В парламенте Великобритании назвали неуместным присутствие России в Совбезе ООН
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Присутствие страны-агрессора, каковой является Российская Федерация в Совете Безопасности ООН является неуместным. В то же время правовой механизм исключения РФ из Совбеза ООН остается неясным.
Об этом в интервью Guildhall заявил член Палаты Представителей парламента Великобритании сэр Роджер Гейл, передает Цензор.НЕТ.
"На мой взгляд присутствие в Совете Безопасности ООН страны-агрессора, в данном случае России, с правом вето, является абсолютно неуместным", - заявил политик.
"В то же время непонятно, каков юридический механизм исключения России из Совета Безопасности ООН, так как хотя россияне и не придерживаются международных норм, мы придерживаемся. Ситуация нелепая и неуместная, но изменить ее – совсем другой вопрос", - подытожил Роджер Гейл.
24 сентября американские конгресмэны, представители как Республиканской так и Демократической партии обратились к президенту США Джозефу Байдену с призывом инициировать исключение РФ из Совбеза ООН.
Также 23 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна выступает за отмену права вето в системе Совета безопасности ООН.
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Членами ООН Бьіли СССР и Украина.
СССР прекратил существование, а новое государство рф никогда не подавало никаких документов на членство в ООН и в Совбезе тем более.
Украина же после обретения независимости изменила флаг, герб, гимн и осталась членом ООН, которьім бьіла с момента основания ООН.
Если бьі не купленьій генсек гроси, то представителей рф можно просто не пускать в здание - нет оснований.
Гоніть його зі свої хати,
Навіщо сльози вам і біль?
Що може ця істота дати?
Гоніть кацапа із країни,
З організацій гоніть всіх.
Бо він залишить вам руїни,
Він там де біль і кров і гріх.
Не думайте із ним дружити,
Він скаже, що ви його брат.
Не будуте вже вільно жити,
Рабом вас зробить дикий кат.
Так просто все! Тільки чомусь ніхто досі не дав ладу. САМЕ ЧАС!!!