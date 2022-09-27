Пєсков про падіння тиску на "Північних потоках": Дуже тривожні новини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Падіння тиску одразу на кількох нитках газопроводів "Північний потік" є безпрецедентною ситуацією, яка потребує термінового розгляду.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Це - дуже тривожні новини. Справді, йдеться про якісь руйнування в трубі, поки що незрозуміло, якого характеру. У данській економічній зоні значно впав тиск", - сказав він журналістам.
"Це - абсолютно безпрецедентна ситуація, яка потребує термінового розгляду. Ми надзвичайно занепокоєні цими новинами", - наголосив Пєсков.
Раніше у вівторок у компанії Nord Stream AG - операторі першого "Північного потоку" заявили, що одночасне руйнування трьох ниток газопроводу в Балтійському морі є безпрецедентним.
"Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи "Північний потік", мають безпрецедентний характер. Терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури наразі оцінити неможливо", - заявили в проєктній компанії.
У ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік 2". Це сталося в данській винятковій економічній зоні на південний схід від Борнхольма.
Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.
Будь ласка, зачекайте...
треба шукати інші джерела постачання газу
поздновато.
Европа боится конечно, но не убедительно как то, на переговоры не хватает
Что это значит? Что он сказал?
»Дайте нам подремонтировать нашу трубу...
военная подводная лодка должна иметь доступ к Дании. Это не для войны- то в мирных целях « ( Песков)
.
А ведь мы предупреждали ЕС- труба это как Крымский мост- военное сооружение. Вы потеряете контроль над территорией где лежит труба.
Слава ЗСУ ♥️🖤✊💪🔱👍💯
як вже за!бали зі своїм газом,
«вєлікая» параша а крім газу ніх@я