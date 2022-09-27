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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война Мобилизация в РФ
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Кремль готовится отправить на войну украинцев с захваченных территорий, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,русня,орк

Власть РФ может в районе 1 октября объявить об аннексии оккупированных территорий Украины. Это нужно, чтобы в рамках осенней призывной кампании принудительно отправить украинских граждан на войну против ВСУ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Если это произойдет, Кремль, скорее всего, прикажет Министерству обороны России включить украинских гражданских лиц на оккупированных и недавно аннексированных украинских территориях в российский призывной цикл, расширив принудительную мобилизацию для борьбы против Украины, отмечают аналитики.

В то же время Кремль пытается вывести из реальности серьезные проблемы при проведении своей "частичной мобилизации", но его нарративы вряд ли успокоят россиян, которые могут видеть настоящие ошибки вокруг них, считают в ISW.

Усилия Кремля по успокоению российского населения пока не увенчались успехом, так как протесты произошли как минимум в 35 населенных пунктах 25 сентября и как минимум в 10 населенных пунктах 26 сентября.

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Кремль проводит объявленную резервную частичную мобилизацию, как если бы это была частичная воинская повинность, усугубляя общественное недовольство, подчеркивают аналитики.

Также в отчете сообщают, что:

  • Украинские силы могли уничтожить российский центр управления и обучения беспилотниками, возможно, убив иранских инструкторов.
  • Украинские войска продолжали наступление севернее Лимана и на восточном берегу реки Оскол.
  • Украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным коммуникациям в рамках контрнаступательной кампании на юге.
  • Российские войска продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута и западнее Донецка.
  • Кремль, возможно, рассматривает вопрос об официальном закрытии своих границ или формальном ограничении передвижения мужчин боеспособного возраста внутри страны, чтобы лучше провести частичную мобилизацию.
  • Российские оккупационные власти начали объявлять результаты своих фиктивных "референдумов" об аннексии, ссылаясь на грубо сфальсифицированные данные о явке.
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Топ комментарии
+18
Якщо це українці, то вони знають в яку сторону стріляти.
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27.09.2022 09:00
+13
Все закономірно і старе як світ, не хочеш кормити свою армію, будеш кормити чужу...
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27.09.2022 08:48
+12
Так Украинцы сразу перейдут с оружием на сторону Украины.
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27.09.2022 08:43
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Так Украинцы сразу перейдут с оружием на сторону Украины.
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27.09.2022 08:43 Ответить
Найбільшим злочином проти українського народу командування Червоної(російської) армії є те, що на "звільненій" від німців лівобережній Україні командири частин хапали всіх дітей 16-18 років і без зброї, навіть без військової форми погнали їх форсувати Дніпро на німецькі кулемети.

