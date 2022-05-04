Суркіс після скандалу із затриманням на кордоні з годинниками використовує дипломатичний паспорт, який забороняє огляд подорожуючого, - журналіст

Нардеп та один із президентів ФК "Динамо" Григорій Суркіс після затримання на кордоні з 13 годинниками тепер використовує виключно дипломатичний паспорт.

Про це повідомляє журналіст Михайло Ткач із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Григорій Суркіс вирішив не повторювати помилок і тепер відвідує Україну, використовуючи виключно дипломатичний паспорт. Паспорт, який забороняє огляд подорожуючого.

01.05 Суркіс заїхав з Польші через пункт Краківець. Сьогодні вранці 04.05 знову залишив країну.

Обидва рази був використаний дипломатичний документ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Григорія Суркіса, який виїхав з України на початку війни, затримали на пункті пропуску Краковець. Він вивозив з України 13 годинників.

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