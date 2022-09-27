УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9678 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
8 084 35
громадянство (909) Росія (47115) США (14430)

Сноуден отримав громадянство РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

эдвард,сноуден

Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, який передав ЗМІ дані про програми стеження американських спецслужб та переховується в РФ, отримав російське громадянство.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Громадянство Сноудену надав своїм указом російський диктатор Володимир Путін.

Адвокат Сноудена Анатолій Кучерена каже, що попри отримане громадянство він не підлягає мобілізації.

"Оскільки Едвард Сноуден не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби, він не підлягає призову", – зазначив адвокат.

Читайте: США у найближчі дні оголосять про реакцію на російські псевдореферендуми, - Білий дім

Адвокат повідомив, що російського громадянства добиватиметься і дружина американця, а син, який з'явився в шлюбі, вже є громадянином РФ від народження.

В США вважають, що Сноуден має повернутися на батьківщину й постати перед судом.

"Наша позиція не змінилася: пан Сноуден має повернутися до США, щоб постати перед судом, як і будь-який інший громадянин США", - сказав на брифінгу офіційний представник Держдепу США Нед Прайс.

Також читайте: В іранських дронах-камікадзе знайшли американські процесори

Едвард Сноуден - колишній працівник Агентства національної безпеки (АНБ), який у 2013 році передав ЗМІ інформацію про програму PRISM, яка займалася збиранням та обробкою даних із телефонів людей. Програма існувала щонайменше з 2007 року, але весь час була таємною.

