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Кремль готується відправити на війну українців із захоплених територій, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,орк

Влада РФ може близько 1 жовтня оголосити анексію окупованих територій України. Це потрібно, щоб в рамках осінньої призовної кампанії примусово відправити українських громадян на війну проти ЗСУ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Якщо це станеться, Кремль, швидше за все, накаже Міністерству оборони Росії включити українських цивільних осіб на окупованих і нещодавно анексованих українських територіях до російського призовного циклу, розширивши примусову мобілізацію для боротьби проти України, зазначають аналітики.

Водночас Кремль намагається вивести з реальності серйозні проблеми під час проведення своєї "часткової мобілізації", але його наративи навряд чи заспокоять росіян, які можуть бачити справжні помилки навколо них, вважають в ISW.

Дивіться: Окупанти звітують про 77% явки на "референдумі", а самі з бюлетенями ганяються за "виборцями", - Андрющенко. ВIДЕО

Зусилля Кремля щодо заспокоєння російського населення поки що не увінчалися успіхом, оскільки протести відбулися як мінімум у 35 населених пунктах 25 вересня та як мінімум у 10 населених пунктах 26 вересня.

Кремль проводить оголошену резервну часткову мобілізацію, начебто це була часткова військова повинність, посилюючи суспільне невдоволення, наголошують аналітики.

Також дивіться: Спроби росіян наступати на Донбасі увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів, - Зеленський. ВIДЕО

Також у звіті повідомляють, що:

  • Українські сили могли знищити російський центр управління та навчання безпілотниками, можливо вбивши іранських інструкторів.
  • Українські війська продовжували наступ на північ від Лимана та на східному березі річки Оскіл.
  • Українські сили продовжували завдавати ударів по російських наземних комунікаціях у рамках контрнаступної кампанії на півдні.
  • Російські війська продовжували вести наступальні операції в районі Бахмута і на захід від Донецька.
  • Кремль, можливо, розглядає питання про офіційне закриття своїх кордонів або формальне обмеження пересування чоловіків боєздатного віку всередині країни, щоб краще провести часткову мобілізацію.
  • Російська окупаційна влада почала оголошувати результати своїх фіктивних "референдумів" про анексію, посилаючись на грубо сфальсифіковані дані про явку.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Якщо це українці, то вони знають в яку сторону стріляти.
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27.09.2022 09:00
+13
Все закономірно і старе як світ, не хочеш кормити свою армію, будеш кормити чужу...
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27.09.2022 08:48
+12
Так Украинцы сразу перейдут с оружием на сторону Украины.
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27.09.2022 08:43
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Так Украинцы сразу перейдут с оружием на сторону Украины.
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27.09.2022 08:43 Відповісти
Найбільшим злочином проти українського народу командування Червоної(російської) армії є те, що на "звільненій" від німців лівобережній Україні командири частин хапали всіх дітей 16-18 років і без зброї, навіть без військової форми погнали їх форсувати Дніпро на німецькі кулемети.

