Лидер немецкой оппозиции Мерц обвинил украинских беженцев в "социальном туризме", а уже на следующий день принес извинения

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц извинился за свои комментарии о "социальном туризме" украинских беженцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter немецкого политика.

"Есть много критики по поводу моих вчерашних комментариев о беженцах из Украины. Я сожалею об употреблении фразы "социальный туризм". Это было неточное описание проблемы, которая может наблюдаться в отдельных случаях", - написал Мерц.

Он объяснил, что говорил исключительно об отсутствии регистрации беженцев.

"Я далек от того, чтобы критиковать беженцев из Украины, которым выпала нелегкая судьба. Если мой выбор слов воспринимается как оскорбительный, то приношу официальные извинения", - заявил Мерц.

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Накануне Мерц заявил, что в Германии наблюдается социальный туризм со стороны украинских беженцев.

"В Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину", – сказал Мерц.

Его заявление вызвало негодование в самой Германии. Некоторые оценили комментарии Мерца как признак эрозии немецкой солидарности с Украиной.

"Что за чертовщина?! Откуда взялась эта чушь о якобы "социальном туризме" украинских военных беженцев? Вы имеете право в любое время посетить свою Родину. Откуда берется этот дешевый популизм?" – прокомментировал заявления лидера немецкой оппозиции бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.