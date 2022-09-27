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Новости За рубежом
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Песков (1737) Россия (91190) Северный поток (1428)

Песков о падении давления на "Северных потоках": Очень тревожные новости

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

поток,северный,потік,північний

Падение давления на нескольких нитях газопроводов "Северный поток" является беспрецедентной ситуацией, которая требует срочного рассмотрения.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Это - очень тревожные новости. Действительно, речь идет о каких-то разрушениях в трубе, пока неясно, какого характера. В датской экономической зоне значительно упало давление", - сказал он журналистам.

"Это абсолютно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного рассмотрения. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - подчеркнул Песков.

Ранее во вторник в компании Nord Stream AG - операторе первого "Северного потока" заявили, что одновременное разрушение трех нитей газопровода в Балтийском море беспрецедентно.

Читайте также: Утечки газа на "Северных потоках" стали следствием диверсии, - немецкие СМИ

"Разрушения, которые произошли в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры оценить невозможно", - заявили в проектной компании.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из нитей магистрали "Северный поток 2". Это произошло в датской исключительной экономической зоне к юго-востоку от Борнхольма.

Также утечка газа зафиксирована с обеих нитей первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.
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Топ комментарии
+27
Заїбця, тепер кацапня по цій трубі буде балтійську воду качати
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27.09.2022 13:59
+19
Мабуть у кацапів не вистачає газу, і щоб не попасти під судові позови вирішили самі влаштувати диверсію
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27.09.2022 14:01
+19
пєсков, щоб ти здох
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27.09.2022 14:06
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Заїбця, тепер кацапня по цій трубі буде балтійську воду качати
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27.09.2022 13:59 Ответить
геніально ))
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27.09.2022 14:28 Ответить
в трубе прорубили окно в Европу
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27.09.2022 16:08 Ответить
И кто же это сделал?
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27.09.2022 13:59 Ответить
морж погриз, нарвал покоцав...
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27.09.2022 14:10 Ответить
Ай я яй.... 🤔
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27.09.2022 15:09 Ответить
Мабуть з Тернополя 6 місяців пішки шов!
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27.09.2022 15:00 Ответить
Мабуть у кацапів не вистачає газу, і щоб не попасти під судові позови вирішили самі влаштувати диверсію
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27.09.2022 14:01 Ответить
Вчинок дурний, бо висновок з нього єдиний, хто б не підірвав ті потоки - кацапські газопроводи ненанійні,
треба шукати інші джерела постачання газу
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27.09.2022 15:12 Ответить
то вже курва і під водою бавовна?
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27.09.2022 14:01 Ответить
А Україна попереджувала, що гарантії немає, що труба працюватиме. Там морське дно все в мінах...
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27.09.2022 14:04 Ответить
Найпрофесійніші підводники балтійського флоту вирішили тишком-нишком дременути "у відпустку" своїм ходом, але напилися на радощах та трохи "не вписалися" в ландшафт морського дна?
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27.09.2022 14:04 Ответить
то олександр невский
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27.09.2022 14:06 Ответить
пєсков, щоб ти здох
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27.09.2022 14:06 Ответить
по пустой трубе от мобилизации можно тикать
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27.09.2022 14:08 Ответить
Путлер таки выстрелил себе в ногу...
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27.09.2022 14:10 Ответить
дурбыцал. Кацапы влезли в святую землю, теперь будет ,ну, оч тревожно до десятого кацапколена.
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27.09.2022 14:11 Ответить
Радійте сьогодні кацапи чужому горю, як ви це робили і робите завжди. Переживемо і ми і Європа, бо ви їх застали зненацька, вони ж вам повірили, що проект економічний. На осінь 2023 року будемо дивитися на кацапські сльози і звинувачення у всьому виключно пуйла. Ні, кацапи, це ви всі колективний пуйло і чорт. Після цього тільки якийсь дурень може мати якісь з вами справи.
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27.09.2022 14:11 Ответить
Eto ljubitelnica nacistov, fashistov merkelsha celenapravleno pomagala naistkoi roSSiji, i Germanija nastaevala na etom.. Ei srochno nuzno proiti de-nacifikaiju, de-fashistizaciju, da i mnogim drugim v staroi ES...
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27.09.2022 14:27 Ответить
шо, шпили-вили заслали для диверсии на газопроводе а теперь бум угрожать Европе шо газа не будет?

