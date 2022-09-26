Украина может столкнуться с твиндемией COVID-19 и гриппа в текущем сезоне, - Лапий
В текущем эпидсезоне Украина может столкнуться с твиндемией (одновременными эпидемиями) COVID-19 и гриппа, прогнозирует глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Есть основания полагать, что грипп этого сезона к нам вернется, и мы встретимся с так называемой твиндемией, то есть одновременными эпидемиями COVID-19 и гриппа", - сказал Лапий в интервью агентству.
Глава НТГЭИ пояснил, что предпосылкой для твиндемии сейчас может стать факт сдерживания гриппа ранее за счет карантинных мер, действовавших в Украине до военного вторжения РФ для борьбы с пандемией COVID-19.
"В прошедшие два года те меры, которые были предприняты для предотвращения COVID-19: маски, карантинные мероприятия, дистанционное обучение и т.д. - очень хорошо сдерживали и грипп. Поэтому гриппа у нас в сезоне 2020-2021 и 2021-2022 годов фактически не было. Впрочем, долго так продолжаться не может, потому что рано или поздно мы все равно вернемся к привычной жизни, общению, школе. Вирус гриппа никуда не исчез, мы фактически два сезона гриппа "прогуляли", поэтому очевидно, что накопилась неиммунная прослойка, которая будет способствовать его эпидемии. И сейчас может быть реализован сценарий твиндемии", - сказал он.
Лапий отметил, что если человек одновременно болеет этими двумя заболеваниями, это значительно ухудшает прогноз, а риск смерти увеличивается вдвое.
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А теперь вопрос: вы наблюдали планетарную панику по поводу приведенной ниже ковида (куда более высокой!!!) смертности?
доки снаряди над головою літали і потяги битком як банки з тюлькою їхали - ніяких твандемій не було, а тепер вилізло гниле падло грошенят покосить, мудило їб..не
Зе и Кучма строят асфальтобетон для НЛО...🤣но дЕрмак упорно сопротивляется..хочет закупить у НАТО дизель - генераторы...вместо дураков и дорог...нужное дело для ГЕТьманцевых...и прочих Марьян Безмозглых...🤣
от і весь куй до копійки
..
Те що нові штами, на котрі люди спочатку хворіють більш гостро, приходять кожні 10-20-30 років - цього ж, звичайно, "ніхто не знаэ", ага. Згадати хоча б "свинячий грип" 2009 року (і як фарма пробувала вже тоді розгойдати ситуацію й наваритися на цьому), або якийсь "гонконзький грип" чи "пташиний" тощо.
і спеціалісти, як і розумні люди взагалі - від самого початку говорили про це. В тій же таки Швеціі. Де і "лохдаунів" жодних особливо не вводили, а проте обмежилися самими рекомендаціями - там було і захворівших найменше, і "тяжких", і померлих. А загалом, і це знову статистика, смертність від ковидла цілком збігалася зі звичайним щорічним профілем смертності.
Эдине що - смертність дуже різко підскочила, коли масово почали колоти людей. Через що, власне, багато урядів тихесенько й згорнули цю "програму" та оголосили про чергову "перемогу" над "найстрашнішою епідеміэю". Бо дуже важко пояснювати своім виборцям, чому у іхніх молодих здорових дітей після "вколювання" міокардити полізли з ішеміэю. Або чому у молодих футболістів-спортсменів смертність зросла на 500%.
А зараз, та ж таки Швеція разом зі Штатами люб`язно "даруэ" нам по пів-мільнона "доз", котрі самим не знадобилися (а утилізація коштуэ грошей )
Якщо не робити ніяких процедур,у вас буде температура під 39 ,бронхіт з соплями і від кашлю ригати будете.
Після 5 днів здайте тест на ковід і заберіть у сімейного ліки,щоб віддати слідуючому хворому. І не забудьте прибити лікаря(нахер він здався з таким лікуванням).
Для профілактики полощіть горло содовим або сольовим розчином вранці,ввечері і як прийшли з вулиці.
Я все сказав !!
Коли позакривали усі галантерейні магазини, в тому числі й канцелярські, бо саме в цих магазинах стовідсоткове зараження ковідом.
Як в супермаркетах огородили відділи з зошитами, лампочками, батарейками, трусами і носками )))) ЧОМУ!!!??? Бо в цих відділах завжди велике скупчення покупців!!!! А поруч в ковбасних, молочних, хлібних відділах скільки?