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Новини За кордоном
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Пєсков про падіння тиску на "Північних потоках": Дуже тривожні новини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

поток,северный,потік,північний

Падіння тиску одразу на кількох нитках газопроводів "Північний потік" є безпрецедентною ситуацією, яка потребує термінового розгляду.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Це - дуже тривожні новини. Справді, йдеться про якісь руйнування в трубі, поки що незрозуміло, якого характеру. У данській економічній зоні значно впав тиск", - сказав він журналістам.

"Це - абсолютно безпрецедентна ситуація, яка потребує термінового розгляду. Ми надзвичайно занепокоєні цими новинами", - наголосив Пєсков.

Раніше у вівторок у компанії Nord Stream AG - операторі першого "Північного потоку" заявили, що одночасне руйнування трьох ниток газопроводу в Балтійському морі є безпрецедентним.

"Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи "Північний потік", мають безпрецедентний характер. Терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури наразі оцінити неможливо", - заявили в проєктній компанії.

Також читайте: Витоки газу на "Північних потоках" сталися через диверсію, - німецькі ЗМІ

У ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік 2". Це сталося в данській винятковій економічній зоні на південний схід від Борнхольма.

Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Заїбця, тепер кацапня по цій трубі буде балтійську воду качати
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27.09.2022 13:59
+19
Мабуть у кацапів не вистачає газу, і щоб не попасти під судові позови вирішили самі влаштувати диверсію
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27.09.2022 14:01
+19
пєсков, щоб ти здох
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27.09.2022 14:06
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Заїбця, тепер кацапня по цій трубі буде балтійську воду качати
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27.09.2022 13:59 Відповісти
геніально ))
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27.09.2022 14:28 Відповісти
в трубе прорубили окно в Европу
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27.09.2022 16:08 Відповісти
И кто же это сделал?
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27.09.2022 13:59 Відповісти
морж погриз, нарвал покоцав...
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27.09.2022 14:10 Відповісти
Ай я яй.... 🤔
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27.09.2022 15:09 Відповісти
Мабуть з Тернополя 6 місяців пішки шов!
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27.09.2022 15:00 Відповісти
Мабуть у кацапів не вистачає газу, і щоб не попасти під судові позови вирішили самі влаштувати диверсію
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27.09.2022 14:01 Відповісти
Вчинок дурний, бо висновок з нього єдиний, хто б не підірвав ті потоки - кацапські газопроводи ненанійні,
треба шукати інші джерела постачання газу
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27.09.2022 15:12 Відповісти
то вже курва і під водою бавовна?
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27.09.2022 14:01 Відповісти
А Україна попереджувала, що гарантії немає, що труба працюватиме. Там морське дно все в мінах...
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27.09.2022 14:04 Відповісти
Найпрофесійніші підводники балтійського флоту вирішили тишком-нишком дременути "у відпустку" своїм ходом, але напилися на радощах та трохи "не вписалися" в ландшафт морського дна?
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27.09.2022 14:04 Відповісти
то олександр невский
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27.09.2022 14:06 Відповісти
пєсков, щоб ти здох
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27.09.2022 14:06 Відповісти
по пустой трубе от мобилизации можно тикать
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27.09.2022 14:08 Відповісти
Путлер таки выстрелил себе в ногу...
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27.09.2022 14:10 Відповісти
дурбыцал. Кацапы влезли в святую землю, теперь будет ,ну, оч тревожно до десятого кацапколена.
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27.09.2022 14:11 Відповісти
Радійте сьогодні кацапи чужому горю, як ви це робили і робите завжди. Переживемо і ми і Європа, бо ви їх застали зненацька, вони ж вам повірили, що проект економічний. На осінь 2023 року будемо дивитися на кацапські сльози і звинувачення у всьому виключно пуйла. Ні, кацапи, це ви всі колективний пуйло і чорт. Після цього тільки якийсь дурень може мати якісь з вами справи.
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27.09.2022 14:11 Відповісти
Eto ljubitelnica nacistov, fashistov merkelsha celenapravleno pomagala naistkoi roSSiji, i Germanija nastaevala na etom.. Ei srochno nuzno proiti de-nacifikaiju, de-fashistizaciju, da i mnogim drugim v staroi ES...
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27.09.2022 14:27 Відповісти
шо, шпили-вили заслали для диверсии на газопроводе а теперь бум угрожать Европе шо газа не будет?