У США Сноудена заочно звинуватили у шпигунстві та викраденні держвласності. Сноуден спочатку утік із США до Гонконгу, а потім - до РФ.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
тепер іржавий автомат у руки і на захист нової батьківщини.
показати весь коментар
27.09.2022 09:19
+19
Із свабоди в рабства,з цивілїзації в гавно-паздравляю дурік...
показати весь коментар
27.09.2022 09:20
+15
Стать рашистов, так себе перспектива.
показати весь коментар
27.09.2022 09:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стать рашистов, так себе перспектива.
показати весь коментар
27.09.2022 09:18 Відповісти
тепер іржавий автомат у руки і на захист нової батьківщини.
показати весь коментар
27.09.2022 09:19 Відповісти
зашквар
показати весь коментар
27.09.2022 09:19 Відповісти
Із свабоди в рабства,з цивілїзації в гавно-паздравляю дурік...
показати весь коментар
27.09.2022 09:20 Відповісти
шо так всьо погано з могілізацією? призовуть сноудена в воєнкомат
показати весь коментар
27.09.2022 09:20 Відповісти
нєнє, пупсик! на фронт! Там, на рашці, всіх метуть і ти іди. Тебе вже зачекались , дристуна і зрадника!
показати весь коментар
27.09.2022 09:21 Відповісти
он и так на фсб работает. потому подлежит всему, чему подлежит. Но вообще, бОльшего идиота трудно отыскать даже несмотря на то, что с интеллектом у него все нормально и даже лучше.
показати весь коментар
27.09.2022 09:21 Відповісти
Оскільки Едвард Сноуден не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби, він не підлягає призову", - відзначив адвокат. Ага, розскажи це громадянам України, що на окупованій території отримали папірці з двоголовою куркою.
показати весь коментар
27.09.2022 09:22 Відповісти
Ще один "товстий француз". Тільки цей не встигне сказати "краще в сараї поживу" бо могилізують
показати весь коментар
27.09.2022 09:24 Відповісти
Сноуден ныл про нарушения конституции и прав в США, а попал в рашку, тут видимо его все устраивает, ахаха
показати весь коментар
27.09.2022 09:24 Відповісти
Так теперь его на фронт возьмут вместе с Сигалом и Депардье. А нам СРОЧНО открыть дополнительный набор в ЧВК для американцев. Многие потеряли из-за Сноудена своих близких, когда тот раскрыл сов. секретную информацию об агентах в арабских странах (притом еще слил ее раньше, чем опубликовал), также другие данные, позволяющие их обнаружить. Этих агентов многих поймали и дальше пытали, очень жестко пытали и казнили. Он и Ассандж как бы на особом счету из-за этого. И некоторые хотят им отомстить, ну вот когда Сноудена увидим на фронте, то американцы сюда попрут толпами, чтобы прирезать его как следует.
показати весь коментар
27.09.2022 09:27 Відповісти
С "подвигом" Ассанджа любопытно получилось. Из слитой информации ЦРУ жители некоторых постсоветских стран узнали, насколько корумпированные ихние правительства. У нас в Латвии отстранение олигархата от власти удалось отчасти и из за этой информации.
показати весь коментар
27.09.2022 10:34 Відповісти
уни-кальная крыса прибежавшая на тонущий корабль
показати весь коментар
27.09.2022 09:29 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 09:43 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 18:28 Відповісти
повестку в зуби
показати весь коментар
27.09.2022 09:36 Відповісти
Крыса позорная.
показати весь коментар
27.09.2022 09:46 Відповісти
сгорел сарай, - гори и хата =)
показати весь коментар
27.09.2022 09:51 Відповісти
Интересно за сколько продалась эта крыса кацапам?
показати весь коментар
27.09.2022 09:55 Відповісти
Він "корисний ідіот" скоріш за все. "******* лєвачьйо" (С) Бабченко
показати весь коментар
27.09.2022 10:58 Відповісти
О, ще один мобік...
показати весь коментар
27.09.2022 10:02 Відповісти
Це не перший випадок отримання кацапського громадянства американцями з вивихнутими мізками, і не останній.
Так дурням і треба!
показати весь коментар
27.09.2022 10:29 Відповісти
Дурачок
показати весь коментар
27.09.2022 10:37 Відповісти
И повестку ему сразу в руки.
показати весь коментар
27.09.2022 10:40 Відповісти
Що вас дивує? Всі нечистоти стікають в вигрібну яму!
показати весь коментар
27.09.2022 10:53 Відповісти
о пощастило... встиг заскочити на відпливаючий Тітанік...
показати весь коментар
27.09.2022 10:57 Відповісти
"Оскільки Едвард Сноуден не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби, він не підлягає призову", - зазначив адвокат. Це гарна шпаринка для тих росіян, що не служили.
показати весь коментар
27.09.2022 10:58 Відповісти
До іноземців доходить, але дуже повільно. Наприклад, "Медуза" повідомляє:
"Музыкант, сооснователь и бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину «Если вы хотите захватить всю Европу, идите *****». Оно опубликовано на странице Уотерса в фейсбуке.
Ранее музыкант заявлял, что считает президента США Джо Байдена «военным преступником», потому что тот «разжигает огонь в Украине». Также Уотерс в сентябре написал два открытых письма первой леди Украины Елене Зеленской. Он напомнил ей, что Владимир Зеленский пришел к власти, обещая закончить войну в Донбассе, и призвал ее заставить мужа «поступить правильно» и пойти на переговоры с Россией."
показати весь коментар
27.09.2022 11:47 Відповісти
желаю этой зрадной мрази чтобы его побыстрее мобилизовали!
показати весь коментар
27.09.2022 11:55 Відповісти
******** кусок, явно недоношене
показати весь коментар
27.09.2022 12:41 Відповісти
Мабуть комуняка. Вони усі такі *******.
показати весь коментар
27.09.2022 12:54 Відповісти
Америкоси ще тоді добре всралися, коли посміли стежити за своїми громадянами. Тому вам не треба багато знати про те, хто такі амери, і чому їх політика з РФ, схожа.
показати весь коментар
27.09.2022 15:25 Відповісти
Америкоси вам в щі наплювали ?
показати весь коментар
27.09.2022 16:43 Відповісти
Нагадаю, як Америкоси скинули ЯЗ на Херосіму, Нагасакі. Мені до них взагалі діла нема. Я з ними жити не буду, я зацікавлений щоб з моєю Україною рахувалися. Поважати їх особливо нема за що. Теж капіталісти, теж вистрілили собі в ногу 11 вересня аби зайти до Іраку. Ну допомагають вони нам, ну прекрасно. Але відчуття все одно гниле з обох сторін.
показати весь коментар
27.09.2022 16:52 Відповісти
Вовремя, ничего не скажешь!

Что ж, военкомат вряд ли откажется от хорошего переводчика.
показати весь коментар
27.09.2022 18:26 Відповісти
 
 