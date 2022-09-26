Воины 43-й ОАБр просят украинцев о помощи в приобретении автомобиля медицинской эвакуации
Воины 43 артиллерийской бригады просят украинцев о помощи в сборе средств для приобретения автомобиля медицинской эвакуации.
Об этом сообщил Сергей Мазур, передает Цензор.НЕТ.
"Для некоторых будет открытием, что артиллеристы на "Пионах" не являются теми, кто в постоянной безопасности, вдали от передка и на расслабоне стреляет".
Они работают, как в 35 километрах от линии фронта, так и в трех. Все зависит от цели, которую нужно достать, чтобы вражеская арта или еще что-нибудь навсегда умолкли.
И каждый раз мы являемся одной из самых приоритетных целей противника. В одном из трагических случаев враг даже не пожалел нескольких точек У.
К чему все это?
Моей 43 ОАБр нужно авто медицинской эвакуации:
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Профессиональный автомобиль. Не Нива, Жигуль или бус со скамейками, которые используют в качестве эвакуации, а профессиональный МедЭвак.
Чтобы даже если враг все же нас достанет, раненые не становились павшими. По крайней мере, имели больше шансов, что они вернутся живыми к своим родным и коллегам по огню", - обратился он к украинцам с просьбой о помощи.
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