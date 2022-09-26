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Украина может столкнуться с твиндемией COVID-19 и гриппа в текущем сезоне, - Лапий

карантин,коронавірус,ковід

В текущем эпидсезоне Украина может столкнуться с твиндемией (одновременными эпидемиями) COVID-19 и гриппа, прогнозирует глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Есть основания полагать, что грипп этого сезона к нам вернется, и мы встретимся с так называемой твиндемией, то есть одновременными эпидемиями COVID-19 и гриппа", - сказал Лапий в интервью агентству.

Глава НТГЭИ пояснил, что предпосылкой для твиндемии сейчас может стать факт сдерживания гриппа ранее за счет карантинных мер, действовавших в Украине до военного вторжения РФ для борьбы с пандемией COVID-19.

"В прошедшие два года те меры, которые были предприняты для предотвращения COVID-19: маски, карантинные мероприятия, дистанционное обучение и т.д. - очень хорошо сдерживали и грипп. Поэтому гриппа у нас в сезоне 2020-2021 и 2021-2022 годов фактически не было. Впрочем, долго так продолжаться не может, потому что рано или поздно мы все равно вернемся к привычной жизни, общению, школе. Вирус гриппа никуда не исчез, мы фактически два сезона гриппа "прогуляли", поэтому очевидно, что накопилась неиммунная прослойка, которая будет способствовать его эпидемии. И сейчас может быть реализован сценарий твиндемии", - сказал он.

Лапий отметил, что если человек одновременно болеет этими двумя заболеваниями, это значительно ухудшает прогноз, а риск смерти увеличивается вдвое.

Читайте также: Иммунолог Лапий опроверг фейки о COVID-вакцинаци: даже самый маленький чип не пройдет через иглу

Автор: 

грипп (573) COVID-19 (18608) Лапий Федор (22) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
ПНХ
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26.09.2022 19:34
+10
Цовідники!
Ваш поїзд пішов, ані копійки більше не отримаєте.
Плачте та ридайте!
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26.09.2022 19:34
+9
Неадекват брехливий. Хоч би статистику захворювання подивився. Ваші срані заходи нічого не стримували. Чи все-таки цифри були роздуті, щоб загнати людей на шмурдяковацію? Чи то шмурдяк посприяв росту захворюванності?, бо коли перестали ширяти людей через війну, то й " епідемія " десь розчинилась. А наразі бажання підзаробити знову примушує вигадувати страшилки.
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26.09.2022 20:22
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Николаевцам на зимний период посоветовали найти жилье за пределами города, поскольку город в какое-то время может остаться без теплоснабжения, водоснабжения или электроэнергии. Об этом в интервью телеканалу "МАРТ" заявил заместитель мэра
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26.09.2022 19:31 Ответить
ПНХ
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26.09.2022 19:34 Ответить
Цовідники!
Ваш поїзд пішов, ані копійки більше не отримаєте.
Плачте та ридайте!
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26.09.2022 19:34 Ответить
З одної сторони то так. А з іншої коли валяєшся з температурою і тебе вивертає на виворіт то відчуття не дуже класні. Але я лише за те, щоб на рожі була маска в громадських місцях, а в кармані антисептик. А от вакцина то діло кожного.
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26.09.2022 19:40 Ответить
Врятує тільки та маска яку на руці носять
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26.09.2022 20:11 Ответить
Количество умерших в Украине в 2022 году:

COVID-19 - 4332
цереброваскулярные болезни - 7110
ишемическая болезнь сердца - 25618
Болезни системы кровообращения - 36724

А теперь вопрос: вы наблюдали планетарную панику по поводу приведенной ниже ковида (куда более высокой!!!) смертности?
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26.09.2022 20:18 Ответить
валятсья з температурою в сезон гри було завжди багато людей, панікерів було менше і держава їх не підтримувала
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26.09.2022 20:23 Ответить
Купи протигаз, на свою рожу натяни і радуйся. Ти "захищен". Зараз ковідпридурковатих одиниці залишились, війна вилікувала.
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26.09.2022 21:40 Ответить
Я такий же розумний був два тижні тому. Провалявся дома з температурою полудохлий. Сина 5 рочків виписали з інфекційки тільки сьогодні. Попав туди на руках вирублений і з температурою 39.5. Кашель не проходить досі. Нюх відбило, засовував носа в пляшку з гелем для прання, запаху нуль. Я болів грипом не раз, але це лайно значно гірше. Так шо йдіть на йух всі антиковідні дибіли що ходять з температурою по магазинах і розвішують свої соплі.
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27.09.2022 00:30 Ответить
карочє +12 в хате для лапия десяте питання..
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26.09.2022 19:35 Ответить
"Зелені Лапії " будуть стригти гроші з українців і в часі рашистського геноциду.
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26.09.2022 19:36 Ответить
хто про що, а лапій про курточки
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26.09.2022 19:40 Ответить
Термін твіндемія,спеціально видумали, під ковід.
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26.09.2022 19:40 Ответить
І це все відбувається під час війни на винищення українців.
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26.09.2022 19:42 Ответить
******* со своим ковидлом
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26.09.2022 19:51 Ответить
ПНХ

