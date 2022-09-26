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Воїни 43-ї ОАБр просять українців про допомогу у придбанні автомобіля медичної евакуації

мазур,сергій

Воїни 43-ї артилерійської бригади просять українців допомоги в зборі коштів для придбання автомобіля медичної евакуації.

Про це повідомив Сергій Мазур, передає Цензор.НЕТ.

"Для деяких буде відкриттям, що артилеристи на "Піонах" не є тими, хто у постійній безпеці, далеко від передку і на розслабоні стріляє.

Вони працюють, як за 35 кілометрів від лінії фронту, так і за три. Все залежить від цілі, яку треба дістати, щоб ворожа арта чи ще щось назавжди замовкли.

І щоразу ми є однією з найбільш пріоритетних цілей противника. В одному з трагічних випадків ворог навіть не пошкодував декілька точок У.

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До чого це все?

Моїй 43 ОАБр треба авто медичної евакуації:

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Професійне авто. Не Нива, Жигуль чи бус з лавками, які використовують у якості евакуації, а професійний МедЕвак.

Щоб навіть, якщо ворог все ж нас дістане, поранені не ставали полеглими. Принаймні мали більше шансів, що вони повернуться живими до своїх рідних та колег по вогню", - звернувся він до українців з проханням про допомогу.

Автор: 

авто (6145) благодійність (567) медицина (2115) допомога (8300) волонтери (1329) 43 артилерійська бригада великої потужності (22)


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Топ коментарі
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26.09.2022 22:59
+5
перекинув трохи.
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26.09.2022 23:06
+5
Зелёная плесень,наживающаяся на войне.
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26.09.2022 23:36
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26.09.2022 22:59 Відповісти
перекинув трохи.
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26.09.2022 23:06 Відповісти
а що робити з цими покидьками? https://biz.censor.net/news/3369677/*****************************************************************************************
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26.09.2022 23:27 Відповісти
Зелёная плесень,наживающаяся на войне.
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26.09.2022 23:36 Відповісти
+5000 грн
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26.09.2022 23:36 Відповісти
все вроді накидали необхідну суму!
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26.09.2022 23:47 Відповісти
Приєднуюсь
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27.09.2022 08:17 Відповісти
Ми відправляємо автівки через ПДМШ . Зверніться до ПДМШ , ( п. Полторацького ) вони нас знають . Ми - об'єднана Смілянська ( Черкаська обл ) самооборона "Січ " та спілка ветеранів АТО -ООС " З повагою .
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27.09.2022 12:30 Відповісти
 
 