Кремль готовится отправить на войну украинцев с захваченных территорий, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Власть РФ может в районе 1 октября объявить об аннексии оккупированных территорий Украины. Это нужно, чтобы в рамках осенней призывной кампании принудительно отправить украинских граждан на войну против ВСУ.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
Если это произойдет, Кремль, скорее всего, прикажет Министерству обороны России включить украинских гражданских лиц на оккупированных и недавно аннексированных украинских территориях в российский призывной цикл, расширив принудительную мобилизацию для борьбы против Украины, отмечают аналитики.
В то же время Кремль пытается вывести из реальности серьезные проблемы при проведении своей "частичной мобилизации", но его нарративы вряд ли успокоят россиян, которые могут видеть настоящие ошибки вокруг них, считают в ISW.
Усилия Кремля по успокоению российского населения пока не увенчались успехом, так как протесты произошли как минимум в 35 населенных пунктах 25 сентября и как минимум в 10 населенных пунктах 26 сентября.
Кремль проводит объявленную резервную частичную мобилизацию, как если бы это была частичная воинская повинность, усугубляя общественное недовольство, подчеркивают аналитики.
Также в отчете сообщают, что:
- Украинские силы могли уничтожить российский центр управления и обучения беспилотниками, возможно, убив иранских инструкторов.
- Украинские войска продолжали наступление севернее Лимана и на восточном берегу реки Оскол.
- Украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным коммуникациям в рамках контрнаступательной кампании на юге.
- Российские войска продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута и западнее Донецка.
- Кремль, возможно, рассматривает вопрос об официальном закрытии своих границ или формальном ограничении передвижения мужчин боеспособного возраста внутри страны, чтобы лучше провести частичную мобилизацию.
- Российские оккупационные власти начали объявлять результаты своих фиктивных "референдумов" об аннексии, ссылаясь на грубо сфальсифицированные данные о явке.
Пожалуйста, подождите...
Кажуть що німецькі кулеметники з розуму сходили від того, що весь час розстрілювали неозброєних людей в цивільному, але на місце одних вбитих, йшли шеренги нових.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/181081-zlochini_generala_vatutina_shchob_potim_ne_kazali_shcho_ne_znali
А на окупованих теріторіях знають, що вони другого сорту?
Я писав тут у коментах на цензор.нет ще тиждень тому, що після "рехверендумів" відразу піде примусова мобілізація. Десь 150 тис. кацапи планують мобілізувати на новоокупованих територіях.
Але всім було пох. Дивлюсь відоси з окупованого Херсона, по вулицях спокійно ходять чоловіки призовного віку. Життя йде своєю чергою. Ніхто не заморачується. Скоро всі будуть у кацапському війську...
ну нарешті звільнення півдня піде швидшими темпами, ніж дотепер....