рассматривал законопроект накануне вынесения его в сессионный зал, аудио- и видеозапись соответствующего заседания Комитета, сведения об авторах проекта закона и т.д.

Речь идет о документе, который якобы инициировали президенты нескольких футбольных клубов, которые накануне занимались бойкотом единого телепула Украинской Премьер-Лиги. Однако украинские СМИ сразу назвали именно Суркисов инициаторами и лоббистами этого законопроекта, поскольку его принятие, кроме возможностей дальнейшего блокирования телепула, предусматривает также коммерческие выгоды для бизнесов младшего из Суркисов - Игоря.

Поскольку последний является владельцем ФК "Динамо" и параллельно совладельцем части медиа-группы 1+1, то игнорируя телепул УПЛ и передавая телеправа "плюсам", Суркис получает пути дополнительного заработка.

"…Григорий Суркис смог пролоббировать документ, позволяющий его семье и родному брату Игорю Суркису дважды заработать на телетрансляции футбольных матчей: сначала как владельцу ФК "Динамо", а потом еще как владельцу медиагруппы 1+1", - писала по этому поводу Gazeta.ua, подчеркивая, что Григорий Суркис является секретарем спортивного комитета ВРУ, который рассмотрел проект ЗУ в невиданном ранее сверхбыстром темпе.

Напомним, пролоббированный законопроект определил, что организатором футбольного матча является "футбольный клуб команды-хозяина". Вместе с тем, как объяснил член Комиссии UEC Андрей Гривко, такая новая норма украинского законодательства противоречит международным спортивным правилам и подрывает перспективы развития всех наших футбольных клубов.

На сайте обращений к Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже появилась петиция о необходимости наложения вето на "правки Суркисов" к спортивному украинскому законодательству.

Автор: 

ВР (29229) спорт (2422) Суркис (338) футбол (3586) НАПК (1220)


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Топ комментарии
+8
Ці тварі суркіси дубневичі Ющенки льовочкіни і вся гниль що сиділа в депутатах і грабила українців повинна пройти чистку і повернути народу усе що вони гниди украли за усі ці роки
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26.09.2022 18:03
+7
Гриша Суркис -- правая рука Медведчука по партийной и криминальной линии.
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26.09.2022 18:18
+6
Нарешті!
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26.09.2022 18:13
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голокост какой-то...
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26.09.2022 17:58 Ответить
Ці тварі суркіси дубневичі Ющенки льовочкіни і вся гниль що сиділа в депутатах і грабила українців повинна пройти чистку і повернути народу усе що вони гниди украли за усі ці роки
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26.09.2022 18:03 Ответить
а теперішні на чолі із Зе?
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26.09.2022 18:33 Ответить
ну от вроді би написав щось , але дивує твоя троляцька дата регістрації
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26.09.2022 20:52 Ответить
Начинать надо с Кучмы, он "крёстный отец" всем вышеперечисленным.
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26.09.2022 18:51 Ответить
Таки уфатили суркіса за пісюркіс!
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26.09.2022 18:04 Ответить
Нарешті!
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26.09.2022 18:13 Ответить
Братья Шубины фармазоны со стажем. На этих братанах клейма негде ставить
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26.09.2022 18:15 Ответить
нарешті, ще те пропросійське чмо
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26.09.2022 18:17 Ответить
Гриша Суркис -- правая рука Медведчука по партийной и криминальной линии.
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26.09.2022 18:18 Ответить
забыли про кузнечика рыгионала бубку...
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26.09.2022 21:07 Ответить
Гриша купил Динамо Киев за 100 гривен,а продал брату Игорю за 199,бизнес,ничего личного...🤣
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26.09.2022 18:18 Ответить
А кто фактический владелец ФК "Динамо" Киев??
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26.09.2022 21:52 Ответить
сдпу о кравчуки кучмы
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26.09.2022 18:21 Ответить
тварюка
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26.09.2022 18:55 Ответить
нардепа від колишньої проросійської партії ОПЗЖ Джерело:
СКАЖИТЬ БУДЛАСКА , якщо партія КОЛИШНЯ , то що в Раді робить депутат неіснуючій партіі?

А ту ХИТРОЗАДНЮ схему якогось нового блоку із депутатів колишній партіі ***** НЕКОНСТИТУЦІОННОЙ , т к народ вибирав партію , а не депутатів
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26.09.2022 18:57 Ответить
Доки ця падла буде вододіти Динамо, воно приречено програвати!
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26.09.2022 19:09 Ответить
💯
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26.09.2022 19:13 Ответить
Дуже дрібно для масштабу такого "діяча". А скільки наших полонених воїнів можна обміняти на умовного "шуфрича" ?
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26.09.2022 20:19 Ответить
Посадить Гришу за дешовую продажу в Италию Заварова,Беланова, Литовченко Протасова и Шевченко..за 5 доляров ...на 25 лет...за каждого легионера 5 лет..😛🤣
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28.10.2022 21:05 Ответить
 
 