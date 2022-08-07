УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12316 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
43 654 41

"Десант висадився. Ми його там і прикопали": українські "Піони" нищать російських окупантів. ВIДЕО

"Кабанчики" снаряди до артилерійської гармати 2С7 "Піон" важать 110 кг. Також порох - 60 кг. Ця гармата - найпотужніша серед ствольної артилерії, яка є на озброєнні української армії. Калібр 203 мм. Прицільна дальність 40 км, максимальна - до 50 км.

В мережі показали, як українські воїни нищать з "Піонів" російських окупантів. Відповідний сюжет про роботу українських "Піонів" опублікував 5 канал, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пряме влучання з квадрокоптера в групу російських солдат. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) ліквідація (4046) знищення (7477) 43 артилерійська бригада великої потужності (22) ЗСУ (7642)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Зустріли кацапів піонами-але не квітами...
показати весь коментар
07.08.2022 17:11
+17
На концерт Кобзона - з пiонами...
показати весь коментар
07.08.2022 17:14
+8
Смерть выррдкам с болот мацковии
показати весь коментар
07.08.2022 18:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зустріли кацапів піонами-але не квітами...
показати весь коментар
07.08.2022 17:11 Відповісти
наш1 хлопц1 сам1 кращ1. Хай береже вас Господь.
показати весь коментар
07.08.2022 18:42 Відповісти
"Ємельчинці" працюють, мабуть! Бував у них колись Хлопці переживали - "Оце бережем, бережем - мабуть тут і згниють без діла!"
показати весь коментар
07.08.2022 21:53 Відповісти
На концерт Кобзона - з пiонами...
показати весь коментар
07.08.2022 17:14 Відповісти
В 3 рази більше всього.
показати весь коментар
07.08.2022 17:20 Відповісти
+ 100
у нас 13 шт. діючі та 83 шт. на зберінганні

гармата грізна, але неповотка і малоскорострільна: в умовах контрбатарейної боротьби -
не жилець
показати весь коментар
07.08.2022 17:34 Відповісти
Ось коли відновимо тактичне ЯО, то треба, щоб кожний із 100 Піонів хоча б разок пульнув по оркам! 😂
показати весь коментар
07.08.2022 19:24 Відповісти
І не точна
показати весь коментар
07.08.2022 19:47 Відповісти
Треба щоб було багато такої зброї. І такі піони Україна могла б виготовляти на Заході України навіть під час війни.
показати весь коментар
07.08.2022 17:19 Відповісти
В нас було все.За будапештський папірець все віддали.Налагодити дуже важко.Тому що це складна техніка.
показати весь коментар
07.08.2022 17:26 Відповісти


Недолугий пЯсатель, дурненький збирач локшини на вуха, чи трольок-звичайний?
Ти той меморандум читало чи хоч краєм ока бачило?
Звісно - ні.

Ніякого звичайного озброєння за цим меморандумом Україна не віддавала.
Його списували, продавали, дуже погано зберігали, а потім знову таки списували та продавали.

Доречі, "Піон" не надскладна техніка, прийнята на озброєння в РА ще в 1975 році, не знало?
показати весь коментар
07.08.2022 19:17 Відповісти
Я читав.1975 рік нічого не означає.Техніка складна,в нас таку ніколи не робили і досвіду виготовлення немає.Це ти ти тут тролик,або дурник.
показати весь коментар
08.08.2022 12:42 Відповісти


"1975 рік нічого не означає."

Означає, тоді совок просто не випускав надскладної зброї.
Ти в армії хоч було колись, а в часи совка?
"Піон" тільки на малюнку і бачив, вЯлікий "спец-читатель".

"в нас таку ніколи не робили і досвіду виготовлення немає"

До певного часу не виготовляли з різних причин.
Про "Богдану" чув?

А що про Меморандум чергової дурні не написав?

