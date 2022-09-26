Росія оголосила "персоною нон-грата" японського консула у Владивостоці Тацунорі

Російське МЗС викликало радника-посланника Посольства Японії в Москві - йому заявили, що консул Генконсульства Японії у Владивостоці оголошений "персоною нон грата" нібито за шпигунство і протягом 48 годин зобов’язаний залишити РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у ТГ-каналі МЗС Росії.

Як зазначається, японській стороні було виражено рішучий протест у зв'язку з нібито "діями співробітника генконсульства та передано ноту відповідного змісту".

Сьогодні ж Інтерфакс повідомив із посиланням на ФСБ РФ, що консул Генерального консульства Японії у Владивостоці Мотокі Тацунорі був затриманий спецслужбою нібито "на місці злочину при отриманні за грошову винагороду відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співробітництва Росії з однією з країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію у Приморському краї".

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