Сноуден получил гражданство РФ

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, передавший СМИ данные о программах слежки американских спецслужб и скрывающихся в РФ, получил российское гражданство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Гражданство Сноудену предоставил своим указом российский диктатор Владимир Путин.

Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена говорит, что, несмотря на полученное гражданство, он не подлежит мобилизации.

"Поскольку Эдвард Сноуден не служил в российской армии, нет практики и опыта военной службы, он не подлежит призыву", - отметил адвокат.

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Адвокат сообщил, что российского гражданства будет добиваться и жена американца, а появившийся в браке сын уже является гражданином РФ с рождения.

В США считают, что Сноуден должен вернуться на родину и предстать перед судом.

"Наша позиция не изменилась: господин Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой гражданин США", - сказал на брифинге официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

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Эдвард Сноуден – бывший работник Агентства национальной безопасности (АНБ), который в 2013 году передал СМИ информацию о программе PRISM, которая занималась сбором и обработкой данных с телефонов людей. Программа существовала по меньшей мере с 2007 года, но все время была тайной.

В США Сноудена заочно обвинили в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала сбежал из США в Гонконг, а затем – в РФ.