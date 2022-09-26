Велика Британія запровадила санкції проти РФ через псевдореферендуми
Велика Британії запровадила нові санкції проти Росії через проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях.
Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей процес повторює їхній (російський. - Ред.) підхід у Криму у 2014 році, що поєднує дезінформацію, залякування та фальшиві результати. Ці референдуми не відображають волю українського народу і є серйозним порушенням територіальної цілісності та політичної незалежності України", - наголосив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
У списку фігурують 92 фізичні і юридичні особи. Серед них 33 російські чиновники, яких Кремль відправив на захоплені території, а також місцеві зрадники. Санкційний пакет також включає 55 керівників російських державних компаній, зокрема, членів правління "Газпромбанка", "Сбербанка" та "Совкомбанка".
Зокрема у списку:
- Сергій Єлісєєв: глава "уряду" в Херсоні, віце-адмірал російського флоту. З моменту втечі з ВМС України в 2014 році Єлісєєв продовжує підривати незалежність України
- Іван Кусов: "міністр освіти і науки" так званої "Луганської народної республіки".
- Євген Балицький: призначений Росією голова так званого "Уряду" в Запоріжжі.
- Євгеній Солнцев, заступник голови так званої "ДНР".
Під санкції також потрапила компанія IMA Consulting, яку називають "улюбленим PR-агентством Путіна". Повідомляється, що IMA було доручено керувати громадськими кампаніями щодо цих фіктивних референдумів та для поширення їх фальшивої легітимності в Росії. Також у "чорний" список внесено "Госзнак" - компанію з виробництва охоронних документів, відому своєю монополією на виробництво" десятків мільйонів" державних документів, включаючи прискорені паспорти на тимчасово окупованих Росією територіях.
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