Громадянину Арестовичу військове звання "полковник" не присвоювалося, - Міноборони. ДОКУМЕНТ
Радник Офісу Президента Олексій Арестович не є полковником.
Про це повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, в етері каналу "Фейгін-Live" Арестович сказав: "Полковник Арестович доповідь закінчив". Далі Арестович зауважив, що, мовляв "обмовився" щодо присвоєння нового звання.
Нардеп Юрчишин направив з цього питання запит до Міністерства оборони України. У відповіді за підписом міністра оборони Олексія Резнікова зазначається, що "громадяднину Арестовичу О.М. військове звання "полковник" не присвоювалося.
Топ коментарі
+51 Александр Чуднивец #474549
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+22 Алекс Мышкевич
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кидаєш тіпа правдиву дезу і дивишся хто клюне і спалиться
Арестович всіх підковирнув и потекла з вас панове жижа.
А це добре що коментарі не закрили, завжди буде добре видно хто є хто.
Ну что вы,Герр путлер...
Мое хобби,хлеба и зрелищ...
Все в этой жизни подчинёно только бизнесу...
https://www.youtube.com/watch?v=YE9IxpyyTWg&ab_channel=JuriDubinski
Захватите БТР с нарисованным треугольником (вершина вниз, не дельта) и точкой внутри, то СРОЧНО подгоняйте для Арестовича. Этот БТР использовался петушиным отрядом Вагнера, стрелка вниз означает опущенных, а точка внутри означает дырявые, то есть петухи, кого реально в жопу трахали, а не кто просто заранее признал свой статус опущенных без опускания как такого, обиженные то есть по сути. Мы не можем этот БТР использовать - зашкваримся. Да, можно госпадарским мылом все натереть, но все равно пацаны не хотят лезть внутрь, а нам надо воевать. И Люся нам тут поможет! Это ему по статусу.
Єдине що вони майстерно вміють це видавати чужі перемоги за власні.