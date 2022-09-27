Утечки газа на "Северных потоках" стали следствием диверсии, - немецкие СМИ

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий.

Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на источник в компетентных органах, имеющий доступ к информации о расследовании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы не можем представить версии, которая бы не включала целенаправленную атаку. Все свидетельствует о том, что это не случайность", - сказал собеседник.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Датское энергетическое агентство обратилось к компании Energinet, которая отвечает за общую работу датской электроэнергетической и газовой системы, с просьбой повысить уровень готовности электроэнергетического и газового сектора Дании после утечек газа. Вокруг зон утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства.

Поскольку ни один из трубопроводов не был в эксплуатации, ни один из инцидентов не имеет значения для поставки газа в Европу.

Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG назвала инциденты одновременно на трех ветках газопровода "беспрецедентными" и заявила, что не может оценить сроки восстановления инфраструктуры.

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