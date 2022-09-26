Громадянину Арестовичу військове звання "полковник" не присвоювалося, - Міноборони. ДОКУМЕНТ

Радник Офісу Президента Олексій Арестович не є полковником.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, в етері каналу "Фейгін-Live" Арестович сказав: "Полковник Арестович доповідь закінчив". Далі Арестович зауважив, що, мовляв "обмовився" щодо присвоєння нового звання.

Нардеп Юрчишин направив з цього питання запит до Міністерства оборони України. У відповіді за підписом міністра оборони Олексія Резнікова зазначається, що "громадяднину Арестовичу О.М. військове звання "полковник" не присвоювалося.

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