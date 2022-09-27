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Витоки газу на "Північних потоках" сталися через диверсію, - німецькі ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

потік,північний

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.

Про це пише Tagesspiegel з посиланням на джерело у компетентних органах, що має доступ до інформації про розслідування, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми не можемо уявити версії, яка би не включала цілеспрямовану атаку. Все свідчить про те, що це не випадковість", - сказав співрозмовник.

Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від о. Борнхольм.

Читайте: На "Північному потоці-1" слідом за "Північним потоком-2" теж впав тиск газу

Данське енергетичне агентство звернулося до компанії Energinet, яка відповідає за загальну роботу данської електроенергетичної та газової системи, з проханням підвищити рівень готовності електроенергетичного та газового сектору Данії після витоків газу. Навколо зон витоків встановлені п'ятимильні заборонні зони для судноплавства.

Оскільки жоден з трубопроводів не був в експлуатації, жоден з інцидентів наразі не має значення для постачання газу до Європи.

Також читайте: Європа матиме проблеми з газом, поки не зніме санкції, - Пєсков

Компанія-оператор "Північного потоку" Nord Stream AG назвала інциденти одночасно на трьох гілках газопроводу "безпрецедентними" та заявила, що не може оцінити терміни відновлення інфраструктури.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Та само собою що це росіяни зробили щоб мати виправдання чого не працює.
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27.09.2022 13:00
+14
Що можна очікувати від країни-терориста, і коли це під@Расія виконувала свої зобов'язання?
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27.09.2022 13:05
+12
І Як з цими обезьянами русскими можна співпрацювати якщо вони можуть зривати газопроводи в любий час?
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27.09.2022 13:06
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Та само собою що це росіяни зробили щоб мати виправдання чого не працює.
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27.09.2022 13:00 Відповісти
Що можна очікувати від країни-терориста, і коли це під@Расія виконувала свої зобов'язання?
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27.09.2022 13:05 Відповісти
а ЕСЛИ Чьо, ПУСТЬ ДОКАЖУТ... пхы...
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27.09.2022 13:10 Відповісти
Наиболее вероятная причина - преднамеренно повреждение российскими спецами (водолазами или еще кем) чтобы россия не платила огромные штрафы за прекращение поставок газа по контрактам.
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27.09.2022 14:16 Відповісти
І Як з цими обезьянами русскими можна співпрацювати якщо вони можуть зривати газопроводи в любий час?
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27.09.2022 13:06 Відповісти
витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Джерело: https://censor.net/ua/n3369876

пора за справи проти того газоводу взятись захістникам природи
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27.09.2022 13:06 Відповісти
А кто ето сделал?
https://www.youtube.com/watch?v=s23OLr0ZNPI
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27.09.2022 13:07 Відповісти
Два мужика приехали смотреть на шпили:
На "Северном потоке-1" вслед за "Северным потоком-2" тоже упало давление газа
туристов было 6 ?три точки под глазом
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27.09.2022 13:08 Відповісти
???
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27.09.2022 13:08 Відповісти
Гном шалит?
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27.09.2022 14:39 Відповісти
Український газопровід працює.
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27.09.2022 13:10 Відповісти
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27.09.2022 15:53 Відповісти
Не диверсия а демонтаж
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27.09.2022 13:10 Відповісти
Попереджали ж що цей газопровід - екологічна загроза. Тепер кацапи замість того щоб спалювати газ загазовують ним морську воду.
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27.09.2022 13:11 Відповісти
Балтика взагалі отруєна. Там затопили ємності з ОВ ще з часів 2Світової. Тепер вони проржавіли в ОВ витікають в море.
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27.09.2022 13:20 Відповісти
Бойові ОВ не настільки отруйні, щоб отруїти всю Балтику. Вони практично всі швидко розкладаються, тим більше у соленій воді.
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28.09.2022 01:35 Відповісти
Москалі і без газогону - еколорічна загроза.
Пердять по всьому світу без дозволу.
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27.09.2022 13:23 Відповісти
Я так и думал, шо в такий кшталт все й буде. Запад даст кацапам втелющити бабло на севпотоки, а там , как Бог даст, с учетом справедливости.
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27.09.2022 13:13 Відповісти
Я не здивуюся, якщо в підсумку виясниться, що всі три пробоїни поюзала субмарина Бундесферу.
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27.09.2022 13:13 Відповісти
Або БФ,що більш вирогідно.
Холодомор,так холодомор!
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27.09.2022 13:37 Відповісти
Закройте уже сами эти газопроводы со своей стороны, может, начнете быстрее решать этот вопрос строительством газопроводов из других мест, может, стоит развивать прокладку газопровода через океан, изобретать новые технологии, или обновить и запустить старые атомные, переводя всех на электроенергию
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27.09.2022 13:14 Відповісти
-Так не доставайся ты никому. Сказало пуйло.
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27.09.2022 13:19 Відповісти
Задовбали москалі своїм куривом.....
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27.09.2022 13:21 Відповісти
Яка несподіванка
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27.09.2022 13:21 Відповісти
Як співає Леся Нікітюк -" А цигани приблизно за рік розібрали північний потік"
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27.09.2022 13:32 Відповісти
А що , візитку Яроша - на місці пошкоджень газопроводів , ще не знайшли ?? .
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27.09.2022 14:01 Відповісти
Коли німці зрозуміють що з рашки одні проблеми?
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27.09.2022 14:01 Відповісти
Гадаю, військові НАТО це зробили, всі гілки потоків насичені детекторами, які можуть відслідковувати військову активність країн НАТО на Балтиці - човни, підводні човни. Так що ***** очі на Балтиці виковиряли
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27.09.2022 14:06 Відповісти
Як на мене, це - найбільш вірогідна версія.
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27.09.2022 14:54 Відповісти
.
Нє, ну глибоко теоретично це можливо. Але, враховуючи "нанотєхнологічность" та "нєімеющієаналоговічность" - це фантастика.
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28.09.2022 01:38 Відповісти
Гадаю, німці та інші залюбки продавали детектори казламордим в обхід санкцій. Навіть в іранських дронах, збитих під Одесою, виявились американські мікросхеми
У меня одна надія в цьому питанні, так сказать, на вроджену рукожопість казламордих - сподіваюсь вони ці детектори молотками забивали
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28.09.2022 10:43 Відповісти
І в той же самий час почалася движуха стосовно звільнення гендиректора ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергія Макогона. Совпадєніе?
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27.09.2022 16:45 Відповісти
Ну если они сами у себя дома взрывали, что бы начать войну в Чечне...то взорвать трубу неработающих газопроводов раз плюнуть
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27.09.2022 17:35 Відповісти
 
 