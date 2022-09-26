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Дания профинансирует проект по документированию военных преступлений РФ в Украине

данія

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод объявил о создании проекта по документированию военных преступлений российской армии в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С самого начала вторжения РФ в Украину приоритетом Дании было привлечение к ответственности виновных в зверствах. Я горжусь тем, что с помощью этого проекта мы теперь можем с датской стороны помочь обеспечить сбор доказательств для расследования. Чрезвычайно важно провести судебные процессы и в конце концов осудить преступников", – заявил Кофод.

Сообщается, что МИД Дании выделяет 8 миллионов крон общественной организации DIGNITY, которая будет вести этот проект. Он будет сосредоточен на обучении представителей украинского общества надлежащим методам сбора и хранения доказательств, которые будут использоваться при рассмотрении военных преступлений рф в Украине в национальных и международных уголовных судах. Также будет сделано ударение на деликатном обращении с пострадавшими и свидетелями.

"Вместе с нашими украинскими партнерами мы можем произвести конкретные и положительные изменения среди ужасов войны", — убежден руководитель DIGNITY Расмус Грю.

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Автор: 

Дания (581) военные преступления (1428)


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26.09.2022 18:59 Ответить
Пишут, что Рамзан Кяфиров будет «усмирять» бунты в Дагестане. Стрелять в безоружных - как раз для него задача. А из Украины кадыр-овцы быстро ********. Оцените иронию: сам он отказался проводить в Чечне мобилизацию, а Дагестан будет «усмирять» за то, что там хотят того же
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26.09.2022 19:00 Ответить
хорошо бы сначала трахнуть больно за боинг...
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26.09.2022 19:02 Ответить
Ну хоть бумагу профинансировали, и на том спасибо.
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26.09.2022 22:35 Ответить
🤔
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26.09.2022 22:59 Ответить
 
 