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Новости Мобилизация в РФ
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В оккупированном Крыму мобилизовали 59-летнего военного пенсионера с кучей болезней

мобілізація,лобзов

В оккупированном Севастополе мобилизовали 59-летнего подполковника СБУ (а с 2014 ФСБ) в запасе. В прошлом он служил в Афганистане. У него диагностирован артрит, тугоухость и грыжи в позвоночнике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

В сообщении отмечается: "Утром 22 сентября подполковник СБУ/ФСБ на пенсии Игорь Лобзов получил мобилизационную повестку, явился в военкомат и узнал, что в тот же вечер обязан явиться с вещами по указанному адресу. В результате мужчина вместе с другими призывниками без какой-либо медкомиссии отвезли в воинскую часть в Казачьей бухте.

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В прошлом Игорь был рядовым на войне в Афганистане, где он, по словам родственников, получил контузию и осколочное ранение в череп. Сейчас у мужчины много других проблем со здоровьем: артрит коленного сустава второй степени, межпозвонковая грыжа, тугоухость и панкреатит. Кроме того, он и так не подходит под призыв из-за возраста. Согласно официальным разъяснениям Минобороны РФ, во время частичной мобилизации призываются подполковники до 55 лет. А Лобзову – уже 59.

В армию подполковника забрали в качестве артиллериста — его первая военная специальность (во время мобилизации Лобзову выдали новый военный билет). Однако на самом деле Игорь служил в СБУ, когда Крым был еще украинским, а затем вышел на пенсию в 2007 году и стал военным пенсионером ФСБ.

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В оккупированном Крыму мобилизовали 59-летнего военного пенсионера с кучей болезней 01

Крым (26371) мобилизация (2737)


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Топ комментарии
+25
а пізніше став військовим пенсіонером ФСБ. Джерело:
скорее он всегда был фсбешником, а в сбу только за зарплатой приходил
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26.09.2022 19:44
+25
С колорадками бегал ? на рехферендум ходил ? путлера одобрял ?... пусть сдохнет
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26.09.2022 19:45
+21
Старая говядинка. Пакет мусорный не забудь с собой взять, утырок и предатель.
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26.09.2022 19:44
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https://www.facebook.com/alexander.lozovoj?__cft__%5B0%5D=AZXsVedaLRBqrEtkrMxCpvsJjfPHmD7pgMEN7Np1mRhpUt-1qYPH9lQ31kDxnYTJM2hxRtfv0Qvd53lZLLWJtM8qIJgOrJ6UZUYiRlstMGNDCGlZ_BTsW3wxE5XHIM0XE9xhTMQJS7UsheUX5oH6HSWy98OtkgrTbM1cWQrTgYBvuw&__tn__=-UC%2CP-R Olexandr Lozovyi

https://www.facebook.com/alexander.lozovoj ·Існує легенда, що нарасії за часів совка наштампували ******** калашей для озброєння мільйона дивізій. А сьгодні бачив мосінкі зі штиками та оце. Там ціле відео роздачі отаких от АК..

Щось не так з тою легендою..

https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/308802989_3317427431910341_7954936966027800128_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=0U0sYnLtX9sAX-VHk_I&tn=tlftqYxHPHICZbui&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT_c22ftEm_jmA1M_QwZz_COoNL1iufKAtNPodIMcE644Q&oe=6337168F
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26.09.2022 19:39 Ответить
Так вже більше 30 років минуло - заіржавіли вже
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26.09.2022 19:46 Ответить
Ігор Лобзов старый мусорский ******** - сдохнешь за ***** как и мечтал
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26.09.2022 19:51 Ответить
"воруют

