Витоки газу на "Північних потоках" сталися через диверсію, - німецькі ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.
Про це пише Tagesspiegel з посиланням на джерело у компетентних органах, що має доступ до інформації про розслідування, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Ми не можемо уявити версії, яка би не включала цілеспрямовану атаку. Все свідчить про те, що це не випадковість", - сказав співрозмовник.
Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від о. Борнхольм.
Данське енергетичне агентство звернулося до компанії Energinet, яка відповідає за загальну роботу данської електроенергетичної та газової системи, з проханням підвищити рівень готовності електроенергетичного та газового сектору Данії після витоків газу. Навколо зон витоків встановлені п'ятимильні заборонні зони для судноплавства.
Оскільки жоден з трубопроводів не був в експлуатації, жоден з інцидентів наразі не має значення для постачання газу до Європи.
Компанія-оператор "Північного потоку" Nord Stream AG назвала інциденти одночасно на трьох гілках газопроводу "безпрецедентними" та заявила, що не може оцінити терміни відновлення інфраструктури.
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пора за справи проти того газоводу взятись захістникам природи
https://www.youtube.com/watch?v=s23OLr0ZNPI
На "Северном потоке-1" вслед за "Северным потоком-2" тоже упало давление газа
туристов было 6 ?три точки под глазом
Пердять по всьому світу без дозволу.
Холодомор,так холодомор!
Нє, ну глибоко теоретично це можливо. Але, враховуючи "нанотєхнологічность" та "нєімеющієаналоговічность" - це фантастика.
У меня одна надія в цьому питанні, так сказать, на вроджену рукожопість казламордих - сподіваюсь вони ці детектори молотками забивали