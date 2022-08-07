"Десант высадился. Мы его там и прикопали": украинские "Пионы" уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО
"Кабанчики" - снаряды для артиллерийской пушки 2С7 "Пион" - весят 110 кг. Также порох 60 кг. Эта пушка самая мощная среди ствольной артиллерии, которая есть на вооружении украинской армии. Калибр 203 мм. Прицельная дальность - 40 км, максимальная до 50 км.
В сети показали, как украинские воины уничтожают с помощью "Пионов" российских оккупантов. Соответствующий сюжет о работе украинских "Пионов" опубликовал 5 канал, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+19 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий07.08.2022 17:11 Ссылка
+17 Харьков Сумской
показать весь комментарий07.08.2022 17:14 Ссылка
+8 bigcatwar
показать весь комментарий07.08.2022 18:02 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у нас 13 шт. діючі та 83 шт. на зберінганні
гармата грізна, але неповотка і малоскорострільна: в умовах контрбатарейної боротьби -
не жилець
Недолугий пЯсатель, дурненький збирач локшини на вуха, чи трольок-звичайний?
Ти той меморандум читало чи хоч краєм ока бачило?
Звісно - ні.
Ніякого звичайного озброєння за цим меморандумом Україна не віддавала.
Його списували, продавали, дуже погано зберігали, а потім знову таки списували та продавали.
Доречі, "Піон" не надскладна техніка, прийнята на озброєння в РА ще в 1975 році, не знало?
"1975 рік нічого не означає."
Означає, тоді совок просто не випускав надскладної зброї.
Ти в армії хоч було колись, а в часи совка?
"Піон" тільки на малюнку і бачив, вЯлікий "спец-читатель".
"в нас таку ніколи не робили і досвіду виготовлення немає"
До певного часу не виготовляли з різних причин.
Про "Богдану" чув?
А що про Меморандум чергової дурні не написав?
З приводу - "тролик,або дурник", в дзеркало зазерни.
Доречі, використовівання клікухи замість реального ім'я, одна з ознак троля.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - не менше 13 одиниць на озброєнні (а також до 83 одиниць на зберіганні), станом на 2021 рік
Богдана нам потрібна!
позаріз потрібна, щоб не залежати від західних поставок далекобіних гармат
або ....
це не М-777, це майже повна китайська копія М-777
молимось за Вас , дорогі наші хлопці🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Гнобіть гівно москальське, рвіть їх на шмаття, хай ворони наїдяться...