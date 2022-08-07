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"Десант высадился. Мы его там и прикопали": украинские "Пионы" уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО

"Кабанчики" - снаряды для артиллерийской пушки 2С7 "Пион" - весят 110 кг. Также порох 60 кг. Эта пушка самая мощная среди ствольной артиллерии, которая есть на вооружении украинской армии. Калибр 203 мм. Прицельная дальность - 40 км, максимальная до 50 км.

В сети показали, как украинские воины уничтожают с помощью "Пионов" российских оккупантов. Соответствующий сюжет о работе украинских "Пионов" опубликовал 5 канал, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Прямое попадание из квадрокоптера в группу российских солдат. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663) уничтожение (7165) 43 артиллерийская бригада большой мощност (22) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+19
Зустріли кацапів піонами-але не квітами...
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07.08.2022 17:11
+17
На концерт Кобзона - з пiонами...
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07.08.2022 17:14
+8
Смерть выррдкам с болот мацковии
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07.08.2022 18:02
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Зустріли кацапів піонами-але не квітами...
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07.08.2022 17:11 Ответить
наш1 хлопц1 сам1 кращ1. Хай береже вас Господь.
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07.08.2022 18:42 Ответить
"Ємельчинці" працюють, мабуть! Бував у них колись Хлопці переживали - "Оце бережем, бережем - мабуть тут і згниють без діла!"
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07.08.2022 21:53 Ответить
На концерт Кобзона - з пiонами...
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07.08.2022 17:14 Ответить
В 3 рази більше всього.
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07.08.2022 17:20 Ответить
+ 100
у нас 13 шт. діючі та 83 шт. на зберінганні

гармата грізна, але неповотка і малоскорострільна: в умовах контрбатарейної боротьби -
не жилець
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07.08.2022 17:34 Ответить
Ось коли відновимо тактичне ЯО, то треба, щоб кожний із 100 Піонів хоча б разок пульнув по оркам! 😂
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07.08.2022 19:24 Ответить
І не точна
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07.08.2022 19:47 Ответить
Треба щоб було багато такої зброї. І такі піони Україна могла б виготовляти на Заході України навіть під час війни.
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07.08.2022 17:19 Ответить
В нас було все.За будапештський папірець все віддали.Налагодити дуже важко.Тому що це складна техніка.
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07.08.2022 17:26 Ответить


Недолугий пЯсатель, дурненький збирач локшини на вуха, чи трольок-звичайний?
Ти той меморандум читало чи хоч краєм ока бачило?
Звісно - ні.

Ніякого звичайного озброєння за цим меморандумом Україна не віддавала.
Його списували, продавали, дуже погано зберігали, а потім знову таки списували та продавали.

Доречі, "Піон" не надскладна техніка, прийнята на озброєння в РА ще в 1975 році, не знало?
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07.08.2022 19:17 Ответить
Я читав.1975 рік нічого не означає.Техніка складна,в нас таку ніколи не робили і досвіду виготовлення немає.Це ти ти тут тролик,або дурник.
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08.08.2022 12:42 Ответить


"1975 рік нічого не означає."

Означає, тоді совок просто не випускав надскладної зброї.
Ти в армії хоч було колись, а в часи совка?
"Піон" тільки на малюнку і бачив, вЯлікий "спец-читатель".

"в нас таку ніколи не робили і досвіду виготовлення немає"

До певного часу не виготовляли з різних причин.
Про "Богдану" чув?

А що про Меморандум чергової дурні не написав?

З приводу - "тролик,або дурник", в дзеркало зазерни.
Доречі, використовівання клікухи замість реального ім'я, одна з ознак троля.
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08.08.2022 20:56 Ответить
перш ніж писати подивись "матчасть" !!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - не менше 13 одиниць на озброєнні (а також до 83 одиниць на зберіганні), станом на 2021 рік

Богдана нам потрібна!
позаріз потрібна, щоб не залежати від західних поставок далекобіних гармат

або ....
це не М-777, це майже повна китайська копія М-777

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07.08.2022 17:40 Ответить
Зачем изготавливать, если их в резерве ещё на 2 бригады? Восстанавливают по мере надобности.
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07.08.2022 17:50 Ответить
це не найкраща зброя. три постріли на пристріл - для Хаймарсів це розкіш, вони за 1 раз справляються, коректировка не потрібна.
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07.08.2022 18:20 Ответить
З чого і на чому виготовляти ? За 8 років керманичі патронний завод не побудували , а то Пірни!
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07.08.2022 19:11 Ответить
Потрібно було налагодити виробництво снарядів.до цих піонів.Взагалі то в нас перед війною було десь під дві тисячі всіх артилерій.Це дуже багато,в жодній Європейській країні стільки немає.
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07.08.2022 17:19 Ответить
З них третина у військах: все інше на зберіганні.
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07.08.2022 17:25 Ответить
Це тільки самохідних,буксируваних також майже стільки ж.Звісно в москалів більше.Найбільший недолік,це снаряди.в нас їх просто фізично не вистачає.
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07.08.2022 17:31 Ответить
Чего буксируемых, Пионов? Что-то то вы умаялись на солнышке.
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07.08.2022 17:51 Ответить
Я десь казав, за буксирувані піони?
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07.08.2022 18:18 Ответить
Почав новий завод на Балканах давати снаряди?!
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07.08.2022 17:31 Ответить
Начебто тактичні ядерні снаряди для цих гармат в Україні і розробляли та виготовляли.. невже кілька десятків (може й сотень) не лежать у надійному місці?
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07.08.2022 17:33 Ответить
Та хоча б гафнієві бомби нехай дістануть. Де наш проект "Дубна"?
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07.08.2022 23:04 Ответить
У них тих снарядів як у дурного пукалок - 30 р. клепали а в нас артилеріиські склади горіли
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07.08.2022 17:37 Ответить
И асфальт кипел, да?))
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07.08.2022 17:45 Ответить
У них не меньше складов сгорело, плюс воевали, плюс продавали, плюс утилизировали. Кстати, к Пионам не производили, ни стволов, ни снарядов. Не зря были выведены в резерв. Уходящая система. Каждый расстрелянный ствол (650 выстрелов) это списанная с концами установка.
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07.08.2022 17:55 Ответить
От на таких як той Борода і Україна тримається.
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07.08.2022 17:42 Ответить
как макаров и калаш звука много а и воробья не убьешь и не застрелишься совковым гомном
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07.08.2022 17:49 Ответить
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07.08.2022 17:58 Ответить
Пишаюся такими мужніми і основне , мотивованими Героями !👍🏼🙂
молимось за Вас , дорогі наші хлопці🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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07.08.2022 17:59 Ответить
Смерть выррдкам с болот мацковии
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07.08.2022 18:02 Ответить
Із відео: чому так легко підійшли до Києва? Тому що шашлички та мир в очах.
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07.08.2022 18:06 Ответить
Cупер,але в москалів також є така зброя.І нема в москалів в тилу стільки зрадників,але українці переможуть попри все.
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07.08.2022 19:19 Ответить
Почему Херсон так быстро взяли , а у Николаевских и Одесских до сих пор отсасывают ?https://www.youtube.com/watch?v=15eVqVowuOs&t=76s
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07.08.2022 20:15 Ответить
Да Благословит Вас Господь и Сохранит Вас ! Хай Живе і квітне Ненька УкраІна !!!
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07.08.2022 20:17 Ответить
Дай ВамБоже здоров'я та наснаги!
Гнобіть гівно москальське, рвіть їх на шмаття, хай ворони наїдяться...
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07.08.2022 21:01 Ответить
 
 