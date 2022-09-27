Кремль готується відправити на війну українців із захоплених територій, - ISW
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Влада РФ може близько 1 жовтня оголосити анексію окупованих територій України. Це потрібно, щоб в рамках осінньої призовної кампанії примусово відправити українських громадян на війну проти ЗСУ.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Якщо це станеться, Кремль, швидше за все, накаже Міністерству оборони Росії включити українських цивільних осіб на окупованих і нещодавно анексованих українських територіях до російського призовного циклу, розширивши примусову мобілізацію для боротьби проти України, зазначають аналітики.
Водночас Кремль намагається вивести з реальності серйозні проблеми під час проведення своєї "часткової мобілізації", але його наративи навряд чи заспокоять росіян, які можуть бачити справжні помилки навколо них, вважають в ISW.
Зусилля Кремля щодо заспокоєння російського населення поки що не увінчалися успіхом, оскільки протести відбулися як мінімум у 35 населених пунктах 25 вересня та як мінімум у 10 населених пунктах 26 вересня.
Кремль проводить оголошену резервну часткову мобілізацію, начебто це була часткова військова повинність, посилюючи суспільне невдоволення, наголошують аналітики.
Також у звіті повідомляють, що:
- Українські сили могли знищити російський центр управління та навчання безпілотниками, можливо вбивши іранських інструкторів.
- Українські війська продовжували наступ на північ від Лимана та на східному березі річки Оскіл.
- Українські сили продовжували завдавати ударів по російських наземних комунікаціях у рамках контрнаступної кампанії на півдні.
- Російські війська продовжували вести наступальні операції в районі Бахмута і на захід від Донецька.
- Кремль, можливо, розглядає питання про офіційне закриття своїх кордонів або формальне обмеження пересування чоловіків боєздатного віку всередині країни, щоб краще провести часткову мобілізацію.
- Російська окупаційна влада почала оголошувати результати своїх фіктивних "референдумів" про анексію, посилаючись на грубо сфальсифіковані дані про явку.
Будь ласка, зачекайте...
Кажуть що німецькі кулеметники з розуму сходили від того, що весь час розстрілювали неозброєних людей в цивільному, але на місце одних вбитих, йшли шеренги нових.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/181081-zlochini_generala_vatutina_shchob_potim_ne_kazali_shcho_ne_znali
А на окупованих теріторіях знають, що вони другого сорту?
Я писав тут у коментах на цензор.нет ще тиждень тому, що після "рехверендумів" відразу піде примусова мобілізація. Десь 150 тис. кацапи планують мобілізувати на новоокупованих територіях.
Але всім було пох. Дивлюсь відоси з окупованого Херсона, по вулицях спокійно ходять чоловіки призовного віку. Життя йде своєю чергою. Ніхто не заморачується. Скоро всі будуть у кацапському війську...
ну нарешті звільнення півдня піде швидшими темпами, ніж дотепер....