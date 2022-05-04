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Новини
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Суркіс після скандалу із затриманням на кордоні з годинниками використовує дипломатичний паспорт, який забороняє огляд подорожуючого, - журналіст

Нардеп та один із президентів ФК "Динамо" Григорій Суркіс після затримання на кордоні з 13 годинниками тепер використовує виключно дипломатичний паспорт.

Про це повідомляє журналіст Михайло Ткач із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Григорій Суркіс вирішив не повторювати помилок і тепер відвідує Україну, використовуючи виключно дипломатичний паспорт. Паспорт, який забороняє огляд подорожуючого.

01.05 Суркіс заїхав з Польші через пункт Краківець. Сьогодні вранці 04.05 знову залишив країну.

Обидва рази був використаний дипломатичний документ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Григорія Суркіса, який виїхав з України на початку війни, затримали на пункті пропуску Краковець. Він вивозив з України 13 годинників.

Читайте: Пресслужба Суркіса твердить, що він виїхав до Польщі на лікування і не порушував закон

Суркіс після скандалу із затриманням на кордоні з годинниками використовує дипломатичний паспорт, який забороняє огляд подорожуючого, - журналіст 01

Автор: 

паспорт (1158) Суркіс (321)


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Топ коментарі
+54
А звідки у цієї казліни дипломатичний паспорт???
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04.05.2022 20:13
+43
Почему эта мразь ещё на свободе ******
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04.05.2022 20:13
+35
Звідки дипломатичний паспорт?
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04.05.2022 20:13
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Почему эта мразь ещё на свободе ******
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04.05.2022 20:13 Відповісти
Бо нема судового вирку.
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04.05.2022 20:29 Відповісти
Бо нема судовой системи. Судi нема.
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04.05.2022 20:42 Відповісти
А звідки у цієї казліни дипломатичний паспорт???
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04.05.2022 20:13 Відповісти
Обрати внимание на дату получения. Ноябрь 2019. Зебил тайм.
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04.05.2022 20:28 Відповісти
Зверни увагу, цього виродка випустив закордон кулеба, а не собаков.
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04.05.2022 20:46 Відповісти
Насчёт выродка согласен, но причём тут Кулеба?
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04.05.2022 21:24 Відповісти
МИД дает паспорта во главе с Кулебой.
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04.05.2022 22:05 Відповісти
ну він кагбе нардеп і хоче чи не хоче Кулеба, а пачпорт мав видати, тому ти всралось
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05.05.2022 07:30 Відповісти
Нардепу никто сейчас ничего не даёт. По действующему закону. Это МИД даёт отдельным распоряжением дал.
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05.05.2022 10:15 Відповісти
Обратите внимание, досрочные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля 2019 года. Суркис, как избранный народный депутат, получил диппаспорт после выборов. Как я понимаю, у всех "действующих" нардепов имеются диппаспорта.
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04.05.2022 21:05 Відповісти
Делеко не все. В свое время Иванющенко оформляли фиктивно замминистра чтобы он получил. Хотя депутатом он был.
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04.05.2022 22:06 Відповісти
Вот действующий документ. Никаким депутатам он не полагается. Это все решение МИДа Кулебы
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text
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04.05.2022 23:16 Відповісти
Баканов,который на кукане Зе и его кошелька Бе
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04.05.2022 22:12 Відповісти
Придурки при владі, баканов ****** вата.
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04.05.2022 20:13 Відповісти
Свої годинники вивіз, і як справжній друг, запропонував вивести годинники баканова...
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04.05.2022 20:16 Відповісти
Звідки дипломатичний паспорт?
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04.05.2022 20:13 Відповісти
ze-******* і жоппоблок - це одна банда. (дата видачі паспорта - листопад 2019-го), тому рашистський говноблок ніхто не забороняє, а депутатів ніхто не виганяє з ради
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04.05.2022 20:40 Відповісти
своим все врагам - закон. потому и война.
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04.05.2022 21:23 Відповісти
де ж наша хренодіктова? бдітельна прокураторша іудеї??
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04.05.2022 20:14 Відповісти
Ей некогда такой "мелочевкой" заниматься. Она против москальских вояк уголовные дела рисует с утра до вечера. И не опасно, и полная занятость.
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04.05.2022 20:25 Відповісти
бабло Бені вивозить,заодно й своє.
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04.05.2022 20:14 Відповісти
Почати треба з того, ЯК він (дипломатичний паспорт) у цього зрадника опинився.
Друге питання - чому це чучело ще на волі..
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04.05.2022 20:14 Відповісти
А де можна замовити дипломатичний паспорт? Друг цікавиться
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04.05.2022 20:14 Відповісти
В МЗС. У Кулеби. Особисто. Бо Дещиця такий, що може й наваляти...
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04.05.2022 20:42 Відповісти
Наказали щуку утопили в речке плять.
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04.05.2022 20:14 Відповісти
Так він депутат,і ВР проводе засідання
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04.05.2022 20:15 Відповісти
мда з такими фактами, перемога нам тільки сниться... колаборантів за 1.5 млн грн випускають, суркіс їздить туди сюди і хоч би хни.... цирк просто цирк...
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04.05.2022 20:18 Відповісти
корупція в Україні є 👎👎👎
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04.05.2022 20:19 Відповісти
Немає вже з 2020 року
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04.05.2022 20:32 Відповісти
цікаво в якій країні він дипломат і яку він там дипломатію проводить?
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04.05.2022 20:20 Відповісти
суркис - мошенник, вор и бандит.
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04.05.2022 20:21 Відповісти
Воно однієї крові з зе)) А почнуть ,щось питати,уточнювати,то зразу ''пришиють антисемітизм''' відповідна стаття ККУ вже Є!)))) Так що гої насолоджуйтесь мовчки))
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04.05.2022 20:22 Відповісти
Боже, скiльки в Украiнi роботи для СБУ, прокуратур, судiв, навiть контррозвiдки, але все ПРОДАЖНЕ в прямому сенсi. Коли це все закiнчиться?
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04.05.2022 20:22 Відповісти
когда появятся граждане, которые сами будут выносить приговор и приводить его в исполнение.
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04.05.2022 20:26 Відповісти
Та тут просто все - якщо ти належиш до "обраної" нації, то для тебе немає перешкод. Це лохи нехай сидять невиїзні, а такі будуть кататися по всьому світі.
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04.05.2022 20:22 Відповісти
Эти предатели и ворюги суркисы ещё долго будут в Украине воду мутить!!Может пора им дать чемоданы и указать на московский вокзал!!Ублюдки!!!
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04.05.2022 20:23 Відповісти
поки зе-******* у владі, рашисткий жопоблок буде і далі безкарно грабувати країну. Бо у дєрьмака і льовочкіна - бізнес
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04.05.2022 20:44 Відповісти
А аннулировать паспорт не судьба, слабо?
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04.05.2022 20:23 Відповісти
Гриша...вернись в Динамо и тебя наградят медалью...
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04.05.2022 20:23 Відповісти
боже, бідна Україна((. на фб хоч не заходь, такі новини, що жах((. скрізь запроданці, зрадники, крадії, сволочі. плюс боти.
я не знаю, як ми 400 років протрималися, пережили голодомори, війни такі страшенні, зради такі облудні і тут іще на кожному кроці сволота, на кожному кроці підступ, ницість, підлість, уже просто сил ніяких нема(((
і ще й Азов там убивають уже, поки проклята зекоманда піариться....
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04.05.2022 20:24 Відповісти
а что погранец не может просто порвать этот паспорт?
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04.05.2022 20:25 Відповісти
Всі питання до Кулеби і МЗС

