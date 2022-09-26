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Новини Мобілізація в РФ
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В окупованому Криму мобілізували 59-річного військового пенсіонера з купою хвороб

мобілізація,лобзов

В окупованому Севастополі мобілізували 59-річного підполковника СБУ (а з 2014 року ФСБ) у запасі. У минулому він служив в Афганістані. У нього діагностовано артрит, приглухуватість та грижі у хребті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Baza.

У повідомленні зазначається: "Вранці 22 вересня підполковник СБУ/ФСБ на пенсії Ігор Лобзов отримав мобілізаційну повістку, з'явився у військкомат і дізнався, що того ж вечора зобов'язаний з'явитися з речами за вказаною адресою. У результаті чоловіка разом з іншими призовниками без будь-якої медкомісії відвезли у військову частину у Козачій бухті.

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У минулому Ігор був рядовим на війні в Афганістані, де він, за словами родичів, отримав контузію та осколкове порнення  у череп. Зараз у чоловіка чимало інших проблем зі здоров'ям: артрит колінного суглоба другого ступеня, міжхребцева грижа, приглухуватість та панкреатит. Крім того, він і так не підходить під призов через вік. Згідно з офіційними роз'ясненнями Міноборони РФ, під час часткової мобілізації призиваються підполковники до 55 років. А Лобзову – вже 59.

В армію підполковника забрали як артилериста — це його перша військова спеціальність (під час мобілізації Лобзову видали новий військовий квиток). Однак насправді Ігор служив у СБУ, коли Крим був ще українським, а потім вийшов на пенсію у 2007 році та пізніше став військовим пенсіонером ФСБ.

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В окупованому Криму мобілізували 59-річного військового пенсіонера з купою хвороб 01

Автор: 

Крим (14133) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+25
а пізніше став військовим пенсіонером ФСБ. Джерело:
скорее он всегда был фсбешником, а в сбу только за зарплатой приходил
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26.09.2022 19:44
+25
С колорадками бегал ? на рехферендум ходил ? путлера одобрял ?... пусть сдохнет
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26.09.2022 19:45
+21
Старая говядинка. Пакет мусорный не забудь с собой взять, утырок и предатель.
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26.09.2022 19:44
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https://www.facebook.com/alexander.lozovoj?__cft__%5B0%5D=AZXsVedaLRBqrEtkrMxCpvsJjfPHmD7pgMEN7Np1mRhpUt-1qYPH9lQ31kDxnYTJM2hxRtfv0Qvd53lZLLWJtM8qIJgOrJ6UZUYiRlstMGNDCGlZ_BTsW3wxE5XHIM0XE9xhTMQJS7UsheUX5oH6HSWy98OtkgrTbM1cWQrTgYBvuw&__tn__=-UC%2CP-R Olexandr Lozovyi

https://www.facebook.com/alexander.lozovoj ·Існує легенда, що нарасії за часів совка наштампували ******** калашей для озброєння мільйона дивізій. А сьгодні бачив мосінкі зі штиками та оце. Там ціле відео роздачі отаких от АК..

Щось не так з тою легендою..

https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/308802989_3317427431910341_7954936966027800128_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=0U0sYnLtX9sAX-VHk_I&tn=tlftqYxHPHICZbui&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT_c22ftEm_jmA1M_QwZz_COoNL1iufKAtNPodIMcE644Q&oe=6337168F
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26.09.2022 19:39 Відповісти
Так вже більше 30 років минуло - заіржавіли вже
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26.09.2022 19:46 Відповісти
Ігор Лобзов старый мусорский ******** - сдохнешь за ***** как и мечтал
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26.09.2022 19:51 Відповісти
"воруют

