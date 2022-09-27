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Россиянин переплыл границу с Эстонией на SUP-борде во избежание мобилизации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

естонія

Устье реки Нарва 38-летний мужчина пересек ночью на SUP-борде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Пограничники выяснили, что незаконное пересечение границы произошло около часа ночи. Мужчина был задержан утром 26 сентября. Его доставили в Нарвский пограничный пункт для процессуальных действий, ему выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в Россию.

"В этом случае это был незаконный переход границы, совершенный из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", - сказал руководитель службы пограничного и миграционного надзора Ээрик Пургел.

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Топ комментарии
+10
вже,після складання протоколу та штрафу відправили взад до рф)
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27.09.2022 13:20
+8
"жить захочешь і нє так раскорячишся"
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27.09.2022 13:24
+8
Його вже повернули.Буде тепер форсувати водні перешкоди на фронті на своєму плавзасобі.
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27.09.2022 13:25
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може повернути його взад ?
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27.09.2022 13:17 Ответить
в следкомі гантелею повернуть. І відправлять на фронт
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27.09.2022 13:18 Ответить
вже,після складання протоколу та штрафу відправили взад до рф)
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27.09.2022 13:20 Ответить
йому виписали штраф у рамках адміністративного провадження і відправили назад до Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3369879
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27.09.2022 13:23 Ответить
Його вже повернули.Буде тепер форсувати водні перешкоди на фронті на своєму плавзасобі.
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27.09.2022 13:25 Ответить
...якось нескрепно... А ось так - саме це!
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27.09.2022 13:18 Ответить
Відразу зі своїми жінками пливуть, щоб назад не повернули....
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27.09.2022 13:20 Ответить
Тепер з кацапії будуть тікати як з КНДР
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27.09.2022 13:19 Ответить
Боїться ЗСУ, а значить поважає.
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27.09.2022 13:22 Ответить
"жить захочешь і нє так раскорячишся"
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27.09.2022 13:24 Ответить
Чапаев? Надо было предупредительный в ......, следующий этому Чапаеву в голову.
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27.09.2022 13:35 Ответить
Хто б сумнівався .що небуде тих хто на цьому ще й добре заробить))
"...ГИБДД Северной Осетии требуют взятки от уезжающих за пропуск на постах. По данным телеграм-канала Baza, на въезде в республику сотрудники ДПС заставляют водителей автобусов собирать "по 5000 с каждого паспорта", иначе не пропустят..."
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27.09.2022 13:37 Ответить
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27.09.2022 13:37 Ответить
Це фігня.
От коли він, як Тур Хейрдал, перепливе Тихий океан на плоту з очерету, це буде досягнення!
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27.09.2022 13:43 Ответить
правильно! на родину дурака, в россиюшку к родным сортирам.
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27.09.2022 13:52 Ответить
куди ж в Європу без краватки?
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27.09.2022 13:57 Ответить
о, а наклейки "можем павтаріть" на борді - не було, чи там лєнтачкі в пєтліцах???? дивно.......
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27.09.2022 13:58 Ответить
Отправят сразу на херсонское направление. Будет через Днеп плавать
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27.09.2022 14:04 Ответить
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27.09.2022 14:07 Ответить
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27.09.2022 14:37 Ответить
Речной котик!! 😊
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27.09.2022 14:41 Ответить
Ну хоть поплавал перед смертью...
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27.09.2022 16:04 Ответить
 
 