https://ips.ligazakon.net/document/view/u153_98?ed=1998_02_26&an=46 ПОЛОЖЕННЯ
про дипломатичний паспорт України

https://ips.ligazakon.net/document/view/u153_98?ed=1998_02_26&an=71 6. Дипломатичні паспорти України видаються народним депутатам України в період здійснення ними своїх повноважень. Такі паспорти постійно зберігаються в Міністерстві закордонних справ України і видаються народним депутатам України на строк їх виїзду у службове відрядження за кордон.
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04.05.2022 20:28 Відповісти
Это старый документ, он недействителен. Новый вот https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text

И там и близко такого нет. Это оформили через МИД зебилята. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text
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04.05.2022 23:13 Відповісти
Дата видачі - кінець 19 року
Зрозуміло хто видавав!
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04.05.2022 20:29 Відповісти
І скільки таких паспортів держава Україна пораздавала ?
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04.05.2022 20:29 Відповісти
Так немає чого клоунських довпойопів обирати, щоб не ганьбили Україну
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04.05.2022 20:41 Відповісти
А звідки у нього дипломатичний паспорт ? На якій державній службі перебуває пан Суркіс ? Дипломатичний паспорт має термін дії і має використовуватись тільки , коли державний службовець прямує у службове відрядження , і тільки тоді він може користуватись пільгами , що надає дипломатичний паспорт. Це згідно нашого українського законодавства . А прикордонна і митна служба законів не знає?
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04.05.2022 20:29 Відповісти
Всі питання до керівництва ВР,якетам відрядження
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04.05.2022 20:40 Відповісти
Никаких нардепов в текущем законе НЕТ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text

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04.05.2022 23:15 Відповісти
Цікаво коли цей жид встиг стати дипломатом? І скільки це тепер коштує?
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04.05.2022 20:35 Відповісти
Ніколи в тому бардаку порядку не буде.Поки ту всю пи.доту не перевішають,так вони і будуть розграбовувати і знущатись, а потім ще закликати здійснити ядерний удар по пограбованих лохах.
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04.05.2022 20:37 Відповісти
акуєть діпломат. звідки він у нього та чому цей паспорт не анулюють?
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04.05.2022 20:38 Відповісти
Суркіс маючи в друзях таких покидька як Баканов, не кажучи вже про Зеленського, все має.
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04.05.2022 20:39 Відповісти
З якої партії
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04.05.2022 20:44 Відповісти
це шо треба щоб люди зі зброєю самі зайнялися правосуддям?

хер дочекаєшся якогось суду,
а за бабло то дві години і рішення готово, навіть в час ночі буде рішення, то не проблема для продажного судді
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04.05.2022 20:49 Відповісти
Суркіс- цеж Медвідчук, а ця партія заборонена, тому пашпорт
треба анулювати .
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04.05.2022 20:50 Відповісти
ще років 40 назад бандити і злодії старались виробити дипломатичний паспорт - вози що хочеш , нічого не змінилось і за так званих ,демократів
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04.05.2022 20:50 Відповісти
а шо це за діпламат? Звідки в нього такий пачпорт???
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04.05.2022 21:15 Відповісти
Чому у Суркіса досі не забрано дипломатичний паспорт? Він що у офіційному відрядження від ВР?
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04.05.2022 21:34 Відповісти
И авторы, насчет отсуствия досмотра, так это вы неправы. Этот паспорт не дает права на отсуствия досмотра. Торчкам с диппспортами Раиссы, которые не являются дипломатами в прошлом году это четко пояснили.
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04.05.2022 23:18 Відповісти
Я бы переестил Цуркиса к Мэдвэдчуку. Пусть живут разом!
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05.05.2022 03:17 Відповісти
 
 