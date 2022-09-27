Песков о падении давления на "Северных потоках": Очень тревожные новости
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Падение давления на нескольких нитях газопроводов "Северный поток" является беспрецедентной ситуацией, которая требует срочного рассмотрения.
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"Это - очень тревожные новости. Действительно, речь идет о каких-то разрушениях в трубе, пока неясно, какого характера. В датской экономической зоне значительно упало давление", - сказал он журналистам.
"Это абсолютно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного рассмотрения. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - подчеркнул Песков.
Ранее во вторник в компании Nord Stream AG - операторе первого "Северного потока" заявили, что одновременное разрушение трех нитей газопровода в Балтийском море беспрецедентно.
"Разрушения, которые произошли в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры оценить невозможно", - заявили в проектной компании.
В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из нитей магистрали "Северный поток 2". Это произошло в датской исключительной экономической зоне к юго-востоку от Борнхольма.
Также утечка газа зафиксирована с обеих нитей первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.
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треба шукати інші джерела постачання газу
поздновато.
Европа боится конечно, но не убедительно как то, на переговоры не хватает
Что это значит? Что он сказал?
»Дайте нам подремонтировать нашу трубу...
военная подводная лодка должна иметь доступ к Дании. Это не для войны- то в мирных целях « ( Песков)
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А ведь мы предупреждали ЕС- труба это как Крымский мост- военное сооружение. Вы потеряете контроль над территорией где лежит труба.
Слава ЗСУ ♥️🖤✊💪🔱👍💯
як вже за!бали зі своїм газом,
«вєлікая» параша а крім газу ніх@я