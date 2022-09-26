Гражданину Арестовичу воинское звание "полковник" не присваивалось, - Минобороны. ДОКУМЕНТ
Советник Офиса президента Алексей Арестович не полковник.
Об этом сообщилнародный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, в эфире канала "Фейгин-Live" Арестович сказал: "Полковник Арестович доклад закончил". Далее Арестович отметил, что, мол, "оговорился" о присвоении нового звания.
Нардеп Юрчишин направил по этому вопросу запрос в Министерство обороны Украины. В ответе за подписью министра обороны Алексея Резникова отмечается, что "гражданину Арестовичу А.М. воинское звание "полковник" не присваивалось.
Топ комментарии
+51 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий26.09.2022 22:47
+27 Скул Бас
показать весь комментарий26.09.2022 22:47
+22 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий26.09.2022 22:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кидаєш тіпа правдиву дезу і дивишся хто клюне і спалиться
Арестович всіх підковирнув и потекла з вас панове жижа.
А це добре що коментарі не закрили, завжди буде добре видно хто є хто.
Ну что вы,Герр путлер...
Мое хобби,хлеба и зрелищ...
Все в этой жизни подчинёно только бизнесу...
https://www.youtube.com/watch?v=YE9IxpyyTWg&ab_channel=JuriDubinski
Захватите БТР с нарисованным треугольником (вершина вниз, не дельта) и точкой внутри, то СРОЧНО подгоняйте для Арестовича. Этот БТР использовался петушиным отрядом Вагнера, стрелка вниз означает опущенных, а точка внутри означает дырявые, то есть петухи, кого реально в жопу трахали, а не кто просто заранее признал свой статус опущенных без опускания как такого, обиженные то есть по сути. Мы не можем этот БТР использовать - зашкваримся. Да, можно госпадарским мылом все натереть, но все равно пацаны не хотят лезть внутрь, а нам надо воевать. И Люся нам тут поможет! Это ему по статусу.
Єдине що вони майстерно вміють це видавати чужі перемоги за власні.