Кажуть що німецькі кулеметники з розуму сходили від того, що весь час розстрілювали неозброєних людей в цивільному, але на місце одних вбитих, йшли шеренги нових.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/181081-zlochini_generala_vatutina_shchob_potim_ne_kazali_shcho_ne_znali
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27.09.2022 08:56 Ответить
.... а манкурты здохнут !
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27.09.2022 09:11 Ответить
Ну і як вони зможуть це зробити? Командири будуть росєйські. Будуть флангом іти на вогонь.
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27.09.2022 09:47 Ответить
Якщо вже вмирати, то перед смертю краще кацапа забрать з собою, нє? "Командиру" чергу в спину, наприклад? Або гранату?
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27.09.2022 10:15 Ответить
Поки що вони набирають на нових окупованих територіях так званих добровольців. Ці мерзотники на бік ЗСУ не перейдуть. Після балаганів під назвою референдуми обіцяють проводити загальну мобілізацію. Тоді в їхні бандформування потраплять українці і якось цих людей потрібно буде витягувати.
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27.09.2022 10:19 Ответить
Все закономірно і старе як світ, не хочеш кормити свою армію, будеш кормити чужу...
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27.09.2022 08:48 Ответить
Зеленский должен выступить, чтобы насильно мобилизованные расстреливали рашистов выданным оружием, а сами звонили и сдавались в плен своим, потом будут реабилитированы
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27.09.2022 08:51 Ответить
Мало себе это представляю. Они даже с черенками от лопат не смогут закинуть в бой. Просто получат оружие и тут же пойдут расстреливать остальных. Притом что вместе их собрать, что распределить широким фронтом. И это учитывая итак крайне низкий боевой дух у кацапов, ведь все до единого кацапы понимают, что их ничего хорошего не ждет. При поражении смерть, а при победе у них всегда будет разваленный артиллерией город без всякой добычи и ценностей, да и их кадыровцы отнимут. Воюют ни за что, а вот если пойти на Россию и начать там грабить все что видишь, то там и сопротивление никакое, и денег куча с добычей и Наташками. Сейчас не 24-е февраля, когда была мотивация грабить и насиловать. На ней легко можно было собрать войско, а теперь фиг там. Эти и мобилизованные очень быстро рассорятся, а москальских пижонов в бронике и каске сразу с них все поснимают и кадыровцы, и буряты, и ордлошники мобилизованные, удачи этим новобранцам что-то сказать, когда к ним подойдут 20 грязных дончан с мосинками и отрешенным взглядом и вшами на теле, реально страшная картинка, сам бы очканул от такой картины и пошел снимать с себя обувь и тактический эквип.
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27.09.2022 08:52 Ответить
Якщо це українці, то вони знають в яку сторону стріляти.
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27.09.2022 09:00 Ответить
ну давайте будемо думать так.
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27.09.2022 09:12 Ответить
Украинец не будет воевать против Украины , а остальная ***** проживающая на територии днр и лнр , и мечтающая про срусский мир , получившая паспорт паРаши надеясь на преференции , должна сдохнуть , потому что такие ***** не нужны не кому, хитрожопые кацапы , которые в 50-е годы пришли на все готовое, поселились в домах убитых , замученных голодом , и депортированных Украинцев , наплодили себе подобный биомусор , кричащий - путин введи войска и прочюю дичь , не должны жить , и пусть паРашная пропаганда преподносит это как война Украинцев против украинцев , но мы прекрасно понимаем кто с той стороны фронта .
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27.09.2022 16:06 Ответить
Вихід один, він же найдешевший: стріляти в заградзагони кадирівців та здаватися до ЗСУ.
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27.09.2022 09:14 Ответить
Оскільки Едвард Сноуден не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби, він не підлягає призову", - відзначив адвокат. Джерело: https://censor.net/ua/n3369815
А на окупованих теріторіях знають, що вони другого сорту?
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27.09.2022 09:30 Ответить
Украинцы должны срочно бежать все на территорию Украины всеми путями!!! Нужно им помогать как то это делать!!!
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27.09.2022 09:35 Ответить
Московия - недоимперия-импотент тупо разваливается на глазах всей Планеты
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27.09.2022 09:38 Ответить
Первые мобики уже мертвые, ихняя смена через час будет в кольце и шанс прожить не больше 10 минут. Плачут, прощаются с жизнью. Скоро вернутся домой в пакетах.
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27.09.2022 09:39 Ответить
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27.09.2022 09:40 Ответить
Не так все просто. Якщо кацапи цими мобілізованими з новоокупованих територій будуть "розбавляти" вже існуючі підрозділи, то не дуже перейдеш на бік ЗСУ. Якщо ти у відділенні один на 9 мокшанців, лугандонців чи бурятів.
Я писав тут у коментах на цензор.нет ще тиждень тому, що після "рехверендумів" відразу піде примусова мобілізація. Десь 150 тис. кацапи планують мобілізувати на новоокупованих територіях.
Але всім було пох. Дивлюсь відоси з окупованого Херсона, по вулицях спокійно ходять чоловіки призовного віку. Життя йде своєю чергою. Ніхто не заморачується. Скоро всі будуть у кацапському війську...
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27.09.2022 10:20 Ответить
Ну а как вы хотели колабаранты? За рашку голосовали? Паспорта рашистские получали? Рузький мир любите? Велкам в ад! Потом спалят вас рашисты в полевом крематории… и всё… и даже не вспомнит никто…
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27.09.2022 10:34 Ответить
ну нарешті українцям на півдні дадуть зброю! чого не зробила зекоманда ще минулої зими.....
ну нарешті звільнення півдня піде швидшими темпами, ніж дотепер....
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27.09.2022 11:27 Ответить
Якщо вони підуть воювати за рашиків, то це не українці.
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27.09.2022 12:02 Ответить
 
 