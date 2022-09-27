П’ятьох росіян через мобілізацію зняли з поїзда до Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
П’ятеро чоловіків вирушили до Білорусі з Санкт-Петербургу. Перетнути кордон вони не змогли - їх зняли з поїзда прикордонники.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медиазона".
"З поїзда вивели чотирьох чоловіків, прикордонники знали прізвища та місця кожного. Один майор, два старші лейтенанти і людина чотири рядові в масках", - розповів журналістам один з цих п’яти, тридцятирічний чоловік.
Він додав, що 8 років тому закінчив військову кафедру й має звання лейтенанта запасу, але не служив в армії.
Росіянин хотів дістатися Мінська, а звідти вирушити до Стамбула. Натомість його, як і ще чотирьох чоловіків, висадили на залізничній станції Невель-2 - останній перед кордоном з Білоруссю.
Серед тих, кого не випустили з країни, був і двадцятирічний студент.
Усім чотирьом чоловікам видали повідомлення про те, що виїзд заборонено на підставі закону про мобілізацію. За роз’ясненнями пропонують звертатися до військкомату.
Будь ласка, зачекайте...
Они должны умереть за ботокс путина и силикон кабаевой!
Все - на защиту ботоксного и силиконовой! Ура!!!
...в фейсбуке новый информационный вброс, нацеленный прежде всего на российскую аудиторию.
"Народ кто ездит поездами и автобусами, снимают с поездов ребят и отправляют в нацгвардию",
Якщо росіяни когось в чомусь звинувачують то це їх злочини та невдачі.
Звинувачували нас в нацизмі і виявились самі нацистами (Батальйон Русич найкращий цьому доказ). Звинувачували нас в геноциді і самі вбили все чоловіче населення ордло. І так далі і далі...
Невже всіх в росгвардію?! А на могілізацію у гвардію кого?
А пам'ятаєте їхні фейки: "НА Украінє людєй снімают с поєзда і отправляют в армію!", "Нацистьі останавлівают пасажирскій транспорт і мобілізіруют всех мужчін!"
Ну що ж, їня брехня до них же й повертається, але вже у вигляді реальності. Жеріть, рашисти, най вас вдавить!
Лучше этой фазой заварить ящик!)