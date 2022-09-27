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Новости За рубежом
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Сноуден получил гражданство РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

эдвард,сноуден

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, передавший СМИ данные о программах слежки американских спецслужб и скрывающихся в РФ, получил российское гражданство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Гражданство Сноудену предоставил своим указом российский диктатор Владимир Путин.

Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена говорит, что, несмотря на полученное гражданство, он не подлежит мобилизации.

"Поскольку Эдвард Сноуден не служил в российской армии, нет практики и опыта военной службы, он не подлежит призыву", - отметил адвокат.

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Адвокат сообщил, что российского гражданства будет добиваться и жена американца, а появившийся в браке сын уже является гражданином РФ с рождения.

В США считают, что Сноуден должен вернуться на родину и предстать перед судом.

"Наша позиция не изменилась: господин Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой гражданин США", - сказал на брифинге официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

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Эдвард Сноуден – бывший работник Агентства национальной безопасности (АНБ), который в 2013 году передал СМИ информацию о программе PRISM, которая занималась сбором и обработкой данных с телефонов людей. Программа существовала по меньшей мере с 2007 года, но все время была тайной.

В США Сноудена заочно обвинили в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала сбежал из США в Гонконг, а затем – в РФ.
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Топ комментарии
+26
тепер іржавий автомат у руки і на захист нової батьківщини.
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27.09.2022 09:19
+19
Із свабоди в рабства,з цивілїзації в гавно-паздравляю дурік...
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27.09.2022 09:20
+15
Стать рашистов, так себе перспектива.
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27.09.2022 09:18
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Стать рашистов, так себе перспектива.
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27.09.2022 09:18 Ответить
тепер іржавий автомат у руки і на захист нової батьківщини.
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27.09.2022 09:19 Ответить
зашквар
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27.09.2022 09:19 Ответить
Із свабоди в рабства,з цивілїзації в гавно-паздравляю дурік...
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27.09.2022 09:20 Ответить
шо так всьо погано з могілізацією? призовуть сноудена в воєнкомат
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27.09.2022 09:20 Ответить
нєнє, пупсик! на фронт! Там, на рашці, всіх метуть і ти іди. Тебе вже зачекались , дристуна і зрадника!
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27.09.2022 09:21 Ответить
он и так на фсб работает. потому подлежит всему, чему подлежит. Но вообще, бОльшего идиота трудно отыскать даже несмотря на то, что с интеллектом у него все нормально и даже лучше.
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27.09.2022 09:21 Ответить
Оскільки Едвард Сноуден не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби, він не підлягає призову", - відзначив адвокат. Ага, розскажи це громадянам України, що на окупованій території отримали папірці з двоголовою куркою.
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27.09.2022 09:22 Ответить
Ще один "товстий француз". Тільки цей не встигне сказати "краще в сараї поживу" бо могилізують
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27.09.2022 09:24 Ответить
Сноуден ныл про нарушения конституции и прав в США, а попал в рашку, тут видимо его все устраивает, ахаха
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27.09.2022 09:24 Ответить
Так теперь его на фронт возьмут вместе с Сигалом и Депардье. А нам СРОЧНО открыть дополнительный набор в ЧВК для американцев. Многие потеряли из-за Сноудена своих близких, когда тот раскрыл сов. секретную информацию об агентах в арабских странах (притом еще слил ее раньше, чем опубликовал), также другие данные, позволяющие их обнаружить. Этих агентов многих поймали и дальше пытали, очень жестко пытали и казнили. Он и Ассандж как бы на особом счету из-за этого. И некоторые хотят им отомстить, ну вот когда Сноудена увидим на фронте, то американцы сюда попрут толпами, чтобы прирезать его как следует.
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27.09.2022 09:27 Ответить
С "подвигом" Ассанджа любопытно получилось. Из слитой информации ЦРУ жители некоторых постсоветских стран узнали, насколько корумпированные ихние правительства. У нас в Латвии отстранение олигархата от власти удалось отчасти и из за этой информации.
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27.09.2022 10:34 Ответить
уни-кальная крыса прибежавшая на тонущий корабль
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27.09.2022 09:29 Ответить
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27.09.2022 09:43 Ответить
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27.09.2022 18:28 Ответить
повестку в зуби
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27.09.2022 09:36 Ответить
Крыса позорная.
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27.09.2022 09:46 Ответить
сгорел сарай, - гори и хата =)
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27.09.2022 09:51 Ответить
Интересно за сколько продалась эта крыса кацапам?
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27.09.2022 09:55 Ответить
Він "корисний ідіот" скоріш за все. "******* лєвачьйо" (С) Бабченко
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27.09.2022 10:58 Ответить
О, ще один мобік...
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27.09.2022 10:02 Ответить
Це не перший випадок отримання кацапського громадянства американцями з вивихнутими мізками, і не останній.
Так дурням і треба!
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27.09.2022 10:29 Ответить
Дурачок
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27.09.2022 10:37 Ответить
И повестку ему сразу в руки.
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27.09.2022 10:40 Ответить
Що вас дивує? Всі нечистоти стікають в вигрібну яму!
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27.09.2022 10:53 Ответить
о пощастило... встиг заскочити на відпливаючий Тітанік...
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27.09.2022 10:57 Ответить
"Оскільки Едвард Сноуден не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби, він не підлягає призову", - зазначив адвокат. Це гарна шпаринка для тих росіян, що не служили.
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27.09.2022 10:58 Ответить
До іноземців доходить, але дуже повільно. Наприклад, "Медуза" повідомляє:
"Музыкант, сооснователь и бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину «Если вы хотите захватить всю Европу, идите *****». Оно опубликовано на странице Уотерса в фейсбуке.
Ранее музыкант заявлял, что считает президента США Джо Байдена «военным преступником», потому что тот «разжигает огонь в Украине». Также Уотерс в сентябре написал два открытых письма первой леди Украины Елене Зеленской. Он напомнил ей, что Владимир Зеленский пришел к власти, обещая закончить войну в Донбассе, и призвал ее заставить мужа «поступить правильно» и пойти на переговоры с Россией."
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27.09.2022 11:47 Ответить
желаю этой зрадной мрази чтобы его побыстрее мобилизовали!
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27.09.2022 11:55 Ответить
******** кусок, явно недоношене
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27.09.2022 12:41 Ответить
Мабуть комуняка. Вони усі такі *******.
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27.09.2022 12:54 Ответить
Америкоси ще тоді добре всралися, коли посміли стежити за своїми громадянами. Тому вам не треба багато знати про те, хто такі амери, і чому їх політика з РФ, схожа.
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27.09.2022 15:25 Ответить
Америкоси вам в щі наплювали ?
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27.09.2022 16:43 Ответить
Нагадаю, як Америкоси скинули ЯЗ на Херосіму, Нагасакі. Мені до них взагалі діла нема. Я з ними жити не буду, я зацікавлений щоб з моєю Україною рахувалися. Поважати їх особливо нема за що. Теж капіталісти, теж вистрілили собі в ногу 11 вересня аби зайти до Іраку. Ну допомагають вони нам, ну прекрасно. Але відчуття все одно гниле з обох сторін.
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27.09.2022 16:52 Ответить
Вовремя, ничего не скажешь!

Что ж, военкомат вряд ли откажется от хорошего переводчика.
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27.09.2022 18:26 Ответить
 
 