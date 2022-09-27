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Новости За рубежом
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Газ (10094) Германия (5996) Северный поток (1428) диверсия (226)

Утечки газа на "Северных потоках" стали следствием диверсии, - немецкие СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

потік,північний

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий.

Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на источник в компетентных органах, имеющий доступ к информации о расследовании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы не можем представить версии, которая бы не включала целенаправленную атаку. Все свидетельствует о том, что это не случайность", - сказал собеседник.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Датское энергетическое агентство обратилось к компании Energinet, которая отвечает за общую работу датской электроэнергетической и газовой системы, с просьбой повысить уровень готовности электроэнергетического и газового сектора Дании после утечек газа. Вокруг зон утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства.

Поскольку ни один из трубопроводов не был в эксплуатации, ни один из инцидентов не имеет значения для поставки газа в Европу.

Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG назвала инциденты одновременно на трех ветках газопровода "беспрецедентными" и заявила, что не может оценить сроки восстановления инфраструктуры.

Читайте также: На "Северном потоке-1" вслед за "Северным потоком-2" тоже упало давление газа
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Топ комментарии
+20
Та само собою що це росіяни зробили щоб мати виправдання чого не працює.
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27.09.2022 13:00
+14
Що можна очікувати від країни-терориста, і коли це під@Расія виконувала свої зобов'язання?
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27.09.2022 13:05
+12
І Як з цими обезьянами русскими можна співпрацювати якщо вони можуть зривати газопроводи в любий час?
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27.09.2022 13:06
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Та само собою що це росіяни зробили щоб мати виправдання чого не працює.
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27.09.2022 13:00 Ответить
Що можна очікувати від країни-терориста, і коли це під@Расія виконувала свої зобов'язання?
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27.09.2022 13:05 Ответить
а ЕСЛИ Чьо, ПУСТЬ ДОКАЖУТ... пхы...
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27.09.2022 13:10 Ответить
Наиболее вероятная причина - преднамеренно повреждение российскими спецами (водолазами или еще кем) чтобы россия не платила огромные штрафы за прекращение поставок газа по контрактам.
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27.09.2022 14:16 Ответить
І Як з цими обезьянами русскими можна співпрацювати якщо вони можуть зривати газопроводи в любий час?
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27.09.2022 13:06 Ответить
витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Джерело: https://censor.net/ua/n3369876

пора за справи проти того газоводу взятись захістникам природи
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27.09.2022 13:06 Ответить
А кто ето сделал?
https://www.youtube.com/watch?v=s23OLr0ZNPI
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27.09.2022 13:07 Ответить
Два мужика приехали смотреть на шпили:
На "Северном потоке-1" вслед за "Северным потоком-2" тоже упало давление газа
туристов было 6 ?три точки под глазом
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27.09.2022 13:08 Ответить
???
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27.09.2022 13:08 Ответить
Гном шалит?
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27.09.2022 14:39 Ответить
Український газопровід працює.
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27.09.2022 13:10 Ответить
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27.09.2022 15:53 Ответить
Не диверсия а демонтаж
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27.09.2022 13:10 Ответить
Попереджали ж що цей газопровід - екологічна загроза. Тепер кацапи замість того щоб спалювати газ загазовують ним морську воду.
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27.09.2022 13:11 Ответить
Балтика взагалі отруєна. Там затопили ємності з ОВ ще з часів 2Світової. Тепер вони проржавіли в ОВ витікають в море.
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27.09.2022 13:20 Ответить
Бойові ОВ не настільки отруйні, щоб отруїти всю Балтику. Вони практично всі швидко розкладаються, тим більше у соленій воді.
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28.09.2022 01:35 Ответить
Москалі і без газогону - еколорічна загроза.
Пердять по всьому світу без дозволу.
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27.09.2022 13:23 Ответить
Я так и думал, шо в такий кшталт все й буде. Запад даст кацапам втелющити бабло на севпотоки, а там , как Бог даст, с учетом справедливости.
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27.09.2022 13:13 Ответить
Я не здивуюся, якщо в підсумку виясниться, що всі три пробоїни поюзала субмарина Бундесферу.
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27.09.2022 13:13 Ответить
Або БФ,що більш вирогідно.
Холодомор,так холодомор!
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27.09.2022 13:37 Ответить
Закройте уже сами эти газопроводы со своей стороны, может, начнете быстрее решать этот вопрос строительством газопроводов из других мест, может, стоит развивать прокладку газопровода через океан, изобретать новые технологии, или обновить и запустить старые атомные, переводя всех на электроенергию
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27.09.2022 13:14 Ответить
-Так не доставайся ты никому. Сказало пуйло.
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27.09.2022 13:19 Ответить
Задовбали москалі своїм куривом.....
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27.09.2022 13:21 Ответить
Яка несподіванка
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27.09.2022 13:21 Ответить
Як співає Леся Нікітюк -" А цигани приблизно за рік розібрали північний потік"
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27.09.2022 13:32 Ответить
А що , візитку Яроша - на місці пошкоджень газопроводів , ще не знайшли ?? .
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27.09.2022 14:01 Ответить
Коли німці зрозуміють що з рашки одні проблеми?
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27.09.2022 14:01 Ответить
Гадаю, військові НАТО це зробили, всі гілки потоків насичені детекторами, які можуть відслідковувати військову активність країн НАТО на Балтиці - човни, підводні човни. Так що ***** очі на Балтиці виковиряли
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27.09.2022 14:06 Ответить
Як на мене, це - найбільш вірогідна версія.
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27.09.2022 14:54 Ответить
.
Нє, ну глибоко теоретично це можливо. Але, враховуючи "нанотєхнологічность" та "нєімеющієаналоговічность" - це фантастика.
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28.09.2022 01:38 Ответить
Гадаю, німці та інші залюбки продавали детектори казламордим в обхід санкцій. Навіть в іранських дронах, збитих під Одесою, виявились американські мікросхеми
У меня одна надія в цьому питанні, так сказать, на вроджену рукожопість казламордих - сподіваюсь вони ці детектори молотками забивали
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28.09.2022 10:43 Ответить
І в той же самий час почалася движуха стосовно звільнення гендиректора ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергія Макогона. Совпадєніе?
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27.09.2022 16:45 Ответить
Ну если они сами у себя дома взрывали, что бы начать войну в Чечне...то взорвать трубу неработающих газопроводов раз плюнуть
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27.09.2022 17:35 Ответить
 
 