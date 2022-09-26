НАПК начало расследование против нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса, - СМИ

НАПК начало расследование против Григория Суркиса по подозрению в конфликте интересов.

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку в отношении нардепа от бывшей пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса по подозрению в конфликте интересов. Об этом говорится в запросе НАПК в Верховную Раду Украины, пишет zn.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции (…) осуществляет сбор доказательств относительно наличия/отсутствия в действиях народного депутата Украины 9 созыва Суркиса Григория Михайловича признаков административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ст. 172-7 КУоАП (предотвращение конфликта интересов, - ред.)", - говорится в запросе НАПК в ВРУ.

НАПК подозревает, что Григорий Суркис мог лоббировать и лично проголосовать за законопроект об изменениях в Закон "О физической культуре и спорте" вопреки конфликту интересов.

Смотрите также: ГБР изучит, законно ли пересекли границу фигуранты журналистского расследования "Батальон "Монако". ВIДЕО

В рамках расследования НАПК потребовало от Верховной Рады Украины: повестку дня, протокол, стенограмму спортивного Комитета ВРУ, который рассматривал законопроект накануне вынесения его в сессионный зал, аудио- и видеозапись соответствующего заседания Комитета, сведения об авторах проекта закона и т.д.

Речь идет о документе, который якобы инициировали президенты нескольких футбольных клубов, которые накануне занимались бойкотом единого телепула Украинской Премьер-Лиги. Однако украинские СМИ сразу назвали именно Суркисов инициаторами и лоббистами этого законопроекта, поскольку его принятие, кроме возможностей дальнейшего блокирования телепула, предусматривает также коммерческие выгоды для бизнесов младшего из Суркисов - Игоря.

Поскольку последний является владельцем ФК "Динамо" и параллельно совладельцем части медиа-группы 1+1, то игнорируя телепул УПЛ и передавая телеправа "плюсам", Суркис получает пути дополнительного заработка.

"…Григорий Суркис смог пролоббировать документ, позволяющий его семье и родному брату Игорю Суркису дважды заработать на телетрансляции футбольных матчей: сначала как владельцу ФК "Динамо", а потом еще как владельцу медиагруппы 1+1", - писала по этому поводу Gazeta.ua, подчеркивая, что Григорий Суркис является секретарем спортивного комитета ВРУ, который рассмотрел проект ЗУ в невиданном ранее сверхбыстром темпе.

Напомним, пролоббированный законопроект определил, что организатором футбольного матча является "футбольный клуб команды-хозяина". Вместе с тем, как объяснил член Комиссии UEC Андрей Гривко, такая новая норма украинского законодательства противоречит международным спортивным правилам и подрывает перспективы развития всех наших футбольных клубов.

На сайте обращений к Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже появилась петиция о необходимости наложения вето на "правки Суркисов" к спортивному украинскому законодательству.