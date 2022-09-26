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НАЗК розпочало розслідування проти нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса, - ЗМІ

суркіс

НАЗК розпочало розслідування проти Григорія Суркіса за підозрою у конфлікті інтересів.

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку стосовно нардепа від колишньої проросійської партії ОПЗЖ Григорія Суркіса за підозрою у конфлікті інтересів. Про це йдеться у запиті НАЗК до Верховної Ради України, пише zn.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (…) здійснює збір доказів щодо наявності/ відсутності у діях народного депутата України 9 скликання Суркіса Григорія Михайловича ознак адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ст. 172-7 КУпАП (запобігання конфлікту інтересів, - ред.)", - йдеться у запиті НАЗК до ВРУ.

НАЗК підозрює, що Григорій Суркіс міг лобіювати та особисто проголосувати за законопроєкт про зміни до Закону "Про фізичну культуру і спорт" усупереч конфлікту інтересів.

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В рамках розслідування НАЗК затребувало від Верховної Ради України: порядок денний, протокол, стенограму спортивного Комітету ВРУ, що розглядав законопроєкт напередодні винесення його до сесійної зали, аудіо- та відео- запис відповідного засідання Комітету, відомості про авторів проєкту закону тощо.

Йдеться про документ, який буцімто ініціювали президенти кількох футбольних клубів, котрі напередодні займалися бойкотуванням єдиного телепулу Української Прем’єр-Ліги. Однак, українські ЗМІ одразу назвали саме Суркісів ініціаторами та лобістами цього законопроєкту, бо його ухвалення, окрім можливостей подальшого блокування телепулу, передбачає також комерційні вигоди для бізнесів молодшого з Суркісів - Ігоря.

Оскільки останній є власником ФК "Динамо" і паралельно співвласником частки медіа-групи 1+1, то ігноруючи телепул УПЛ і передаючи телеправа "плюсам", Суркіс отримує шляхи додаткового заробітку.

"…Григорій Суркіс зміг пролобіювати документ, який дозволяє його родині й рідному брату Ігорю Суркісу двічі заробити на телетрансляції футбольних матчів: спочатку як власнику ФК "Динамо", а потім ще й як власнику медіагрупи 1+1", - писала з цього приводу Gazeta.ua, підкреслюючи, що Григорій Суркіс є секретарем спортивного комітету ВРУ, який розглянув проєкт ЗУ у небаченому раніше надшвидкому темпі.

Нагадаємо, пролобійований законопроєкт визначив, що організатором футбольного матчу є "футбольний клуб команди-господаря". Разом з тим, як пояснив член Комісії UEC Андрій Гривко, така нова норма українського законодавства суперечить міжнародним спортивним правилам і підриває перспективи розвитку усіх наших футбольних клубів.

На сайті звернень до Президента України Володимира Зеленського тим часом вже з'явилася петиція про необхідність накладення вето на "правки Суркісів" до спортивного українського законодавства.

Автор: 

ВР (14943) спорт (1614) Суркіс (321) футбол (1581) НАЗК (1683)


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Топ коментарі
+8
Ці тварі суркіси дубневичі Ющенки льовочкіни і вся гниль що сиділа в депутатах і грабила українців повинна пройти чистку і повернути народу усе що вони гниди украли за усі ці роки
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26.09.2022 18:03
+7
Гриша Суркис -- правая рука Медведчука по партийной и криминальной линии.
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26.09.2022 18:18
+6
Нарешті!
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26.09.2022 18:13
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26.09.2022 17:58 Відповісти
Ці тварі суркіси дубневичі Ющенки льовочкіни і вся гниль що сиділа в депутатах і грабила українців повинна пройти чистку і повернути народу усе що вони гниди украли за усі ці роки
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26.09.2022 18:03 Відповісти
а теперішні на чолі із Зе?
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26.09.2022 18:33 Відповісти
ну от вроді би написав щось , але дивує твоя троляцька дата регістрації
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26.09.2022 20:52 Відповісти
Начинать надо с Кучмы, он "крёстный отец" всем вышеперечисленным.
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26.09.2022 18:51 Відповісти
Таки уфатили суркіса за пісюркіс!
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26.09.2022 18:04 Відповісти
Нарешті!
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26.09.2022 18:13 Відповісти
Братья Шубины фармазоны со стажем. На этих братанах клейма негде ставить
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26.09.2022 18:15 Відповісти
нарешті, ще те пропросійське чмо
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26.09.2022 18:17 Відповісти
Гриша Суркис -- правая рука Медведчука по партийной и криминальной линии.
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26.09.2022 18:18 Відповісти
забыли про кузнечика рыгионала бубку...
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26.09.2022 21:07 Відповісти
Гриша купил Динамо Киев за 100 гривен,а продал брату Игорю за 199,бизнес,ничего личного...🤣
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26.09.2022 18:18 Відповісти
А кто фактический владелец ФК "Динамо" Киев??
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26.09.2022 21:52 Відповісти
сдпу о кравчуки кучмы
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26.09.2022 18:21 Відповісти
тварюка
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26.09.2022 18:55 Відповісти
нардепа від колишньої проросійської партії ОПЗЖ Джерело:
СКАЖИТЬ БУДЛАСКА , якщо партія КОЛИШНЯ , то що в Раді робить депутат неіснуючій партіі?

А ту ХИТРОЗАДНЮ схему якогось нового блоку із депутатів колишній партіі ***** НЕКОНСТИТУЦІОННОЙ , т к народ вибирав партію , а не депутатів
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26.09.2022 18:57 Відповісти
Доки ця падла буде вододіти Динамо, воно приречено програвати!
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26.09.2022 19:09 Відповісти
💯
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26.09.2022 19:13 Відповісти
Дуже дрібно для масштабу такого "діяча". А скільки наших полонених воїнів можна обміняти на умовного "шуфрича" ?
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26.09.2022 20:19 Відповісти
Посадить Гришу за дешовую продажу в Италию Заварова,Беланова, Литовченко Протасова и Шевченко..за 5 доляров ...на 25 лет...за каждого легионера 5 лет..😛🤣
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28.10.2022 21:05 Відповісти
 
 