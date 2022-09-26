В окупованому Криму мобілізували 59-річного військового пенсіонера з купою хвороб
В окупованому Севастополі мобілізували 59-річного підполковника СБУ (а з 2014 року ФСБ) у запасі. У минулому він служив в Афганістані. У нього діагностовано артрит, приглухуватість та грижі у хребті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Baza.
У повідомленні зазначається: "Вранці 22 вересня підполковник СБУ/ФСБ на пенсії Ігор Лобзов отримав мобілізаційну повістку, з'явився у військкомат і дізнався, що того ж вечора зобов'язаний з'явитися з речами за вказаною адресою. У результаті чоловіка разом з іншими призовниками без будь-якої медкомісії відвезли у військову частину у Козачій бухті.
У минулому Ігор був рядовим на війні в Афганістані, де він, за словами родичів, отримав контузію та осколкове порнення у череп. Зараз у чоловіка чимало інших проблем зі здоров'ям: артрит колінного суглоба другого ступеня, міжхребцева грижа, приглухуватість та панкреатит. Крім того, він і так не підходить під призов через вік. Згідно з офіційними роз'ясненнями Міноборони РФ, під час часткової мобілізації призиваються підполковники до 55 років. А Лобзову – вже 59.
В армію підполковника забрали як артилериста — це його перша військова спеціальність (під час мобілізації Лобзову видали новий військовий квиток). Однак насправді Ігор служив у СБУ, коли Крим був ще українським, а потім вийшов на пенсію у 2007 році та пізніше став військовим пенсіонером ФСБ.
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https://www.facebook.com/alexander.lozovoj ·Існує легенда, що нарасії за часів совка наштампували ******** калашей для озброєння мільйона дивізій. А сьгодні бачив мосінкі зі штиками та оце. Там ціле відео роздачі отаких от АК..
Щось не так з тою легендою..
https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/308802989_3317427431910341_7954936966027800128_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=0U0sYnLtX9sAX-VHk_I&tn=tlftqYxHPHICZbui&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT_c22ftEm_jmA1M_QwZz_COoNL1iufKAtNPodIMcE644Q&oe=6337168F
і продают
а деньгі пропівают"
скорее он всегда был фсбешником, а в сбу только за зарплатой приходил
Він старий і хворий і дуже швидко загине бо не буде встигати швидко забігати в укриття
всьо по плану.
я схвалюю.
без подтверждённого некролога.