доки снаряди над головою літали і потяги битком як банки з тюлькою їхали - ніяких твандемій не було, а тепер вилізло гниле падло грошенят покосить, мудило їб..не
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26.09.2022 20:05 Ответить
Нахер уже посылали?
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26.09.2022 20:09 Ответить
Прогноз погоды на завтра...
Зе и Кучма строят асфальтобетон для НЛО...🤣но дЕрмак упорно сопротивляется..хочет закупить у НАТО дизель - генераторы...вместо дураков и дорог...нужное дело для ГЕТьманцевых...и прочих Марьян Безмозглых...🤣
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26.09.2022 20:12 Ответить
Никакого ковида и не было.Всё выдумки с целью сбить деньжат.Почему сейчас никто не болеет,ведь все без масок?
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26.09.2022 20:13 Ответить
Так, то була іспанка )
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27.09.2022 01:52 Ответить
Неадекват брехливий. Хоч би статистику захворювання подивився. Ваші срані заходи нічого не стримували. Чи все-таки цифри були роздуті, щоб загнати людей на шмурдяковацію? Чи то шмурдяк посприяв росту захворюванності?, бо коли перестали ширяти людей через війну, то й " епідемія " десь розчинилась. А наразі бажання підзаробити знову примушує вигадувати страшилки.
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26.09.2022 20:22 Ответить
треба відбивати 12 трільйонів які ніби то потрачені виробниками
от і весь куй до копійки
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26.09.2022 20:28 Ответить
Прогноз Лапия,это что прогноз Зе...войны не будет...готовим сашлыки на 9 мая

..
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26.09.2022 20:30 Ответить
Зробить привівки і все буде гаразд
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26.09.2022 20:44 Ответить
ну правильно, "модний грип" за два роки став же "не модним" і перетворився на звичайний, щойно люди адаптувалися до цього нового штаму.

Те що нові штами, на котрі люди спочатку хворіють більш гостро, приходять кожні 10-20-30 років - цього ж, звичайно, "ніхто не знаэ", ага. Згадати хоча б "свинячий грип" 2009 року (і як фарма пробувала вже тоді розгойдати ситуацію й наваритися на цьому), або якийсь "гонконзький грип" чи "пташиний" тощо.

і спеціалісти, як і розумні люди взагалі - від самого початку говорили про це. В тій же таки Швеціі. Де і "лохдаунів" жодних особливо не вводили, а проте обмежилися самими рекомендаціями - там було і захворівших найменше, і "тяжких", і померлих. А загалом, і це знову статистика, смертність від ковидла цілком збігалася зі звичайним щорічним профілем смертності.
Эдине що - смертність дуже різко підскочила, коли масово почали колоти людей. Через що, власне, багато урядів тихесенько й згорнули цю "програму" та оголосили про чергову "перемогу" над "найстрашнішою епідеміэю". Бо дуже важко пояснювати своім виборцям, чому у іхніх молодих здорових дітей після "вколювання" міокардити полізли з ішеміэю. Або чому у молодих футболістів-спортсменів смертність зросла на 500%.
А зараз, та ж таки Швеція разом зі Штатами люб`язно "даруэ" нам по пів-мільнона "доз", котрі самим не знадобилися (а утилізація коштуэ грошей )
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26.09.2022 20:59 Ответить
Сімейні лікарі вже отримали Molnupiravir ( при вчасному застосуванні полегшує перебіг хвороби- перевіроно на собі,працює).Але ,щоб отримати його,потрібен позитивний тест на ковід,а він проявляється тільки на п"яті сутки,коли хвороба бушує на всю і ці ліки вже і нахер не потрібні.Замкнуте коло.Наперед ,суки, ліки не дають.Тож ,комусь треба переболіти стандартно,отримати ліки і передати слідуючому хворому для прийому при перших симтомах.Перші симтоми - серед ночі починається сухість глибоко у горлі.Головний симтом - змінюється голос,аж до шепоту.Спочатку негайно пийте нові пігулки (4 капсули) і починайте боротьбу,бо таблетки почнуть діяти тільки через 6 годин.Зразу з марлі зробив томпон на ніс і рот і змочив горілкою,придавив маскою і так ходив дихав через це . Зробив швиденько інгалятор,нагрів води і вкинув туди трохи Зірочки.Подихав через інгалятор.Потім зробив кашку з цибулі,наклав на марлю і теж придавив маскою.Кожні дві години повторював ці процедури.Через 6 годин почали діяти нові пігулки і зразу полегшало.Тож на якому єтапі ви ввійдите в хворобу,така вона і буде наступні 5 днів( було без великої температури і без вивертаючого кашлю).
Якщо не робити ніяких процедур,у вас буде температура під 39 ,бронхіт з соплями і від кашлю ригати будете.
Після 5 днів здайте тест на ковід і заберіть у сімейного ліки,щоб віддати слідуючому хворому. І не забудьте прибити лікаря(нахер він здався з таким лікуванням).
Для профілактики полощіть горло содовим або сольовим розчином вранці,ввечері і як прийшли з вулиці.
Я все сказав !!
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26.09.2022 20:59 Ответить
Накопичилось хіба, що трохи більше вільного місця для чергової порції лапші. Організм завжди буде реагувати соплями та ознобом на переохолодження та виснаження організму. А тут вирішили лейбу приклеїти.
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26.09.2022 20:59 Ответить
Мо згоёбы.е.бучие.
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26.09.2022 21:32 Ответить
Щось не видно виділених коштів на ковід.
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26.09.2022 21:47 Ответить
Даааааа, як згадаю 20 рік..))))
Коли позакривали усі галантерейні магазини, в тому числі й канцелярські, бо саме в цих магазинах стовідсоткове зараження ковідом.
Як в супермаркетах огородили відділи з зошитами, лампочками, батарейками, трусами і носками )))) ЧОМУ!!!??? Бо в цих відділах завжди велике скупчення покупців!!!! А поруч в ковбасних, молочних, хлібних відділах скільки?
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27.09.2022 02:02 Ответить
 
 