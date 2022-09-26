УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12241 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні Війна
687 6

Данія профінансує проєкт з документування воєнних злочинів РФ в Україні

данія

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод оголосив про створення проєкту з документування воєнних злочинів російської армії в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від самого початку вторгнення РФ в Україну пріоритетом Данії було притягнення до відповідальності винних у звірствах. Я пишаюся тим, що за допомогою цього проєкту тепер ми можемо з данської сторони допомогти забезпечити збирання доказів для розслідування. Надзвичайно важливо провести судові процеси і зрештою засудити злочинців", - заявив Кофод.

Повідомляється, що МЗС Данії виділяє 8 мільйонів крон громадській організації DIGNITY, яка вестиме цей проєкт. Він буде зосереджений на навчанні представників українського суспільства належним методам збирання та зберігання доказів, які будуть використовуватися під час розгляду воєнних злочинів РФ в Україні у національних та міжнародних кримінальних судах. Також буде зроблено наголос на делікатному поводженні з постраждалими та свідками.

"Разом з нашими українськими партнерами ми можемо зробити конкретні та позитивні зміни посеред жахів війни", — переконаний керівник DIGNITY Расмус Грю.

Також читайте: Українські військові проходитимуть вишкіл на території Данії

Автор: 

Данія (768) воєнні злочини (1853)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Махачкалу ввели войска! Люди строят баррикады
показати весь коментар
26.09.2022 18:59 Відповісти
Пишут, что Рамзан Кяфиров будет «усмирять» бунты в Дагестане. Стрелять в безоружных - как раз для него задача. А из Украины кадыр-овцы быстро ********. Оцените иронию: сам он отказался проводить в Чечне мобилизацию, а Дагестан будет «усмирять» за то, что там хотят того же
показати весь коментар
26.09.2022 19:00 Відповісти
хорошо бы сначала трахнуть больно за боинг...
показати весь коментар
26.09.2022 19:02 Відповісти
Ну хоть бумагу профинансировали, и на том спасибо.
показати весь коментар
26.09.2022 22:35 Відповісти
🤔
показати весь коментар
26.09.2022 22:59 Відповісти
 
 