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Россия объявила "персоной нон-грата" японского консула во Владивостоке Тацунори

японія

Российский МИД вызвал советника-посланника Посольства Японии в Москве - ему заявили, что консул Генконсульства Японии во Владивостоке объявлен "персоной нон грата" якобы за шпионаж и в течение 48 часов обязан покинуть РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ТГ-канале МИД России.

Как отмечается, японской стороне был выражен решительный протест в связи с якобы "действиями сотрудника генконсульства и передана нота соответствующего содержания".

Сегодня же Интерфакс сообщил со ссылкой на ФСБ РФ, что консул Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан спецслужбой якобы "на месте преступления при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влияние санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае".

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Автор: 

нон грата (407) россия (95388) Япония (1307)


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Топ комментарии
+22
Terror Alarm @Terror_Alarm
ФСБ России задержала консула https://twitter.com/hashtag/Japan?src=hashtag_click #Japan во Владивостоке, обвинив его в шпионаже в пользу ЦРУ
Это произошло «через несколько часов» после того, как Япония объявила о приостановке поставок в Россию товаров, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
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26.09.2022 21:51
+15
Пора Японии учения провести возле Курил с имитацией высадки десанта,чтобы жопы поразрывало у кремлевских старцев
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26.09.2022 21:51
+8
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26.09.2022 21:54
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Синоби он Синоби
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26.09.2022 21:46 Ответить
Пора Японии учения провести возле Курил с имитацией высадки десанта,чтобы жопы поразрывало у кремлевских старцев
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26.09.2022 21:51 Ответить
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки...

.
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26.09.2022 22:18 Ответить
Тацунорі перехрестився, відбив радісню діпломатичну морзянку родині - "зустрічайте, здихався - скоро вдома" і підпалив всі благононії які мав на шану Фудзіямі
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26.09.2022 21:51 Ответить
Terror Alarm @Terror_Alarm
ФСБ России задержала консула https://twitter.com/hashtag/Japan?src=hashtag_click #Japan во Владивостоке, обвинив его в шпионаже в пользу ЦРУ
Это произошло «через несколько часов» после того, как Япония объявила о приостановке поставок в Россию товаров, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
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26.09.2022 21:51 Ответить
сукі як завжди.
тре бути біларусом-кацапом, шо б цього не розуміти....
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27.09.2022 02:22 Ответить
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26.09.2022 21:54 Ответить
а он так рвался в рашу....
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26.09.2022 21:59 Ответить
Кацапи налякали іжачка голою сра@ кою
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26.09.2022 22:01 Ответить
значит хороший человек
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26.09.2022 22:07 Ответить
Ось почалось. Слідкуємо, як японські острови повертаються до Японії
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26.09.2022 22:19 Ответить
Плешивый
отдай Курилы
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26.09.2022 22:53 Ответить
Ги-ги. Дебіли, ***...
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26.09.2022 22:53 Ответить
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26.09.2022 22:58 Ответить
Мрази🤮🤮🤮🤮
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27.09.2022 00:33 Ответить
Видимо, хороший человек этот японский консул в Владивостоке Тацунори, патриот своей страны. Япония может гордиться Тацунори
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27.09.2022 09:31 Ответить
 
 