Кажуть що німецькі кулеметники з розуму сходили від того, що весь час розстрілювали неозброєних людей в цивільному, але на місце одних вбитих, йшли шеренги нових.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/181081-zlochini_generala_vatutina_shchob_potim_ne_kazali_shcho_ne_znali
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27.09.2022 08:56 Відповісти
.... а манкурты здохнут !
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27.09.2022 09:11 Відповісти
Ну і як вони зможуть це зробити? Командири будуть росєйські. Будуть флангом іти на вогонь.
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27.09.2022 09:47 Відповісти
Якщо вже вмирати, то перед смертю краще кацапа забрать з собою, нє? "Командиру" чергу в спину, наприклад? Або гранату?
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27.09.2022 10:15 Відповісти
Поки що вони набирають на нових окупованих територіях так званих добровольців. Ці мерзотники на бік ЗСУ не перейдуть. Після балаганів під назвою референдуми обіцяють проводити загальну мобілізацію. Тоді в їхні бандформування потраплять українці і якось цих людей потрібно буде витягувати.
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27.09.2022 10:19 Відповісти
Все закономірно і старе як світ, не хочеш кормити свою армію, будеш кормити чужу...
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27.09.2022 08:48 Відповісти
Зеленский должен выступить, чтобы насильно мобилизованные расстреливали рашистов выданным оружием, а сами звонили и сдавались в плен своим, потом будут реабилитированы
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27.09.2022 08:51 Відповісти
Мало себе это представляю. Они даже с черенками от лопат не смогут закинуть в бой. Просто получат оружие и тут же пойдут расстреливать остальных. Притом что вместе их собрать, что распределить широким фронтом. И это учитывая итак крайне низкий боевой дух у кацапов, ведь все до единого кацапы понимают, что их ничего хорошего не ждет. При поражении смерть, а при победе у них всегда будет разваленный артиллерией город без всякой добычи и ценностей, да и их кадыровцы отнимут. Воюют ни за что, а вот если пойти на Россию и начать там грабить все что видишь, то там и сопротивление никакое, и денег куча с добычей и Наташками. Сейчас не 24-е февраля, когда была мотивация грабить и насиловать. На ней легко можно было собрать войско, а теперь фиг там. Эти и мобилизованные очень быстро рассорятся, а москальских пижонов в бронике и каске сразу с них все поснимают и кадыровцы, и буряты, и ордлошники мобилизованные, удачи этим новобранцам что-то сказать, когда к ним подойдут 20 грязных дончан с мосинками и отрешенным взглядом и вшами на теле, реально страшная картинка, сам бы очканул от такой картины и пошел снимать с себя обувь и тактический эквип.
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27.09.2022 08:52 Відповісти
Якщо це українці, то вони знають в яку сторону стріляти.
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27.09.2022 09:00 Відповісти
ну давайте будемо думать так.
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27.09.2022 09:12 Відповісти
Украинец не будет воевать против Украины , а остальная ***** проживающая на територии днр и лнр , и мечтающая про срусский мир , получившая паспорт паРаши надеясь на преференции , должна сдохнуть , потому что такие ***** не нужны не кому, хитрожопые кацапы , которые в 50-е годы пришли на все готовое, поселились в домах убитых , замученных голодом , и депортированных Украинцев , наплодили себе подобный биомусор , кричащий - путин введи войска и прочюю дичь , не должны жить , и пусть паРашная пропаганда преподносит это как война Украинцев против украинцев , но мы прекрасно понимаем кто с той стороны фронта .
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27.09.2022 16:06 Відповісти
Вихід один, він же найдешевший: стріляти в заградзагони кадирівців та здаватися до ЗСУ.
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27.09.2022 09:14 Відповісти
Оскільки Едвард Сноуден не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби, він не підлягає призову", - відзначив адвокат. Джерело: https://censor.net/ua/n3369815
А на окупованих теріторіях знають, що вони другого сорту?
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27.09.2022 09:30 Відповісти
Украинцы должны срочно бежать все на территорию Украины всеми путями!!! Нужно им помогать как то это делать!!!
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27.09.2022 09:35 Відповісти
Московия - недоимперия-импотент тупо разваливается на глазах всей Планеты
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27.09.2022 09:38 Відповісти
Первые мобики уже мертвые, ихняя смена через час будет в кольце и шанс прожить не больше 10 минут. Плачут, прощаются с жизнью. Скоро вернутся домой в пакетах.
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27.09.2022 09:39 Відповісти
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27.09.2022 09:40 Відповісти
Не так все просто. Якщо кацапи цими мобілізованими з новоокупованих територій будуть "розбавляти" вже існуючі підрозділи, то не дуже перейдеш на бік ЗСУ. Якщо ти у відділенні один на 9 мокшанців, лугандонців чи бурятів.
Я писав тут у коментах на цензор.нет ще тиждень тому, що після "рехверендумів" відразу піде примусова мобілізація. Десь 150 тис. кацапи планують мобілізувати на новоокупованих територіях.
Але всім було пох. Дивлюсь відоси з окупованого Херсона, по вулицях спокійно ходять чоловіки призовного віку. Життя йде своєю чергою. Ніхто не заморачується. Скоро всі будуть у кацапському війську...
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27.09.2022 10:20 Відповісти
Ну а как вы хотели колабаранты? За рашку голосовали? Паспорта рашистские получали? Рузький мир любите? Велкам в ад! Потом спалят вас рашисты в полевом крематории… и всё… и даже не вспомнит никто…
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27.09.2022 10:34 Відповісти
ну нарешті українцям на півдні дадуть зброю! чого не зробила зекоманда ще минулої зими.....
ну нарешті звільнення півдня піде швидшими темпами, ніж дотепер....
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27.09.2022 11:27 Відповісти
Якщо вони підуть воювати за рашиків, то це не українці.
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27.09.2022 12:02 Відповісти
 
 