Россияне смогут свергнуть Путина, если пожелают, - Глава МИД Литвы Ландсбергис

Габриелюс Ландсбергис верит, что россияне могут лишиться режима Путина, если отважатся попробовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Литвы.

"Литовцы свергли советский режим, украинцы избавились от Януковича, иранские женщины восстали против грубости режима в Иране, и россияне могут свергнуть Путина. Не стоит недооценивать силу свободы", - говорится в сообщении.

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