З приводу - "тролик,або дурник", в дзеркало зазерни.
Доречі, використовівання клікухи замість реального ім'я, одна з ознак троля.
показати весь коментар
08.08.2022 20:56 Відповісти
перш ніж писати подивись "матчасть" !!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - не менше 13 одиниць на озброєнні (а також до 83 одиниць на зберіганні), станом на 2021 рік

Богдана нам потрібна!
позаріз потрібна, щоб не залежати від західних поставок далекобіних гармат

або ....
це не М-777, це майже повна китайська копія М-777

показати весь коментар
07.08.2022 17:40 Відповісти
Зачем изготавливать, если их в резерве ещё на 2 бригады? Восстанавливают по мере надобности.
показати весь коментар
07.08.2022 17:50 Відповісти
це не найкраща зброя. три постріли на пристріл - для Хаймарсів це розкіш, вони за 1 раз справляються, коректировка не потрібна.
показати весь коментар
07.08.2022 18:20 Відповісти
З чого і на чому виготовляти ? За 8 років керманичі патронний завод не побудували , а то Пірни!
показати весь коментар
07.08.2022 19:11 Відповісти
Потрібно було налагодити виробництво снарядів.до цих піонів.Взагалі то в нас перед війною було десь під дві тисячі всіх артилерій.Це дуже багато,в жодній Європейській країні стільки немає.
показати весь коментар
07.08.2022 17:19 Відповісти
З них третина у військах: все інше на зберіганні.
показати весь коментар
07.08.2022 17:25 Відповісти
Це тільки самохідних,буксируваних також майже стільки ж.Звісно в москалів більше.Найбільший недолік,це снаряди.в нас їх просто фізично не вистачає.
показати весь коментар
07.08.2022 17:31 Відповісти
Чего буксируемых, Пионов? Что-то то вы умаялись на солнышке.
показати весь коментар
07.08.2022 17:51 Відповісти
Я десь казав, за буксирувані піони?
показати весь коментар
07.08.2022 18:18 Відповісти
Почав новий завод на Балканах давати снаряди?!
показати весь коментар
07.08.2022 17:31 Відповісти
Начебто тактичні ядерні снаряди для цих гармат в Україні і розробляли та виготовляли.. невже кілька десятків (може й сотень) не лежать у надійному місці?
показати весь коментар
07.08.2022 17:33 Відповісти
Та хоча б гафнієві бомби нехай дістануть. Де наш проект "Дубна"?
показати весь коментар
07.08.2022 23:04 Відповісти
У них тих снарядів як у дурного пукалок - 30 р. клепали а в нас артилеріиські склади горіли
показати весь коментар
07.08.2022 17:37 Відповісти
И асфальт кипел, да?))
показати весь коментар
07.08.2022 17:45 Відповісти
У них не меньше складов сгорело, плюс воевали, плюс продавали, плюс утилизировали. Кстати, к Пионам не производили, ни стволов, ни снарядов. Не зря были выведены в резерв. Уходящая система. Каждый расстрелянный ствол (650 выстрелов) это списанная с концами установка.
показати весь коментар
07.08.2022 17:55 Відповісти
От на таких як той Борода і Україна тримається.
показати весь коментар
07.08.2022 17:42 Відповісти
как макаров и калаш звука много а и воробья не убьешь и не застрелишься совковым гомном
показати весь коментар
07.08.2022 17:49 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2022 17:58 Відповісти
Пишаюся такими мужніми і основне , мотивованими Героями !👍🏼🙂
молимось за Вас , дорогі наші хлопці🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
07.08.2022 17:59 Відповісти
Смерть выррдкам с болот мацковии
показати весь коментар
07.08.2022 18:02 Відповісти
Із відео: чому так легко підійшли до Києва? Тому що шашлички та мир в очах.
показати весь коментар
07.08.2022 18:06 Відповісти
Cупер,але в москалів також є така зброя.І нема в москалів в тилу стільки зрадників,але українці переможуть попри все.
показати весь коментар
07.08.2022 19:19 Відповісти
Почему Херсон так быстро взяли , а у Николаевских и Одесских до сих пор отсасывают ?https://www.youtube.com/watch?v=15eVqVowuOs&t=76s
показати весь коментар
07.08.2022 20:15 Відповісти
Да Благословит Вас Господь и Сохранит Вас ! Хай Живе і квітне Ненька УкраІна !!!
показати весь коментар
07.08.2022 20:17 Відповісти
Дай ВамБоже здоров'я та наснаги!
Гнобіть гівно москальське, рвіть їх на шмаття, хай ворони наїдяться...
показати весь коментар
07.08.2022 21:01 Відповісти
 
 