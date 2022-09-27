Россияне смогут свергнуть Путина, если пожелают, - Глава МИД Литвы Ландсбергис
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Габриелюс Ландсбергис верит, что россияне могут лишиться режима Путина, если отважатся попробовать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Литвы.
"Литовцы свергли советский режим, украинцы избавились от Януковича, иранские женщины восстали против грубости режима в Иране, и россияне могут свергнуть Путина. Не стоит недооценивать силу свободы", - говорится в сообщении.
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+18 Перехватчик
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@turkmendagz
·
8 ч
Про гантель с помощью которой следователи РФ изнасиловали московского поэта все уже читали? Я все думаю что бы они сделали с Пушкиным за его стихотворение "К Чаадаеву"?
И ещё почему гантель, швабры уже закончились?
@Zn_Portnova
·
19 ч
Вы спрашивали: Что такое загадочная русская душа?
https://twitter.com/i/status/1574447372268146695
Джохар Дудаев
Вони бажають "вялічія" та крадений унітаз....
https://twitter.com/i/status/1574355512480743427
Слава ЗСУ ♥️🖤✊💪👍🔱💯💯💯
Але "рускіє" - то біо-генетичне лахміття.
Дивіться - це "Три закона робототехніки" (А. Азімова).
- "Робот не должен наносить какой-либо вред человеческому здоровью, создавать угрозу жизни или своим бездействием допускать аналогичные последствия; Роботу вменяется в обязательном порядке исполнять приказы, отдаваемые человеком".
Поміняйте слова "Робот" на РУСКІЙ нАРОД, а "Человек" на ПРАВІТЕЛЬСТВО і зрозумієте - вони ніх*я не люди...