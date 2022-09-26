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Громадянину Арестовичу військове звання "полковник" не присвоювалося, - Міноборони. ДОКУМЕНТ

Радник Офісу Президента Олексій Арестович не є полковником.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, в етері каналу "Фейгін-Live" Арестович сказав: "Полковник Арестович доповідь закінчив". Далі Арестович зауважив, що, мовляв "обмовився" щодо присвоєння нового звання.

Нардеп Юрчишин направив з цього питання запит до Міністерства оборони України. У відповіді за підписом міністра оборони Олексія Резнікова зазначається, що "громадяднину Арестовичу О.М. військове звання "полковник" не присвоювалося.

Громадянину Арестовичу військове звання полковник не присвоювалося, - Міноборони 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я не боявся. Я спер гранатомет, щоб підбити російський БТР чи БМП перед Офісом Президента", - радник Єрмака Арестович

Автор: 

Міноборони (7318) Юрчишин Ярослав (153) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+51
Ой Люська такая дура і фантазьорка...
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26.09.2022 22:47
+27
Шо, зразу генерала дали? )))
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26.09.2022 22:47
+22
люська так і залишилась жити під полковником.
як звати того полковника ?

невже буйло ?

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26.09.2022 22:52
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Lusia aferistka
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27.09.2022 00:02 Відповісти
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27.09.2022 09:22 Відповісти
Арестович є Арестович. Не ******* - день прожитий дарма.
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27.09.2022 00:15 Відповісти
Присвойте йому звання почесного піздабола України і видайте грамоту.
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27.09.2022 00:24 Відповісти
Це не в компетенції міністерства оборони. Тут до міністерства культури
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27.09.2022 09:50 Відповісти
А каким он боком вообще в армии? Может сослуживцы его расскажут?
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27.09.2022 00:27 Відповісти
какие сослуживцы у типа не из армии?
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27.09.2022 11:18 Відповісти
А за что звание? За то что под полковником каким то побывал?
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27.09.2022 12:41 Відповісти
то ж старий прикол такий,
кидаєш тіпа правдиву дезу і дивишся хто клюне і спалиться
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27.09.2022 00:27 Відповісти
Це таємне звання. Як і те, де ж він 33 рази ходив за лінію фронту. І лінія фронту теж таємниця. І взагалі все, що говорить Балабол & Баламут, це сама незрозуміліша таємниця. Він сам в неї не посвячений.
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27.09.2022 01:24 Відповісти
Це була лінія фронту між росією та Грузією. Він ходив з російської сторони. Але тш-ш-ш-ш. Це таємниця
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27.09.2022 02:13 Відповісти
https://youtu.be/a0OoI3HCxEA?t=3012 як арестович на війну збирався https://youtu.be/a0OoI3HCxEA?t=3012
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27.09.2022 01:33 Відповісти
Там таких багато.
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27.09.2022 01:46 Відповісти
**** , яке чмо !
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27.09.2022 02:18 Відповісти
Йому фашист Дугін в москві полковника присвоїв
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27.09.2022 02:28 Відповісти
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27.09.2022 02:29 Відповісти
пАлковник
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27.09.2022 02:56 Відповісти
Ненастоящий полковник.
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27.09.2022 03:37 Відповісти
Боже ж ты мой, вот такой талантливый человек среди нас. Растет на службе не по дням, а по часам. Интересно, военную академию вообще оканчивал? Но на время войны язык придержу. Но Арестович, имейте совесть... Не втирайте детям религиозные догмы и не врите. Хотя это в прошлом, полагаю, как и дети лейтенанта Шмидта. Но мы помним.
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27.09.2022 04:21 Відповісти
Аферистович його справжнє прізвище.
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27.09.2022 05:07 Відповісти
Дристович же. І по функціоналу теж, словесний дрист 24/7
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27.09.2022 10:35 Відповісти
Думаю що розділ коментарів чітко показує розумовий рівень користувачів.
Арестович всіх підковирнув и потекла з вас панове жижа.
А це добре що коментарі не закрили, завжди буде добре видно хто є хто.
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27.09.2022 06:23 Відповісти
Маленькая ложь рождает большое недоверие.
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27.09.2022 06:32 Відповісти
Что-то люська поскромничала. Почему-то маршала самому себе не присвоила.)
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27.09.2022 06:42 Відповісти
Яке ж воно кончене та брехливе. Справжній "радник усіх і по всьому" у ОПі.
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27.09.2022 07:14 Відповісти
Шутить изволите Штирлиц?
Ну что вы,Герр путлер...
Мое хобби,хлеба и зрелищ...
Все в этой жизни подчинёно только бизнесу...
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27.09.2022 07:18 Відповісти
Типичное ваЗЕлиновское Чмо, брехливое, тупое, гнилое, самовлюбленное, какой поп такой и приход!
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27.09.2022 07:39 Відповісти
ай да абдрестович, ай да молодца... пулькофник... но кому-то типа булданова выгодно его присутствие в сети и пурга, которую он несет...
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27.09.2022 07:44 Відповісти
А "полковник"- липовий!
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27.09.2022 07:47 Відповісти
А мої сусіди котика Арестовичем назвали, скорочено Арік. Можливо йому ще і полковника присвоять.
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27.09.2022 08:29 Відповісти
Звання полковник є не лише в Армії. Полковників (як свиней не різаних) є і в прокуратурі, і в сбу, і в поліції... Так що може і Арестович (як завжди) не "обмовився", і Рєзніков не збрехав....
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27.09.2022 08:51 Відповісти
В совковой армии звания дают по возрасту АВТОМАТИЧЕСКИ, если просто хотя бы немного лизать. Ничего можно не делать. Решает только высшее образование и решает только академия генштаба для открытия следующей категории званий. Всем дают по возрасту и никак иначе. Молодому гению не дадут полковника, зато старому чмошнику всегда капнет это звание, если хотя бы немножко отлизывал начальству.
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27.09.2022 09:23 Відповісти
Настоящий полковник
https://www.youtube.com/watch?v=YE9IxpyyTWg&ab_channel=JuriDubinski
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27.09.2022 08:52 Відповісти
Разжаловали!
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27.09.2022 08:54 Відповісти
Короче, слушайте!

