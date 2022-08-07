"Десант высадился. Мы его там и прикопали": украинские "Пионы" уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО

"Кабанчики" - снаряды для артиллерийской пушки 2С7 "Пион" - весят 110 кг. Также порох 60 кг. Эта пушка самая мощная среди ствольной артиллерии, которая есть на вооружении украинской армии. Калибр 203 мм. Прицельная дальность - 40 км, максимальная до 50 км.

В сети показали, как украинские воины уничтожают с помощью "Пионов" российских оккупантов. Соответствующий сюжет о работе украинских "Пионов" опубликовал 5 канал, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Прямое попадание из квадрокоптера в группу российских солдат. ВИДЕО