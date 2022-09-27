Пятерых россиян из-за мобилизации сняли с поезда в Беларусь
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пятеро мужчин отправились в Беларусь из Санкт-Петербурга. Пересечь границу они не смогли – их сняли с поезда пограничники.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медиазона".
"Из поезда вывели четырех мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человек четыре рядовых в масках", - рассказал журналистам один из этих пяти, тридцатилетний мужчина.
Он добавил, что 8 лет назад окончил военную кафедру и имеет звание лейтенанта запаса, но не служил в армии.
Россиянин хотел добраться до Минска, а оттуда отправиться в Стамбул. Его, как и еще четырех мужчин, высадили на железнодорожной станции Невель-2 - последней перед границей с Беларусью.
Среди тех, кого не выпустили из страны, был двадцатилетний студент.
Всем четырем мужчинам было выдано сообщение о том, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации. За разъяснениями предлагают обращаться в военкомат.
Пожалуйста, подождите...
Они должны умереть за ботокс путина и силикон кабаевой!
Все - на защиту ботоксного и силиконовой! Ура!!!
...в фейсбуке новый информационный вброс, нацеленный прежде всего на российскую аудиторию.
"Народ кто ездит поездами и автобусами, снимают с поездов ребят и отправляют в нацгвардию",
Якщо росіяни когось в чомусь звинувачують то це їх злочини та невдачі.
Звинувачували нас в нацизмі і виявились самі нацистами (Батальйон Русич найкращий цьому доказ). Звинувачували нас в геноциді і самі вбили все чоловіче населення ордло. І так далі і далі...
Невже всіх в росгвардію?! А на могілізацію у гвардію кого?
А пам'ятаєте їхні фейки: "НА Украінє людєй снімают с поєзда і отправляют в армію!", "Нацистьі останавлівают пасажирскій транспорт і мобілізіруют всех мужчін!"
Ну що ж, їня брехня до них же й повертається, але вже у вигляді реальності. Жеріть, рашисти, най вас вдавить!
Лучше этой фазой заварить ящик!)