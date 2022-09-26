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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія запровадила санкції проти РФ через псевдореферендуми

лондон,бен,велика,британія,біг

Велика Британії запровадила нові санкції проти Росії через проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей процес повторює їхній (російський. - Ред.) підхід у Криму у 2014 році, що поєднує дезінформацію, залякування та фальшиві результати. Ці референдуми не відображають волю українського народу і є серйозним порушенням територіальної цілісності та політичної незалежності України", - наголосив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

У списку фігурують 92 фізичні і юридичні особи. Серед них 33 російські чиновники, яких Кремль відправив на захоплені території, а також місцеві зрадники. Санкційний пакет також включає 55 керівників російських державних компаній, зокрема, членів правління "Газпромбанка", "Сбербанка" та "Совкомбанка".

Зокрема у списку: 

- Сергій Єлісєєв: глава "уряду" в Херсоні, віце-адмірал російського флоту. З моменту втечі з ВМС України в 2014 році Єлісєєв продовжує підривати незалежність України
- Іван Кусов: "міністр освіти і науки" так званої "Луганської народної республіки".
- Євген Балицький: призначений Росією голова так званого "Уряду" в Запоріжжі.
- Євгеній Солнцев, заступник голови так званої "ДНР".

Під санкції також потрапила компанія IMA Consulting, яку називають "улюбленим PR-агентством Путіна". Повідомляється, що IMA було доручено керувати громадськими кампаніями щодо цих фіктивних референдумів та для поширення їх фальшивої легітимності в Росії. Також у "чорний" список внесено "Госзнак" - компанію з виробництва охоронних документів, відому своєю монополією на виробництво" десятків мільйонів" державних документів, включаючи прискорені паспорти на тимчасово окупованих Росією територіях.

Також читайте: Орбан про політику ЄС щодо Росії: Карлик запроваджує санкції проти гіганта

Автор: 

Велика Британія (5553) росія (64958) санкції (11773) псевдореферендум (192)


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Топ коментарі
+5
Срать хотела РФ на все эти санкции,их надо уничтожать полностью и без всяких но!
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26.09.2022 18:33
+4
Ну невже їх главний ***** не розуміє,що відкрив ящик Пандори і подібні референдуми можуть проти в Калінінградській,Сахалінській областях,Туві,Якутіі,в Кавказьких республіках...власне в будь якій москальській федераціі...І це обов"язкого станеться,коли путін "нє просто так" сдохнєт і "попадьот в рай",а може і раніше...
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26.09.2022 18:38
+3
британці зрадять нас останніми...
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26.09.2022 18:31
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британці зрадять нас останніми...
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26.09.2022 18:31 Відповісти
мда...
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26.09.2022 18:31 Відповісти
Гознак, а не Госзнак!
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26.09.2022 18:31 Відповісти
то може й санкції накладають за списками з помилками..чи новина знову кострубата..Федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак» - типу так
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26.09.2022 18:39 Відповісти
Срать хотела РФ на все эти санкции,их надо уничтожать полностью и без всяких но!
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26.09.2022 18:33 Відповісти
Ну невже їх главний ***** не розуміє,що відкрив ящик Пандори і подібні референдуми можуть проти в Калінінградській,Сахалінській областях,Туві,Якутіі,в Кавказьких республіках...власне в будь якій москальській федераціі...І це обов"язкого станеться,коли путін "нє просто так" сдохнєт і "попадьот в рай",а може і раніше...
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26.09.2022 18:38 Відповісти
Димон Ведмедев позвонил Элизабет Трасс и каже...просто денех сейчас нет...Астанавитесь Мисс Трасс...
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26.09.2022 18:56 Відповісти
Надпотужні санкції (
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26.09.2022 19:18 Відповісти
А Україна?
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26.09.2022 19:22 Відповісти
 
 