і продают

а деньгі пропівают"
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26.09.2022 19:51 Ответить
Це не легенда, але їх продали. Поцікався скільки Україна продала танків з запасів СРСР то взагалі офігєєш. Не треба було канючити їх у Заходу. Навіть пакистанський контракт, це 500 перероблених Т-80. І АК ми продавали, навіть в США. У кацапів теж саме, але у них хоч нове вироблялося.
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26.09.2022 20:33 Ответить
В нас теж трохи вироблялися - Оплоти
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26.09.2022 20:58 Ответить
Кілька штук, то не серійне виробництво. Хоча було би фінансуванняю
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26.09.2022 22:56 Ответить
продали їх "братам" з африки
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26.09.2022 21:09 Ответить
"Ребят, а может лучше всё таки камни с неба, а?"
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26.09.2022 19:42 Ответить
Старая говядинка. Пакет мусорный не забудь с собой взять, утырок и предатель.
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26.09.2022 19:44 Ответить
Кацапу крымскому"крепкого здоровья"и хорошего настроения в черном мешке!!
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26.09.2022 20:12 Ответить
а пізніше став військовим пенсіонером ФСБ. Джерело:
скорее он всегда был фсбешником, а в сбу только за зарплатой приходил
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26.09.2022 19:44 Ответить
Ну сам пєнс та купа хвороб-уже два взвода лапатнай армії...
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26.09.2022 19:44 Ответить
С колорадками бегал ? на рехферендум ходил ? путлера одобрял ?... пусть сдохнет
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26.09.2022 19:45 Ответить
"Произошла чудовищная ошибка!"
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26.09.2022 19:46 Ответить
сьу-фсб-мусорный мешок. жизнь удалась.
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26.09.2022 19:46 Ответить
Цікаво а такий чоловік корисний на війні ?
Він старий і хворий і дуже швидко загине бо не буде встигати швидко забігати в укриття
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26.09.2022 19:46 Ответить
Це карма,синку.
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26.09.2022 19:51 Ответить
Корисний економією пенсійного фонду в бюджеті
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26.09.2022 19:54 Ответить
Да до пиZZды...
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26.09.2022 20:10 Ответить
І в ********** не треба буде платити велику пенсію чекісту.
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26.09.2022 20:27 Ответить
"галочка" военкому.
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26.09.2022 22:37 Ответить
При хотьбі штормит - ходит ривками - провали в памяті.
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26.09.2022 19:47 Ответить
як " Яблочко" танцювати на площі так не больной а тут сразу поплохело
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26.09.2022 19:48 Ответить
А яка нам до цього кацапа справа.
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26.09.2022 19:52 Ответить
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26.09.2022 19:54 Ответить
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26.09.2022 19:52 Ответить
ідеально було-б щоб їм і одразу і чорні пакети видавали...
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26.09.2022 20:01 Ответить
та й літня їм нах? хай в своєму йдуть, економія
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27.09.2022 10:49 Ответить
в домовині лежатиме як живий.

всьо по плану.

