"Десант висадився. Ми його там і прикопали": українські "Піони" нищать російських окупантів. ВIДЕО
"Кабанчики" снаряди до артилерійської гармати 2С7 "Піон" важать 110 кг. Також порох - 60 кг. Ця гармата - найпотужніша серед ствольної артилерії, яка є на озброєнні української армії. Калібр 203 мм. Прицільна дальність 40 км, максимальна - до 50 км.
В мережі показали, як українські воїни нищать з "Піонів" російських окупантів. Відповідний сюжет про роботу українських "Піонів" опублікував 5 канал, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+19 Александр Чуднивец #474549
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+17 Харьков Сумской
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+8 bigcatwar
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у нас 13 шт. діючі та 83 шт. на зберінганні
гармата грізна, але неповотка і малоскорострільна: в умовах контрбатарейної боротьби -
не жилець
Недолугий пЯсатель, дурненький збирач локшини на вуха, чи трольок-звичайний?
Ти той меморандум читало чи хоч краєм ока бачило?
Звісно - ні.
Ніякого звичайного озброєння за цим меморандумом Україна не віддавала.
Його списували, продавали, дуже погано зберігали, а потім знову таки списували та продавали.
Доречі, "Піон" не надскладна техніка, прийнята на озброєння в РА ще в 1975 році, не знало?
"1975 рік нічого не означає."
Означає, тоді совок просто не випускав надскладної зброї.
Ти в армії хоч було колись, а в часи совка?
"Піон" тільки на малюнку і бачив, вЯлікий "спец-читатель".
"в нас таку ніколи не робили і досвіду виготовлення немає"
До певного часу не виготовляли з різних причин.
Про "Богдану" чув?
А що про Меморандум чергової дурні не написав?
З приводу - "тролик,або дурник", в дзеркало зазерни.
Доречі, використовівання клікухи замість реального ім'я, одна з ознак троля.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - не менше 13 одиниць на озброєнні (а також до 83 одиниць на зберіганні), станом на 2021 рік
Богдана нам потрібна!
позаріз потрібна, щоб не залежати від західних поставок далекобіних гармат
або ....
це не М-777, це майже повна китайська копія М-777
молимось за Вас , дорогі наші хлопці🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Гнобіть гівно москальське, рвіть їх на шмаття, хай ворони наїдяться...