поздновато.
Европа боится конечно, но не убедительно как то, на переговоры не хватает
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27.09.2022 14:12 Ответить
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27.09.2022 14:16 Ответить
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27.09.2022 14:19 Ответить
нагадати чого вартує співпраця з руснею?
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27.09.2022 14:23 Ответить
В жо... теперь ваш газ орда. Вот теперь х... будете сос... а не деньги получать от Запада.
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27.09.2022 14:28 Ответить
постріл собі в ногу схоже
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27.09.2022 14:29 Ответить
Был когда то культ личности Сралина в дохлом Сссре,сегодня на рабZZee культ личности капитана дохлого КГБ путлера,типа начальника библиотеки в германском городе Дрезден....🦍 даже майора не дали бездарному Гопнику🤣😂уехал к Собчаку капитаном...
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27.09.2022 14:33 Ответить
Датские бендеровцы.
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27.09.2022 14:37 Ответить
Дельфины это были из Правого Сектора.
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27.09.2022 14:38 Ответить
Треба почитати договір на постачання газу. Щоб уникнути штрафу за непостачання, мабуть е пунктик.
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27.09.2022 14:38 Ответить
Якось *****...
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27.09.2022 14:38 Ответить
Ага. Ага...

Что это значит? Что он сказал?

»Дайте нам подремонтировать нашу трубу...
военная подводная лодка должна иметь доступ к Дании. Это не для войны- то в мирных целях « ( Песков)
.
А ведь мы предупреждали ЕС- труба это как Крымский мост- военное сооружение. Вы потеряете контроль над территорией где лежит труба.
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27.09.2022 14:42 Ответить
рашист.забирайвійска з України.погоджуйся виплатити бару тріліонів доларів на відновлення Тобою зруйнованого в Україні відшкодування, на 100 років газ для України безплатно будеш поставляти.прокачуючи газ в Європу українською ГТС, сплачуючи європейський тариф за транзит
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27.09.2022 14:51 Ответить
Негроэльф 80 лвл гениально , до слез
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27.09.2022 14:54 Ответить
та то х*йня...замотайте изолентой...только синей!
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27.09.2022 14:58 Ответить
Рій бойових крабів ОУН.
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27.09.2022 15:03 Ответить
Це хороші новини для України. Бо тепер постачання газу від Московії до старої Європи залежить від нас і від Балтійських країн.
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27.09.2022 15:07 Ответить
Падение давления...это падение РабZeи...падение СССР,падение СНГ,падение ОДКБ,падение Варшавского договора, падение Тайожного союза, падение всего что строило это быдло за последние 100 с лишним лет...
Слава ЗСУ ♥️🖤✊💪🔱👍💯
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27.09.2022 15:14 Ответить
Началась отрицательная прокачка.
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27.09.2022 15:20 Ответить
Визитку Яроша нашли?
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27.09.2022 15:31 Ответить
Газопровод - это отлично, но есть еще греческие танкеры с кацапской (или перемаркированной туркменской или еще какой) нефтью. Пора надувать моторку где-то в Италии или из Греции, брать магнитную мину (новую, с тандемной боеголовкой внутрь насквозь корабля прошить, можно самим сделать из рпгшной гранаты) и брать курс на этот танкер, крепить мину к бочку и отплывать. Просто надо пробить эту ячеистую структуру, потренироваться на наших корпусах старых кораблей с двойной стенкой, у некоторых танкеров можно быть самогерметизация дырок из-за наполнителя в этой двойной стенке, то есть взорвать надо будет еще и его. Пара протекающих кораблей и страховые компании в 50 раз поднимут цену для кацапов. Рыбок и птичек жалко, но что поделаешь. Ядерный взрыв убьет их больше, а наша задача разорить Кацапстан до самого основания.
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27.09.2022 15:32 Ответить
Будет дефицит энергии в Европе, остановятся токарные станки, подорожают снаряды и ракеты, и безработных станет много, которым надо будет социальную помощь оказывать вместо Украины. Получается Петров и Баширов, газопроводы подрывают. А иначе кому ещё это выгодно?
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27.09.2022 15:52 Ответить
щоб тей газ десь там в параші **@нув добряче,
як вже за!бали зі своїм газом,

«вєлікая» параша а крім газу ніх@я
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27.09.2022 21:20 Ответить
 
 