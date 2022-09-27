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В парламенте Финляндии призывают ввести санкции ЕС против "Росатома"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

адлеркройц

На основании связей российской корпорации "Росатом" с ВПК РФ, а также на основании участия "Росатома" в захвате Запорожской ядерной электростанции необходимо ввести санкции ЕС против данной компании и прекратить с ней любое сотрудничество.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Финляндии, член комитета по обороне Андерс Адлеркройц, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю введение санкций ЕС против "Росатома". В Финляндии мы закрыли проект "Росатома" после российского вторжения в Украину. "Росатом" тесно связан с военно-промышленным комплексом России, эта компания участвовала в захвате Запорожской ядерной станции. Такие связи с российской военной машиной сами по себе более чем достаточное основание для введения санкций", - заявил политик.

"Любое сотрудничество с "Росатомом" должно быть прекращено", - подчеркнул Адлеркройц.

Напомним, в мае Финляндия расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС. Среди причин указываются значительные задержки со стороны RAOS Project и ее неспособность реализовать проект. Также в заявлении отмечается, что ситуация в Украине повысила риски для осуществления проекта.

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та невже? тільки півроку пройшло..., а як же угорщина? вона погодиться?
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27.09.2022 09:03 Ответить
не треба нікого закликати - запровадьте самі, бо той евросоюз до кучі не збереш..
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27.09.2022 09:09 Ответить
Идут 2 финна по дороге. Вдруг - вшшуу! - что-то проносится мимо них. Один спрашивает:
-Чтоо этто быыло?
-Этто Мика Хаккинен - позор нации.
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27.09.2022 09:11 Ответить
Похоже дальнейшее развитие и поддержка финской АЭС ушла к шведам и американцам. Так что может это позволить
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27.09.2022 09:34 Ответить
Власні кордони від кацапів вже закрили, чи нє?..
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27.09.2022 10:25 Ответить
Хоч хтось додумався.
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27.09.2022 12:07 Ответить
 
 