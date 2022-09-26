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Новости Санкции против России
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Великобритания ввела санкции против РФ из-за псевдореферендума

лондон,бен,велика,британія,біг

Великобритания ввела новые санкции против России из-за проведения псевдореферендумов на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Этот процесс повторяет их (российский. - Ред.) подход в Крыму в 2014 году, объединяющий дезинформацию, запугивание и фальшивые результаты. Эти референдумы не отражают волю украинского народа и являются серьезным нарушением территориальной целостности и политической независимости Украины", - подчеркнул министр иностранных дел Джеймс Клэверли.

В списке фигурируют 92 физических и юридических лица. Среди них 33 российских чиновника, которых Кремль отправил на захваченные территории, а также местные предатели. Санкционный пакет также включает 55 руководителей российских государственных компаний, в том числе членов правления "Газпромбанка", "Сбербанка" и "Совкомбанка".

В частности, в списке:

– Сергей Елисеев: глава "правительства" в Херсоне, вице-адмирал российского флота. С момента побега из ВМС Украины в 2014 году Елисеев продолжает подрывать независимость Украины

– Иван Кусов: "министр образования и науки" так называемой "Луганской народной республики".

- Евгений Балицкий: назначен Россией глава так называемого "Правительства" в Запорожье.

– Евгений Солнцев, заместитель председателя так называемой "ДНР".

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Под санкциями также оказалась компания IMA Consulting, которую называют "любимым PR-агентством Путина". Сообщается, что IMA было поручено руководить общественными кампаниями по поводу этих фиктивных референдумов и для распространения их фальшивой легитимности в России. Также в "черный" список внесен "Госзнак" - компанию по производству охранных документов, известную своей монополией на производство "десятков миллионов" государственных документов, включая ускоренные паспорта на временно оккупированных Россией территориях.

Автор: 

Великобритания (4931) россия (95388) санкции (11259) псевдореферендум (135)


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Топ комментарии
+5
Срать хотела РФ на все эти санкции,их надо уничтожать полностью и без всяких но!
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26.09.2022 18:33
+4
Ну невже їх главний ***** не розуміє,що відкрив ящик Пандори і подібні референдуми можуть проти в Калінінградській,Сахалінській областях,Туві,Якутіі,в Кавказьких республіках...власне в будь якій москальській федераціі...І це обов"язкого станеться,коли путін "нє просто так" сдохнєт і "попадьот в рай",а може і раніше...
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26.09.2022 18:38
+3
британці зрадять нас останніми...
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26.09.2022 18:31
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британці зрадять нас останніми...
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26.09.2022 18:31 Ответить
мда...
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26.09.2022 18:31 Ответить
Гознак, а не Госзнак!
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26.09.2022 18:31 Ответить
то може й санкції накладають за списками з помилками..чи новина знову кострубата..Федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак» - типу так
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26.09.2022 18:39 Ответить
Срать хотела РФ на все эти санкции,их надо уничтожать полностью и без всяких но!
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26.09.2022 18:33 Ответить
Ну невже їх главний ***** не розуміє,що відкрив ящик Пандори і подібні референдуми можуть проти в Калінінградській,Сахалінській областях,Туві,Якутіі,в Кавказьких республіках...власне в будь якій москальській федераціі...І це обов"язкого станеться,коли путін "нє просто так" сдохнєт і "попадьот в рай",а може і раніше...
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26.09.2022 18:38 Ответить
Димон Ведмедев позвонил Элизабет Трасс и каже...просто денех сейчас нет...Астанавитесь Мисс Трасс...
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26.09.2022 18:56 Ответить
Надпотужні санкції (
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26.09.2022 19:18 Ответить
А Україна?
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26.09.2022 19:22 Ответить
 
 