поздновато.
Европа боится конечно, но не убедительно как то, на переговоры не хватает
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27.09.2022 14:12 Відповісти
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27.09.2022 14:16 Відповісти
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27.09.2022 14:19 Відповісти
нагадати чого вартує співпраця з руснею?
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27.09.2022 14:23 Відповісти
В жо... теперь ваш газ орда. Вот теперь х... будете сос... а не деньги получать от Запада.
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27.09.2022 14:28 Відповісти
постріл собі в ногу схоже
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27.09.2022 14:29 Відповісти
Был когда то культ личности Сралина в дохлом Сссре,сегодня на рабZZee культ личности капитана дохлого КГБ путлера,типа начальника библиотеки в германском городе Дрезден....🦍 даже майора не дали бездарному Гопнику🤣😂уехал к Собчаку капитаном...
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27.09.2022 14:33 Відповісти
Датские бендеровцы.
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27.09.2022 14:37 Відповісти
Дельфины это были из Правого Сектора.
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27.09.2022 14:38 Відповісти
Треба почитати договір на постачання газу. Щоб уникнути штрафу за непостачання, мабуть е пунктик.
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27.09.2022 14:38 Відповісти
Якось *****...
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27.09.2022 14:38 Відповісти
Ага. Ага...

Что это значит? Что он сказал?

»Дайте нам подремонтировать нашу трубу...
военная подводная лодка должна иметь доступ к Дании. Это не для войны- то в мирных целях « ( Песков)
.
А ведь мы предупреждали ЕС- труба это как Крымский мост- военное сооружение. Вы потеряете контроль над территорией где лежит труба.
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27.09.2022 14:42 Відповісти
рашист.забирайвійска з України.погоджуйся виплатити бару тріліонів доларів на відновлення Тобою зруйнованого в Україні відшкодування, на 100 років газ для України безплатно будеш поставляти.прокачуючи газ в Європу українською ГТС, сплачуючи європейський тариф за транзит
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27.09.2022 14:51 Відповісти
Негроэльф 80 лвл гениально , до слез
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27.09.2022 14:54 Відповісти
та то х*йня...замотайте изолентой...только синей!
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27.09.2022 14:58 Відповісти
Рій бойових крабів ОУН.
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27.09.2022 15:03 Відповісти
Це хороші новини для України. Бо тепер постачання газу від Московії до старої Європи залежить від нас і від Балтійських країн.
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27.09.2022 15:07 Відповісти
Падение давления...это падение РабZeи...падение СССР,падение СНГ,падение ОДКБ,падение Варшавского договора, падение Тайожного союза, падение всего что строило это быдло за последние 100 с лишним лет...
Слава ЗСУ ♥️🖤✊💪🔱👍💯
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27.09.2022 15:14 Відповісти
Началась отрицательная прокачка.
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27.09.2022 15:20 Відповісти
Визитку Яроша нашли?
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27.09.2022 15:31 Відповісти
Газопровод - это отлично, но есть еще греческие танкеры с кацапской (или перемаркированной туркменской или еще какой) нефтью. Пора надувать моторку где-то в Италии или из Греции, брать магнитную мину (новую, с тандемной боеголовкой внутрь насквозь корабля прошить, можно самим сделать из рпгшной гранаты) и брать курс на этот танкер, крепить мину к бочку и отплывать. Просто надо пробить эту ячеистую структуру, потренироваться на наших корпусах старых кораблей с двойной стенкой, у некоторых танкеров можно быть самогерметизация дырок из-за наполнителя в этой двойной стенке, то есть взорвать надо будет еще и его. Пара протекающих кораблей и страховые компании в 50 раз поднимут цену для кацапов. Рыбок и птичек жалко, но что поделаешь. Ядерный взрыв убьет их больше, а наша задача разорить Кацапстан до самого основания.
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27.09.2022 15:32 Відповісти
Будет дефицит энергии в Европе, остановятся токарные станки, подорожают снаряды и ракеты, и безработных станет много, которым надо будет социальную помощь оказывать вместо Украины. Получается Петров и Баширов, газопроводы подрывают. А иначе кому ещё это выгодно?
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27.09.2022 15:52 Відповісти
щоб тей газ десь там в параші **@нув добряче,
як вже за!бали зі своїм газом,

«вєлікая» параша а крім газу ніх@я
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27.09.2022 21:20 Відповісти
 
 