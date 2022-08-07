"Десант висадився. Ми його там і прикопали": українські "Піони" нищать російських окупантів. ВIДЕО

"Кабанчики" снаряди до артилерійської гармати 2С7 "Піон" важать 110 кг. Також порох - 60 кг. Ця гармата - найпотужніша серед ствольної артилерії, яка є на озброєнні української армії. Калібр 203 мм. Прицільна дальність 40 км, максимальна - до 50 км.

В мережі показали, як українські воїни нищать з "Піонів" російських окупантів. Відповідний сюжет про роботу українських "Піонів" опублікував 5 канал, передає Цензор.НЕТ.

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