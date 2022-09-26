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Гражданину Арестовичу воинское звание "полковник" не присваивалось, - Минобороны. ДОКУМЕНТ

Советник Офиса президента Алексей Арестович не полковник.

Об этом сообщилнародный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, в эфире канала "Фейгин-Live" Арестович сказал: "Полковник Арестович доклад закончил". Далее Арестович отметил, что, мол, "оговорился" о присвоении нового звания.

Нардеп Юрчишин направил по этому вопросу запрос в Министерство обороны Украины. В ответе за подписью министра обороны Алексея Резникова отмечается, что "гражданину Арестовичу А.М. воинское звание "полковник" не присваивалось.

Гражданину Арестовичу воинское звание полковник не присваивалось, - Минобороны 01

Читайте также: "Я не боялся. Я спер гранатомет, чтобы подбить российский БТР или БМП перед Офисом президента", - советник Ермака Арестович

Автор: 

Минобороны (9296) Юрчишин Ярослав (158) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+51
Ой Люська такая дура і фантазьорка...
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26.09.2022 22:47
+27
Шо, зразу генерала дали? )))
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26.09.2022 22:47
+22
люська так і залишилась жити під полковником.
як звати того полковника ?

невже буйло ?

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26.09.2022 22:52
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Lusia aferistka
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27.09.2022 00:02 Ответить
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27.09.2022 09:22 Ответить
Арестович є Арестович. Не ******* - день прожитий дарма.
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27.09.2022 00:15 Ответить
Присвойте йому звання почесного піздабола України і видайте грамоту.
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27.09.2022 00:24 Ответить
Це не в компетенції міністерства оборони. Тут до міністерства культури
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27.09.2022 09:50 Ответить
А каким он боком вообще в армии? Может сослуживцы его расскажут?
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27.09.2022 00:27 Ответить
какие сослуживцы у типа не из армии?
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27.09.2022 11:18 Ответить
А за что звание? За то что под полковником каким то побывал?
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27.09.2022 12:41 Ответить
то ж старий прикол такий,
кидаєш тіпа правдиву дезу і дивишся хто клюне і спалиться
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27.09.2022 00:27 Ответить
Це таємне звання. Як і те, де ж він 33 рази ходив за лінію фронту. І лінія фронту теж таємниця. І взагалі все, що говорить Балабол & Баламут, це сама незрозуміліша таємниця. Він сам в неї не посвячений.
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27.09.2022 01:24 Ответить
Це була лінія фронту між росією та Грузією. Він ходив з російської сторони. Але тш-ш-ш-ш. Це таємниця
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27.09.2022 02:13 Ответить
https://youtu.be/a0OoI3HCxEA?t=3012 як арестович на війну збирався https://youtu.be/a0OoI3HCxEA?t=3012
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27.09.2022 01:33 Ответить
Там таких багато.
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27.09.2022 01:46 Ответить
**** , яке чмо !
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27.09.2022 02:18 Ответить
Йому фашист Дугін в москві полковника присвоїв
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27.09.2022 02:28 Ответить
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27.09.2022 02:29 Ответить
пАлковник
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27.09.2022 02:56 Ответить
Ненастоящий полковник.
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27.09.2022 03:37 Ответить
Боже ж ты мой, вот такой талантливый человек среди нас. Растет на службе не по дням, а по часам. Интересно, военную академию вообще оканчивал? Но на время войны язык придержу. Но Арестович, имейте совесть... Не втирайте детям религиозные догмы и не врите. Хотя это в прошлом, полагаю, как и дети лейтенанта Шмидта. Но мы помним.
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27.09.2022 04:21 Ответить
Аферистович його справжнє прізвище.
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27.09.2022 05:07 Ответить
Дристович же. І по функціоналу теж, словесний дрист 24/7
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27.09.2022 10:35 Ответить
Думаю що розділ коментарів чітко показує розумовий рівень користувачів.
Арестович всіх підковирнув и потекла з вас панове жижа.
А це добре що коментарі не закрили, завжди буде добре видно хто є хто.
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27.09.2022 06:23 Ответить
Маленькая ложь рождает большое недоверие.
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27.09.2022 06:32 Ответить
Что-то люська поскромничала. Почему-то маршала самому себе не присвоила.)
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27.09.2022 06:42 Ответить
Яке ж воно кончене та брехливе. Справжній "радник усіх і по всьому" у ОПі.
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27.09.2022 07:14 Ответить
Шутить изволите Штирлиц?
Ну что вы,Герр путлер...
Мое хобби,хлеба и зрелищ...
Все в этой жизни подчинёно только бизнесу...
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27.09.2022 07:18 Ответить
Типичное ваЗЕлиновское Чмо, брехливое, тупое, гнилое, самовлюбленное, какой поп такой и приход!
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27.09.2022 07:39 Ответить
ай да абдрестович, ай да молодца... пулькофник... но кому-то типа булданова выгодно его присутствие в сети и пурга, которую он несет...
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27.09.2022 07:44 Ответить
А "полковник"- липовий!
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27.09.2022 07:47 Ответить
А мої сусіди котика Арестовичем назвали, скорочено Арік. Можливо йому ще і полковника присвоять.
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27.09.2022 08:29 Ответить
Звання полковник є не лише в Армії. Полковників (як свиней не різаних) є і в прокуратурі, і в сбу, і в поліції... Так що може і Арестович (як завжди) не "обмовився", і Рєзніков не збрехав....
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27.09.2022 08:51 Ответить
В совковой армии звания дают по возрасту АВТОМАТИЧЕСКИ, если просто хотя бы немного лизать. Ничего можно не делать. Решает только высшее образование и решает только академия генштаба для открытия следующей категории званий. Всем дают по возрасту и никак иначе. Молодому гению не дадут полковника, зато старому чмошнику всегда капнет это звание, если хотя бы немножко отлизывал начальству.
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27.09.2022 09:23 Ответить
Настоящий полковник
https://www.youtube.com/watch?v=YE9IxpyyTWg&ab_channel=JuriDubinski
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27.09.2022 08:52 Ответить
Разжаловали!
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27.09.2022 08:54 Ответить
Короче, слушайте!

Захватите БТР с нарисованным треугольником (вершина вниз, не дельта) и точкой внутри, то СРОЧНО подгоняйте для Арестовича. Этот БТР использовался петушиным отрядом Вагнера, стрелка вниз означает опущенных, а точка внутри означает дырявые, то есть петухи, кого реально в жопу трахали, а не кто просто заранее признал свой статус опущенных без опускания как такого, обиженные то есть по сути. Мы не можем этот БТР использовать - зашкваримся. Да, можно госпадарским мылом все натереть, но все равно пацаны не хотят лезть внутрь, а нам надо воевать. И Люся нам тут поможет! Это ему по статусу.
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27.09.2022 09:21 Ответить
А де запит, чи г.Арестович має якесь відношення до Збройних сил України чи просто п****бол?
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27.09.2022 09:33 Ответить
так він громадянини чи хоча би ахвіцер запаса
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27.09.2022 09:50 Ответить
Дивано бункерний ослойоб, кусок Арестович сам собі присвоїв військове званя
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27.09.2022 10:28 Ответить
Люська всрата а не гінєрал))))))
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27.09.2022 11:35 Ответить
и под этой личиной скрывался уголовник,ну в жизни не скажешь какой был мужчина!ну настоящий полковник!алла пугачёва
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27.09.2022 12:02 Ответить
Такий самий клоун як і Зеленський зі свитою.

Єдине що вони майстерно вміють це видавати чужі перемоги за власні.
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27.09.2022 12:44 Ответить
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