Суркіс після скандалу із затриманням на кордоні з годинниками використовує дипломатичний паспорт, який забороняє огляд подорожуючого, - журналіст
Нардеп та один із президентів ФК "Динамо" Григорій Суркіс після затримання на кордоні з 13 годинниками тепер використовує виключно дипломатичний паспорт.
Про це повідомляє журналіст Михайло Ткач із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
"Григорій Суркіс вирішив не повторювати помилок і тепер відвідує Україну, використовуючи виключно дипломатичний паспорт. Паспорт, який забороняє огляд подорожуючого.
01.05 Суркіс заїхав з Польші через пункт Краківець. Сьогодні вранці 04.05 знову залишив країну.
Обидва рази був використаний дипломатичний документ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Григорія Суркіса, який виїхав з України на початку війни, затримали на пункті пропуску Краковець. Він вивозив з України 13 годинників.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text
Друге питання - чому це чучело ще на волі..
я не знаю, як ми 400 років протрималися, пережили голодомори, війни такі страшенні, зради такі облудні і тут іще на кожному кроці сволота, на кожному кроці підступ, ницість, підлість, уже просто сил ніяких нема(((
і ще й Азов там убивають уже, поки проклята зекоманда піариться....
https://ips.ligazakon.net/document/view/u153_98?ed=1998_02_26&an=46 ПОЛОЖЕННЯ
про дипломатичний паспорт України
https://ips.ligazakon.net/document/view/u153_98?ed=1998_02_26&an=71 6. Дипломатичні паспорти України видаються народним депутатам України в період здійснення ними своїх повноважень. Такі паспорти постійно зберігаються в Міністерстві закордонних справ України і видаються народним депутатам України на строк їх виїзду у службове відрядження за кордон.
И там и близко такого нет. Это оформили через МИД зебилята. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text
Зрозуміло хто видавав!
хер дочекаєшся якогось суду,
а за бабло то дві години і рішення готово, навіть в час ночі буде рішення, то не проблема для продажного судді
треба анулювати .