Захватите БТР с нарисованным треугольником (вершина вниз, не дельта) и точкой внутри, то СРОЧНО подгоняйте для Арестовича. Этот БТР использовался петушиным отрядом Вагнера, стрелка вниз означает опущенных, а точка внутри означает дырявые, то есть петухи, кого реально в жопу трахали, а не кто просто заранее признал свой статус опущенных без опускания как такого, обиженные то есть по сути. Мы не можем этот БТР использовать - зашкваримся. Да, можно госпадарским мылом все натереть, но все равно пацаны не хотят лезть внутрь, а нам надо воевать. И Люся нам тут поможет! Это ему по статусу.
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27.09.2022 09:21 Відповісти
А де запит, чи г.Арестович має якесь відношення до Збройних сил України чи просто п****бол?
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27.09.2022 09:33 Відповісти
так він громадянини чи хоча би ахвіцер запаса
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27.09.2022 09:50 Відповісти
Дивано бункерний ослойоб, кусок Арестович сам собі присвоїв військове званя
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27.09.2022 10:28 Відповісти
Люська всрата а не гінєрал))))))
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27.09.2022 11:35 Відповісти
и под этой личиной скрывался уголовник,ну в жизни не скажешь какой был мужчина!ну настоящий полковник!алла пугачёва
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27.09.2022 12:02 Відповісти
Такий самий клоун як і Зеленський зі свитою.

Єдине що вони майстерно вміють це видавати чужі перемоги за власні.
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27.09.2022 12:44 Відповісти
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