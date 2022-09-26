РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12761 посетитель онлайн
Новости Волонтеры для армии Война
3 385 10

Воины 43-й ОАБр просят украинцев о помощи в приобретении автомобиля медицинской эвакуации

мазур,сергій

Воины 43 артиллерийской бригады просят украинцев о помощи в сборе средств для приобретения автомобиля медицинской эвакуации.

Об этом сообщил Сергей Мазур, передает Цензор.НЕТ.

"Для некоторых будет открытием, что артиллеристы на "Пионах" не являются теми, кто в постоянной безопасности, вдали от передка и на расслабоне стреляет".

Они работают, как в 35 километрах от линии фронта, так и в трех. Все зависит от цели, которую нужно достать, чтобы вражеская арта или еще что-нибудь навсегда умолкли.

И каждый раз мы являемся одной из самых приоритетных целей противника. В одном из трагических случаев враг даже не пожалел нескольких точек У.

Смотрите также: "Десант высадился. Мы его там и прикопали": украинские "Пионы" уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО

К чему все это?

Моей 43 ОАБр нужно авто медицинской эвакуации:

https://send.monobank.ua/jar/5vjTvWgGhZ

Профессиональный автомобиль. Не Нива, Жигуль или бус со скамейками, которые используют в качестве эвакуации, а профессиональный МедЭвак.

Чтобы даже если враг все же нас достанет, раненые не становились павшими. По крайней мере, имели больше шансов, что они вернутся живыми к своим родным и коллегам по огню", - обратился он к украинцам с просьбой о помощи.

Смотрите также: Волонтер Бондарь просит помощи в приобретении авто для санитарно-эвакуационных нужд. ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (4201) благотворительность (610) медицина (2518) помощь (7768) волонтеры (2630) 43 артиллерийская бригада большой мощност (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
+
показать весь комментарий
26.09.2022 22:59
+5
перекинув трохи.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:06
+5
Зелёная плесень,наживающаяся на войне.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
26.09.2022 22:59 Ответить
перекинув трохи.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:06 Ответить
а що робити з цими покидьками? https://biz.censor.net/news/3369677/*****************************************************************************************
показать весь комментарий
26.09.2022 23:27 Ответить
Зелёная плесень,наживающаяся на войне.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:36 Ответить
+5000 грн
показать весь комментарий
26.09.2022 23:36 Ответить
все вроді накидали необхідну суму!
показать весь комментарий
26.09.2022 23:47 Ответить
Приєднуюсь
показать весь комментарий
27.09.2022 08:17 Ответить
Ми відправляємо автівки через ПДМШ . Зверніться до ПДМШ , ( п. Полторацького ) вони нас знають . Ми - об'єднана Смілянська ( Черкаська обл ) самооборона "Січ " та спілка ветеранів АТО -ООС " З повагою .
показать весь комментарий
27.09.2022 12:30 Ответить
 
 