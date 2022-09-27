Сноуден отримав громадянство РФ
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Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, який передав ЗМІ дані про програми стеження американських спецслужб та переховується в РФ, отримав російське громадянство.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Громадянство Сноудену надав своїм указом російський диктатор Володимир Путін.
Адвокат Сноудена Анатолій Кучерена каже, що попри отримане громадянство він не підлягає мобілізації.
"Оскільки Едвард Сноуден не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби, він не підлягає призову", – зазначив адвокат.
Адвокат повідомив, що російського громадянства добиватиметься і дружина американця, а син, який з'явився в шлюбі, вже є громадянином РФ від народження.
В США вважають, що Сноуден має повернутися на батьківщину й постати перед судом.
"Наша позиція не змінилася: пан Сноуден має повернутися до США, щоб постати перед судом, як і будь-який інший громадянин США", - сказав на брифінгу офіційний представник Держдепу США Нед Прайс.
Едвард Сноуден - колишній працівник Агентства національної безпеки (АНБ), який у 2013 році передав ЗМІ інформацію про програму PRISM, яка займалася збиранням та обробкою даних із телефонів людей. Програма існувала щонайменше з 2007 року, але весь час була таємною.
У США Сноудена заочно звинуватили у шпигунстві та викраденні держвласності. Сноуден спочатку утік із США до Гонконгу, а потім - до РФ.
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Так дурням і треба!
"Музыкант, сооснователь и бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину «Если вы хотите захватить всю Европу, идите *****». Оно опубликовано на странице Уотерса в фейсбуке.
Ранее музыкант заявлял, что считает президента США Джо Байдена «военным преступником», потому что тот «разжигает огонь в Украине». Также Уотерс в сентябре написал два открытых письма первой леди Украины Елене Зеленской. Он напомнил ей, что Владимир Зеленский пришел к власти, обещая закончить войну в Донбассе, и призвал ее заставить мужа «поступить правильно» и пойти на переговоры с Россией."
Что ж, военкомат вряд ли откажется от хорошего переводчика.