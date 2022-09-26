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Новини
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Росія оголосила "персоною нон-грата" японського консула у Владивостоці Тацунорі

японія

Російське МЗС викликало радника-посланника Посольства Японії в Москві - йому заявили, що консул Генконсульства Японії у Владивостоці оголошений "персоною нон грата" нібито за шпигунство і протягом 48 годин зобов’язаний залишити РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у ТГ-каналі МЗС Росії.

Як зазначається, японській стороні було виражено рішучий протест у зв'язку з нібито "діями співробітника генконсульства та передано ноту відповідного змісту".

Сьогодні ж Інтерфакс повідомив із посиланням на ФСБ РФ, що консул Генерального консульства Японії у Владивостоці Мотокі Тацунорі був затриманий спецслужбою нібито "на місці злочину при отриманні за грошову винагороду відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співробітництва Росії з однією з країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію у Приморському краї".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія забороняє експорт у Росію товарів, пов’язаних з хімічною зброєю, - Reuters

Автор: 

нон грата (140) росія (64958) Японія (1197)


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Топ коментарі
+22
Terror Alarm @Terror_Alarm
ФСБ России задержала консула https://twitter.com/hashtag/Japan?src=hashtag_click #Japan во Владивостоке, обвинив его в шпионаже в пользу ЦРУ
Это произошло «через несколько часов» после того, как Япония объявила о приостановке поставок в Россию товаров, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
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26.09.2022 21:51
+15
Пора Японии учения провести возле Курил с имитацией высадки десанта,чтобы жопы поразрывало у кремлевских старцев
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26.09.2022 21:51
+8
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26.09.2022 21:54
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Синоби он Синоби
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26.09.2022 21:46 Відповісти
Пора Японии учения провести возле Курил с имитацией высадки десанта,чтобы жопы поразрывало у кремлевских старцев
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26.09.2022 21:51 Відповісти
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки...

.
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26.09.2022 22:18 Відповісти
Тацунорі перехрестився, відбив радісню діпломатичну морзянку родині - "зустрічайте, здихався - скоро вдома" і підпалив всі благононії які мав на шану Фудзіямі
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26.09.2022 21:51 Відповісти
Terror Alarm @Terror_Alarm
ФСБ России задержала консула https://twitter.com/hashtag/Japan?src=hashtag_click #Japan во Владивостоке, обвинив его в шпионаже в пользу ЦРУ
Это произошло «через несколько часов» после того, как Япония объявила о приостановке поставок в Россию товаров, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
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26.09.2022 21:51 Відповісти
сукі як завжди.
тре бути біларусом-кацапом, шо б цього не розуміти....
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27.09.2022 02:22 Відповісти
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26.09.2022 21:54 Відповісти
а он так рвался в рашу....
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26.09.2022 21:59 Відповісти
Кацапи налякали іжачка голою сра@ кою
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26.09.2022 22:01 Відповісти
значит хороший человек
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26.09.2022 22:07 Відповісти
Ось почалось. Слідкуємо, як японські острови повертаються до Японії
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26.09.2022 22:19 Відповісти
Плешивый
отдай Курилы
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26.09.2022 22:53 Відповісти
Ги-ги. Дебіли, ***...
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26.09.2022 22:53 Відповісти
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26.09.2022 22:58 Відповісти
Мрази🤮🤮🤮🤮
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27.09.2022 00:33 Відповісти
Видимо, хороший человек этот японский консул в Владивостоке Тацунори, патриот своей страны. Япония может гордиться Тацунори
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27.09.2022 09:31 Відповісти
 
 