і продают

а деньгі пропівают"
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26.09.2022 19:51 Відповісти
Це не легенда, але їх продали. Поцікався скільки Україна продала танків з запасів СРСР то взагалі офігєєш. Не треба було канючити їх у Заходу. Навіть пакистанський контракт, це 500 перероблених Т-80. І АК ми продавали, навіть в США. У кацапів теж саме, але у них хоч нове вироблялося.
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26.09.2022 20:33 Відповісти
В нас теж трохи вироблялися - Оплоти
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26.09.2022 20:58 Відповісти
Кілька штук, то не серійне виробництво. Хоча було би фінансуванняю
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26.09.2022 22:56 Відповісти
продали їх "братам" з африки
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26.09.2022 21:09 Відповісти
"Ребят, а может лучше всё таки камни с неба, а?"
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26.09.2022 19:42 Відповісти
Старая говядинка. Пакет мусорный не забудь с собой взять, утырок и предатель.
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26.09.2022 19:44 Відповісти
Кацапу крымскому"крепкого здоровья"и хорошего настроения в черном мешке!!
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26.09.2022 20:12 Відповісти
а пізніше став військовим пенсіонером ФСБ. Джерело:
скорее он всегда был фсбешником, а в сбу только за зарплатой приходил
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26.09.2022 19:44 Відповісти
Ну сам пєнс та купа хвороб-уже два взвода лапатнай армії...
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26.09.2022 19:44 Відповісти
С колорадками бегал ? на рехферендум ходил ? путлера одобрял ?... пусть сдохнет
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26.09.2022 19:45 Відповісти
"Произошла чудовищная ошибка!"
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26.09.2022 19:46 Відповісти
сьу-фсб-мусорный мешок. жизнь удалась.
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26.09.2022 19:46 Відповісти
Цікаво а такий чоловік корисний на війні ?
Він старий і хворий і дуже швидко загине бо не буде встигати швидко забігати в укриття
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26.09.2022 19:46 Відповісти
Це карма,синку.
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26.09.2022 19:51 Відповісти
Корисний економією пенсійного фонду в бюджеті
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26.09.2022 19:54 Відповісти
Да до пиZZды...
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26.09.2022 20:10 Відповісти
І в ********** не треба буде платити велику пенсію чекісту.
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26.09.2022 20:27 Відповісти
"галочка" военкому.
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26.09.2022 22:37 Відповісти
При хотьбі штормит - ходит ривками - провали в памяті.
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26.09.2022 19:47 Відповісти
як " Яблочко" танцювати на площі так не больной а тут сразу поплохело
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26.09.2022 19:48 Відповісти
А яка нам до цього кацапа справа.
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26.09.2022 19:52 Відповісти
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26.09.2022 19:54 Відповісти
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26.09.2022 19:52 Відповісти
ідеально було-б щоб їм і одразу і чорні пакети видавали...
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26.09.2022 20:01 Відповісти
та й літня їм нах? хай в своєму йдуть, економія
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27.09.2022 10:49 Відповісти
в домовині лежатиме як живий.

всьо по плану.

