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У парламенті Фінляндії закликають запровадити санкції ЄС проти "Росатому"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

адлеркройц

На підставі зв’язків російської корпорації "Росатом" із ВПК РФ, а також на підставі участі "Росатома" у захопленні Запорізької ядерної електростанції необхідно запровадити санкції ЄС проти цієї компанії та припинити з нею будь-яку співпрацю.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Фінляндії, член комітету з оборони Андерс Адлеркройц, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я підтримую запровадження санкцій ЄС проти "Росатому". У Фінляндії ми закрили проект "Росатому" після російського вторгнення в Україну. "Росатом" тісно пов'язаний із військово-промисловим комплексом Росії, ця компанія брала участь у захопленні Запорізької ядерної станції. Такі зв'язки з російською військовою машиною самі собою більш ніж достатня підстава для введення санкцій", - заявив політик.

"Будь-яка співпраця з "Росатомом" має бути припинена", - наговлосив Адлеркройц.

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Нагадаємо, у травні Фінляндія розірвала контракт з "Росатомом" на будівництво АЕС. Серед причин зазначаються значні затримки з боку RAOS Project та її нездатність реалізувати проект. Також у заяві наголошується, що ситуація в Україні підвищила ризики для здійснення проекту.

Автор: Ольга Лузан
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та невже? тільки півроку пройшло..., а як же угорщина? вона погодиться?
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27.09.2022 09:03 Відповісти
не треба нікого закликати - запровадьте самі, бо той евросоюз до кучі не збереш..
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27.09.2022 09:09 Відповісти
Идут 2 финна по дороге. Вдруг - вшшуу! - что-то проносится мимо них. Один спрашивает:
-Чтоо этто быыло?
-Этто Мика Хаккинен - позор нации.
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27.09.2022 09:11 Відповісти
Похоже дальнейшее развитие и поддержка финской АЭС ушла к шведам и американцам. Так что может это позволить
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27.09.2022 09:34 Відповісти
Власні кордони від кацапів вже закрили, чи нє?..
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27.09.2022 10:25 Відповісти
Хоч хтось додумався.
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27.09.2022 12:07 Відповісти
 
 