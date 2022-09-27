РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6630 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
3 460 22
Великобритания (4236) война (46486) Россия (91187) Совбез ООН (1020)

В парламенте Великобритании назвали неуместным присутствие России в Совбезе ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Присутствие страны-агрессора, каковой является Российская Федерация в Совете Безопасности ООН является неуместным. В то же время правовой механизм исключения РФ из Совбеза ООН остается неясным.

Об этом в интервью Guildhall заявил член Палаты Представителей парламента Великобритании сэр Роджер Гейл, передает Цензор.НЕТ. 

"На мой взгляд присутствие в Совете Безопасности ООН страны-агрессора, в данном случае России, с правом вето, является абсолютно неуместным", - заявил политик.

В парламенте Великобритании назвали неуместным присутствие России в Совбезе ООН 01

"В то же время непонятно, каков юридический механизм исключения России из Совета Безопасности ООН, так как хотя россияне и не придерживаются международных норм, мы придерживаемся. Ситуация нелепая и неуместная, но изменить ее – совсем другой вопрос", - подытожил Роджер Гейл.

24 сентября американские конгресмэны, представители как Республиканской так и Демократической партии обратились к президенту США Джозефу Байдену с призывом инициировать исключение РФ из Совбеза ООН.

В парламенте Великобритании назвали неуместным присутствие России в Совбезе ООН 02

Также 23 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна выступает за отмену права вето в системе Совета безопасности ООН.

Также смотрите: Дрон-камикадзе атакует позиции российских оккупантов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
ну так пошлите их, чего тянете
показать весь комментарий
27.09.2022 13:48
+9
а принимали рф в оон по процедуре?
показать весь комментарий
27.09.2022 13:53
+8
як включали - так і виключайте, при включенні теж все було мутно і на договорняках
показать весь комментарий
27.09.2022 13:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну так пошлите их, чего тянете
показать весь комментарий
27.09.2022 13:48 Ответить
Процедуру надо выдержать. А ссаные прокисшие тряпки, которыми погонят парашников, уже в подсобке ООН "благоухают".
показать весь комментарий
27.09.2022 13:49 Ответить
а принимали рф в оон по процедуре?
показать весь комментарий
27.09.2022 13:53 Ответить
Нет. Но эти твари там уже обжились и корни пустили.
показать весь комментарий
27.09.2022 13:59 Ответить
рф вообще не является членом ООН
Членами ООН Бьіли СССР и Украина.
СССР прекратил существование, а новое государство рф никогда не подавало никаких документов на членство в ООН и в Совбезе тем более.
Украина же после обретения независимости изменила флаг, герб, гимн и осталась членом ООН, которьім бьіла с момента основания ООН.
Если бьі не купленьій генсек гроси, то представителей рф можно просто не пускать в здание - нет оснований.
показать весь комментарий
27.09.2022 14:28 Ответить
Ошибся, ге гроси, гутерреш.
показать весь комментарий
27.09.2022 14:41 Ответить
як включали - так і виключайте, при включенні теж все було мутно і на договорняках
показать весь комментарий
27.09.2022 13:51 Ответить
а скільки за ним стоїть депутатів-однодумців стоїть?
показать весь комментарий
27.09.2022 13:52 Ответить
Гоните росийских террористов сцаными тряпками отовсюду. Чтобы они поняли что то что они делают ведет их в противоположном направлении в отличии от того что они задумывали
показать весь комментарий
27.09.2022 13:54 Ответить
Гнати і ще раз гнати терористів звідусіль 😡
показать весь комментарий
27.09.2022 13:55 Ответить
А що це ООН взагалі варте? Що воно є що немає.
показать весь комментарий
27.09.2022 13:56 Ответить
оон ,это не про право.. это про правоприменение.
показать весь комментарий
27.09.2022 13:57 Ответить
Так навіщо виключати, Росія там після розпаду СРСР незаконо знаходиця
показать весь комментарий
27.09.2022 14:02 Ответить
Гоніть кацапа звідусіль,
Гоніть його зі свої хати,
Навіщо сльози вам і біль?
Що може ця істота дати?

Гоніть кацапа із країни,
З організацій гоніть всіх.
Бо він залишить вам руїни,
Він там де біль і кров і гріх.

Не думайте із ним дружити,
Він скаже, що ви його брат.
Не будуте вже вільно жити,
Рабом вас зробить дикий кат.
показать весь комментарий
27.09.2022 14:03 Ответить
недоречною - не той термін, злочинною - точніше
показать весь комментарий
27.09.2022 14:21 Ответить
Не давать визы свинособакам в США и всех делов.
показать весь комментарий
27.09.2022 14:42 Ответить
Взагалі є недоречне існування бандостану
показать весь комментарий
27.09.2022 15:05 Ответить
РФ не треба виключати з Совбезу ООН і взагалі з ООН - її треба туди НЕ ПРИЙМАТИ! Бо в цих закладах був СРСР, який вийшов автоматично у зв'язку зі смертю. А РФ там опинилась незрозуміло як, бо ніяких заяв до вступу вона не робила, і ніяких документів про правонаступництво до ООН не заходило.

Так просто все! Тільки чомусь ніхто досі не дав ладу. САМЕ ЧАС!!!
показать весь комментарий
27.09.2022 15:13 Ответить
Я би сказав - недоречність присутності рососії у світі.
показать весь комментарий
27.09.2022 16:13 Ответить
Вообще новый совбез нужно создавать.Ато старый это СОВЕТ БЕЗбожников.Уничтожают все древние государства и святые места.Например Родину ЯнанАты(Горщего Отца)=Атама(мой отец) Одэрбэйджан.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:04 Ответить
Дійсно - яка ж то може бути процедура виключення того, що ніколи не було включене?
показать весь комментарий
27.09.2022 17:19 Ответить
 
 