я схвалюю.
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26.09.2022 19:52 Відповісти
нуууу... НОРМ!!!))))
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26.09.2022 19:52 Відповісти
депенсизация на марше =)
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26.09.2022 19:52 Відповісти
Цей дід танцював з аквафрешем 8 років тому?
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26.09.2022 19:53 Відповісти
Риторичне запитання.
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26.09.2022 19:55 Відповісти
Аякже, пенсію феесбешну йому хіба за гарні очі дали?
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27.09.2022 10:48 Відповісти
Пох на этого лобзова.
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26.09.2022 19:54 Відповісти
я бы не сунул каждого ********* в новыны...
без подтверждённого некролога.
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26.09.2022 19:55 Відповісти
і родичі його з радістю злили - можe хоч яка жигуля з діда зліпиться, а то тільки жере і жере зі своїми хворобами...
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26.09.2022 19:55 Відповісти
На помощь Артемону шли жабы. Они тащили двух ужей, ослепших от старости. Ужам все равно нужно было помирать - либо под гнилым пнем, либо в желудке у цапли. Жабы уговорили их погибнуть геройской смертью. (с)
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26.09.2022 19:57 Відповісти
Похоже, у исторических реконструкторов ********* раритетную технику
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26.09.2022 19:58 Відповісти
Стара, але модернізована - на даху встановлено захист від NLAW та Javelin!
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26.09.2022 20:34 Відповісти
По колесам видно що цими добре займалися, колеса ******* імпортні, обидві ліфтовані.
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26.09.2022 20:35 Відповісти
Крыса мавзолейная соберёт Майдан на рабZZee па любасу... Кавказ взорвется за 5 минут....вспомнят слова Джохара Дудаева....Украина остановит Русизм,он же нацизм....видео Дудаева за 1995 год Ютьюб сохранил...
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26.09.2022 20:00 Відповісти
ну и когда понаехавшие вяликосортирные истинно русские унтерменши пуйла на войну могилизируют ?
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26.09.2022 20:04 Відповісти
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26.09.2022 20:05 Відповісти
А скільки ще таких Лобзових з ксівами пенсів СБУ МВС прокуратури тощо сидить на вільних територіях України,з пенсіями в 15000-30000 тис і ждуть приходу путена і асвабаждєнія іх от України...
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26.09.2022 20:05 Відповісти
Зустріне своє 60-річчя в окопі під пісню: - Бйотса в теснай печурке агонь... )))
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26.09.2022 20:06 Відповісти
Годен! , хромой не побежит с поля боя, а безногий самый надёжный)
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26.09.2022 20:06 Відповісти
Секретное указание Путлера, отправить в Украинскую мясорубку всех пенсионеров,инвалидов,больных,либерастов,дерьмократов и прочих врагов роZZии.
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26.09.2022 20:09 Відповісти
Доставити тушку цього вертухая (їх там сила силенна) вперед ногами на передову.... а потім - камні з неба, вони ж так хотіли, суки.
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26.09.2022 20:13 Відповісти
Нам що,пожаліти того шниря?Туди йому й дорога,сміттю ФСБшному
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26.09.2022 20:19 Відповісти
Це той випадок коли "камененюка з неба" - трохи кращий варіант ніж могілізація.
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26.09.2022 20:22 Відповісти
Как на реф в 2014-ом, так небось, вприпрыжку бежал..
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26.09.2022 20:25 Відповісти
Посеешь ветер - пожнешь бурю...в 2014 устроили рехверендумы,с пеной у рта призывали пуйла ввести войска и получили полностью закономерный исход - стали просто пушечным мясом скрепной ********* - с чем вас и поздравляю твари ублюдочные!
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26.09.2022 20:29 Відповісти
На старості років буде орден з закруткою на спині.
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26.09.2022 20:36 Відповісти
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26.09.2022 21:07 Відповісти
Чому тільки цього одного контуженого поліцая? Всіх хто зрадив Україну мають визвати, дати квиток і вони мають приїхати під Херсон чи Запоріжжя і здохнути за повію і терористку расею. Таке має бути життя зрадника і його дітей. Цю падаль Україна годувала, одягала, лікувала, вчила, платила найкращі зарплати, а вони її просто зрадили і перейшли на бік ворога. Здохніть крисчани, все почалося з вас.
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26.09.2022 21:30 Відповісти
Єто камні с нєба.
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27.09.2022 00:05 Відповісти
Так а в чем проблема? Пусть идет, служит новой кацапской родене, зря что ли ему гебнявую пенсию платили. Сдохнет под Херсоном.
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27.09.2022 00:59 Відповісти
Я безмежно поважаю видання цензор.нет і його редактора, але хто в біса вам такий заголовок затвердив? "пенсіонер, купа болячок, мобілізували". По перше - це не пенсіонер, а зрадник України з 2014 року, що пішов працювати в ФСБ, по друге - до 60 здається вполнє призивний вік для офіцера, по третє - чи нам, українцям, не пох чим там хворіє ця грьобана тушка зрадника?
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27.09.2022 09:43 Відповісти
 
 