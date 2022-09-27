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П’ятьох росіян через мобілізацію зняли з поїзда до Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мобілізація,примусова

П’ятеро чоловіків вирушили до Білорусі з Санкт-Петербургу. Перетнути кордон вони не змогли - їх зняли з поїзда прикордонники.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медиазона".

"З поїзда вивели чотирьох чоловіків, прикордонники знали прізвища та місця кожного. Один майор, два старші лейтенанти і людина чотири рядові в масках", - розповів журналістам один з цих п’яти, тридцятирічний чоловік.

Він додав, що 8 років тому закінчив військову кафедру й має звання лейтенанта запасу, але не служив в армії.

Росіянин хотів дістатися Мінська, а звідти вирушити до Стамбула. Натомість його, як і ще чотирьох чоловіків, висадили на залізничній станції Невель-2 - останній перед кордоном з Білоруссю.

Також читайте: Після оголошення мобілізації до Грузії щодня прибуває близько 10-11 тис. росіян

Серед тих, кого не випустили з країни, був і двадцятирічний студент.

Усім чотирьом чоловікам видали повідомлення про те, що виїзд заборонено на підставі закону про мобілізацію. За роз’ясненнями пропонують звертатися до військкомату.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
"Снімают с поєзда, і посилают в нацгвардію", - шо, *****, накаркали?!
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27.09.2022 15:02
+18
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27.09.2022 14:59
+11
😂

А пам'ятаєте їхні фейки: "НА Украінє людєй снімают с поєзда і отправляют в армію!", "Нацистьі останавлівают пасажирскій транспорт і мобілізіруют всех мужчін!"

Ну що ж, їня брехня до них же й повертається, але вже у вигляді реальності. Жеріть, рашисти, най вас вдавить!
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27.09.2022 15:10
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27.09.2022 14:59 Відповісти
"Снімают с поєзда, і посилают в нацгвардію", - шо, *****, накаркали?!
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27.09.2022 15:02 Відповісти
Тільки в росгвардію.
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27.09.2022 15:05 Відповісти
Дожились ***********: теперь даже в бульбостан на картошку не съездить в колгосп по путевке на санаторно куротное
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27.09.2022 15:02 Відповісти
Денег на отмазку небыло нищеброды бвхатые
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27.09.2022 15:02 Відповісти
А вот пришло время платить по счетам за "Крым наш!" за "Путен галелуйя!", так что денег больше не будет...Никогда!
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27.09.2022 15:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0cq1iSUYrtE
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27.09.2022 15:02 Відповісти
путлер сказал в морг значит в морг
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27.09.2022 15:03 Відповісти
Фсьо правильно!
Они должны умереть за ботокс путина и силикон кабаевой!
Все - на защиту ботоксного и силиконовой! Ура!!!
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27.09.2022 15:04 Відповісти
А пвм"ятаєте той кацапський мем ? Як Нацгвардія України знімала чоловіків з потягів ?

...в фейсбуке новый информационный вброс, нацеленный прежде всего на российскую аудиторию.

"Народ кто ездит поездами и автобусами, снимают с поездов ребят и отправляют в нацгвардию",
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27.09.2022 15:05 Відповісти
А пам'ятаєте як російська пропаганда робила такі вкиди?

Якщо росіяни когось в чомусь звинувачують то це їх злочини та невдачі.

Звинувачували нас в нацизмі і виявились самі нацистами (Батальйон Русич найкращий цьому доказ). Звинувачували нас в геноциді і самі вбили все чоловіче населення ордло. І так далі і далі...
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27.09.2022 15:06 Відповісти
Хе-хе вчора Потапенко давав рекомендації,що самий надійний спосіб звалити за кордон-поїзд.
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27.09.2022 15:09 Відповісти
Він просто забув уточнити, що поїзд має бути товарним. С вугіллям.
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27.09.2022 16:27 Відповісти
Тут з поїзда,там (Скартвело)з автобуса тягнуть,а подалі (Монголія,Китай) з авто витрушують.
Невже всіх в росгвардію?! А на могілізацію у гвардію кого?
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27.09.2022 15:09 Відповісти
воєнкоми на паРаші будуть з золота жерти та ходить на золоті унітази.
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27.09.2022 15:09 Відповісти
Или маслины с обрезов переваривать..))
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27.09.2022 15:18 Відповісти
це одиниці, а можливо що і всього один. сцикливе стадо навряд чи ще наважиться хоча би раз.
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27.09.2022 15:39 Відповісти
Згоден з Вами, випадок унікальний, але,можливо,коли дійде до всієї маси кацаподебілів, що вибір невеликий --- або здохнути десь в лісосмузі за три дні в Україні,або дочекатися в камері розпаду гондурасєї, та вийти "героєм" на волю...
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27.09.2022 15:55 Відповісти
😂

А пам'ятаєте їхні фейки: "НА Украінє людєй снімают с поєзда і отправляют в армію!", "Нацистьі останавлівают пасажирскій транспорт і мобілізіруют всех мужчін!"

Ну що ж, їня брехня до них же й повертається, але вже у вигляді реальності. Жеріть, рашисти, най вас вдавить!
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27.09.2022 15:10 Відповісти
Рашисты *освободили* столько стран что самим уже негде спрятаться
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27.09.2022 15:15 Відповісти
!
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27.09.2022 15:20 Відповісти
под вагонами между тележками есть железные ящики, туда легко помещается пять или даже шесть человек. Пока не сильно холодно - это вполне рабочий вариант.
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27.09.2022 15:17 Відповісти
... и... кидаем фазу на корпус ящика...💀
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27.09.2022 15:29 Відповісти
Фаза уйдет на рельсу, нет?
Лучше этой фазой заварить ящик!)
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27.09.2022 15:40 Відповісти
Дебіли - вважають, що Білоруська обл це самостійна держава.
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27.09.2022 15:22 Відповісти
Ну тупые... Нашли куда уезжать... Хотя вас, рашистов-дедовоевателей, скоро за пределы федеральных округов рабссеи перестанут выпускать, чтобы военкомам далеко бегать не приходилось.
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27.09.2022 15:22 Відповісти
Вот тот, кто назвал эти ящики "собачьими", что-то знал..)
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27.09.2022 15:22 Відповісти
идиоты, там границы автомобильной нет между станами от слова совсем, они прутся поездами через погранично-таможенные пункты
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27.09.2022 15:41 Відповісти
Куча перевозчиков. В Анталию покупали путевки с минска за 600 долларов на неделю. Дешевле чем билет получалось. Оттуда в Болгарию потом.
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19.10.2022 09:08 Відповісти
Любой бумажкой о мобилизации можно постараться. А лучше купить рулон туалетной бумаги с изображением Путина
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19.10.2022 09:10 Відповісти
 
 