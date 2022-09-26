Воїни 43-ї ОАБр просять українців про допомогу у придбанні автомобіля медичної евакуації

Воїни 43-ї артилерійської бригади просять українців допомоги в зборі коштів для придбання автомобіля медичної евакуації.

Про це повідомив Сергій Мазур, передає Цензор.НЕТ.

"Для деяких буде відкриттям, що артилеристи на "Піонах" не є тими, хто у постійній безпеці, далеко від передку і на розслабоні стріляє.

Вони працюють, як за 35 кілометрів від лінії фронту, так і за три. Все залежить від цілі, яку треба дістати, щоб ворожа арта чи ще щось назавжди замовкли.

І щоразу ми є однією з найбільш пріоритетних цілей противника. В одному з трагічних випадків ворог навіть не пошкодував декілька точок У.

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До чого це все?

Моїй 43 ОАБр треба авто медичної евакуації:

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Професійне авто. Не Нива, Жигуль чи бус з лавками, які використовують у якості евакуації, а професійний МедЕвак.

Щоб навіть, якщо ворог все ж нас дістане, поранені не ставали полеглими. Принаймні мали більше шансів, що вони повернуться живими до своїх рідних та колег по вогню", - звернувся він до українців з проханням про допомогу.