я схвалюю.
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26.09.2022 19:52 Ответить
нуууу... НОРМ!!!))))
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26.09.2022 19:52 Ответить
депенсизация на марше =)
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26.09.2022 19:52 Ответить
Цей дід танцював з аквафрешем 8 років тому?
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26.09.2022 19:53 Ответить
Риторичне запитання.
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26.09.2022 19:55 Ответить
Аякже, пенсію феесбешну йому хіба за гарні очі дали?
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27.09.2022 10:48 Ответить
Пох на этого лобзова.
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26.09.2022 19:54 Ответить
я бы не сунул каждого ********* в новыны...
без подтверждённого некролога.
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26.09.2022 19:55 Ответить
і родичі його з радістю злили - можe хоч яка жигуля з діда зліпиться, а то тільки жере і жере зі своїми хворобами...
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26.09.2022 19:55 Ответить
На помощь Артемону шли жабы. Они тащили двух ужей, ослепших от старости. Ужам все равно нужно было помирать - либо под гнилым пнем, либо в желудке у цапли. Жабы уговорили их погибнуть геройской смертью. (с)
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26.09.2022 19:57 Ответить
Похоже, у исторических реконструкторов ********* раритетную технику
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26.09.2022 19:58 Ответить
Стара, але модернізована - на даху встановлено захист від NLAW та Javelin!
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26.09.2022 20:34 Ответить
По колесам видно що цими добре займалися, колеса ******* імпортні, обидві ліфтовані.
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26.09.2022 20:35 Ответить
Крыса мавзолейная соберёт Майдан на рабZZee па любасу... Кавказ взорвется за 5 минут....вспомнят слова Джохара Дудаева....Украина остановит Русизм,он же нацизм....видео Дудаева за 1995 год Ютьюб сохранил...
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26.09.2022 20:00 Ответить
ну и когда понаехавшие вяликосортирные истинно русские унтерменши пуйла на войну могилизируют ?
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26.09.2022 20:04 Ответить
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26.09.2022 20:05 Ответить
А скільки ще таких Лобзових з ксівами пенсів СБУ МВС прокуратури тощо сидить на вільних територіях України,з пенсіями в 15000-30000 тис і ждуть приходу путена і асвабаждєнія іх от України...
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26.09.2022 20:05 Ответить
Зустріне своє 60-річчя в окопі під пісню: - Бйотса в теснай печурке агонь... )))
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26.09.2022 20:06 Ответить
Годен! , хромой не побежит с поля боя, а безногий самый надёжный)
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26.09.2022 20:06 Ответить
Секретное указание Путлера, отправить в Украинскую мясорубку всех пенсионеров,инвалидов,больных,либерастов,дерьмократов и прочих врагов роZZии.
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26.09.2022 20:09 Ответить
Доставити тушку цього вертухая (їх там сила силенна) вперед ногами на передову.... а потім - камні з неба, вони ж так хотіли, суки.
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26.09.2022 20:13 Ответить
Нам що,пожаліти того шниря?Туди йому й дорога,сміттю ФСБшному
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26.09.2022 20:19 Ответить
Це той випадок коли "камененюка з неба" - трохи кращий варіант ніж могілізація.
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26.09.2022 20:22 Ответить
Как на реф в 2014-ом, так небось, вприпрыжку бежал..
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26.09.2022 20:25 Ответить
Посеешь ветер - пожнешь бурю...в 2014 устроили рехверендумы,с пеной у рта призывали пуйла ввести войска и получили полностью закономерный исход - стали просто пушечным мясом скрепной ********* - с чем вас и поздравляю твари ублюдочные!
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26.09.2022 20:29 Ответить
На старості років буде орден з закруткою на спині.
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26.09.2022 20:36 Ответить
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26.09.2022 21:07 Ответить
Чому тільки цього одного контуженого поліцая? Всіх хто зрадив Україну мають визвати, дати квиток і вони мають приїхати під Херсон чи Запоріжжя і здохнути за повію і терористку расею. Таке має бути життя зрадника і його дітей. Цю падаль Україна годувала, одягала, лікувала, вчила, платила найкращі зарплати, а вони її просто зрадили і перейшли на бік ворога. Здохніть крисчани, все почалося з вас.
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26.09.2022 21:30 Ответить
Єто камні с нєба.
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27.09.2022 00:05 Ответить
Так а в чем проблема? Пусть идет, служит новой кацапской родене, зря что ли ему гебнявую пенсию платили. Сдохнет под Херсоном.
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27.09.2022 00:59 Ответить
Я безмежно поважаю видання цензор.нет і його редактора, але хто в біса вам такий заголовок затвердив? "пенсіонер, купа болячок, мобілізували". По перше - це не пенсіонер, а зрадник України з 2014 року, що пішов працювати в ФСБ, по друге - до 60 здається вполнє призивний вік для офіцера, по третє - чи нам, українцям, не пох чим там хворіє ця грьобана тушка зрадника?
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27.09.2022 09:43 Ответить
 
 