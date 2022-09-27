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беженцы (1461) Германия (5996) туризм (1541) украинцы (3732) ХДС (26)

Лидер немецкой оппозиции Мерц обвинил украинских беженцев в "социальном туризме", а уже на следующий день принес извинения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мерц,фрідріх

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц извинился за свои комментарии о "социальном туризме" украинских беженцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter немецкого политика.

"Есть много критики по поводу моих вчерашних комментариев о беженцах из Украины. Я сожалею об употреблении фразы "социальный туризм". Это было неточное описание проблемы, которая может наблюдаться в отдельных случаях", - написал Мерц.

Он объяснил, что говорил исключительно об отсутствии регистрации беженцев.

"Я далек от того, чтобы критиковать беженцев из Украины, которым выпала нелегкая судьба. Если мой выбор слов воспринимается как оскорбительный, то приношу официальные извинения", - заявил Мерц.

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Накануне Мерц заявил, что в Германии наблюдается социальный туризм со стороны украинских беженцев.

"В Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину", – сказал Мерц.

Его заявление вызвало негодование в самой Германии. Некоторые оценили комментарии Мерца как признак эрозии немецкой солидарности с Украиной.

"Что за чертовщина?! Откуда взялась эта чушь о якобы "социальном туризме" украинских военных беженцев? Вы имеете право в любое время посетить свою Родину. Откуда берется этот дешевый популизм?" – прокомментировал заявления лидера немецкой оппозиции бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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Топ комментарии
+18
А кацапських "біженців" він ні в чому не хоче звинуватити?🤔
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27.09.2022 13:50
+13
Желаю ему такого туризма по таким же причинам!
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27.09.2022 13:55
+10
Шоб ти падло стало таким же туристом, до кінця днів своїх!!!
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27.09.2022 14:21
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от мобилизации туризм
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27.09.2022 13:49 Ответить
Суку в Бучу би у квітні звозити (зараз вже поприбирали трохи), або зараз в Ізюм. Турист, ***...
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27.09.2022 14:37 Ответить
А кацапських "біженців" він ні в чому не хоче звинуватити?🤔
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27.09.2022 13:50 Ответить
А Мельник потрібен, щоб протерезвляти бовдурів.
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27.09.2022 13:50 Ответить
У світі Існує багато інших «біженців» і майже всі вони практикують «соціальний туризм» в розвинутих країнах, так ось українці віосяться до них в меншій мірі.
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27.09.2022 13:51 Ответить
А як німецькою буде "мудак"?
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27.09.2022 13:54 Ответить
В німецький мові майже немає матюків. Тут підійде слово "doof", де підкреслюється, що людина - бовдур. А найчастіша образа: "Arschloch" (дирка дупи), але вона має образу в підлісті, або нахабністі. За смислом близька до нашого "ху...ло".
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27.09.2022 14:02 Ответить
тут підійде слово blöd = тупий
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27.09.2022 15:01 Ответить
Це зовсім мʼяко... doof - жорсткіше.
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27.09.2022 15:06 Ответить
Pimmel = ***, мудак
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27.09.2022 15:03 Ответить
З російськими німцями не спілкуюсь, таких слів не знаю. Вибачайте.
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27.09.2022 15:07 Ответить
най тебе шляк трафить, якщо ще раз назвеш мене "расєйським німцем"
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27.09.2022 15:27 Ответить
Schwuchtel (швухтель) -- *****.

https://translate.google.com/?hl=ru&sl=de&tl=ru&text=Schwuchtel&op=translate
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27.09.2022 16:49 Ответить
Желаю ему такого туризма по таким же причинам!
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27.09.2022 13:55 Ответить
Дурень безтолковий
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27.09.2022 13:56 Ответить
Ох і ****. Кірпіча просить.
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27.09.2022 13:59 Ответить
цікаво, як він зараз заговорить про касапів, після могілізації...
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27.09.2022 13:59 Ответить
а як там нігери і араби поживають, яких в деяких регіонах і містах, вже візуально більше ніж білих????!!
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27.09.2022 14:12 Ответить
Шоб ти падло стало таким же туристом, до кінця днів своїх!!!
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27.09.2022 14:21 Ответить
Scheiße.
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27.09.2022 14:36 Ответить
Хочу йому побажати такого ж соціального туризму. І всій його родині.
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27.09.2022 14:45 Ответить
заради правди, ми повинні визнати, що є біженці зі Сходу та Півдня України, де війна руйнує житло і соціальну структуру, і є біженці з Західної України, що здали свої домівки біженцям зі Сходу ( за грошики), а самі здриснули у Європу заробляти на соціальній допомозі
проблема є, і вона стосується мерканильності западенців
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27.09.2022 15:16 Ответить
verpiss dich
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27.09.2022 17:32 Ответить
Німецька політична проституція це вже класика як і німецьке порно
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27.09.2022 15:46 Ответить
Якщо чесно, то він має рацію. Я знаю таких, що евакуювалися зі сходу до центру та заходу України. А потім дехто з них, дізнавшись, що в Німеччині для біженців безкоштовне лікування, вирушив туди "підлікуватися". Це ганебно.
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27.09.2022 15:58 Ответить
Отведите его в Донбас. Пусть сам посмотрит.
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27.09.2022 16:16 Ответить
зато коцапам статус беженца, а значит все выплаты... хотя коцапы бегущие от мобилизации совсем не значит что против войны и захвата территорий, они против чтобы ихними руками это делали
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27.09.2022 16:23 Ответить
Есть и туристы, но где то 80 процентов людей с которыми я общаюсь из вынужденных эмигрантов хотят домой. Очень хотят домой. Не от хорошей жизни все это.
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27.09.2022 16:45 Ответить
МЗС України просто зобов'язано його запросити на соціальний туризм в Марік, Ізюм, Бучу тощо!
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27.09.2022 17:14 Ответить
 
 