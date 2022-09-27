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Литва (2117) Путин (29845) Россия (91190) Габриэлюс Ландсбергис (92)

Россияне смогут свергнуть Путина, если пожелают, - Глава МИД Литвы Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ландсбергіс

Габриелюс Ландсбергис верит, что россияне могут лишиться режима Путина, если отважатся попробовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Литвы.

"Литовцы свергли советский режим, украинцы избавились от Януковича, иранские женщины восстали против грубости режима в Иране, и россияне могут свергнуть Путина. Не стоит недооценивать силу свободы", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+18
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27.09.2022 15:39
+7
На рабссее возможен лишь один вариант: кровавый бунт с погромами и грабежом. Но все говорит о том, что даже на это не способен этот спившийся и вороватый народец. Наиболее возможен парад суверенитетов и сокращение рабссеи до размеров в пределах внутри МКАД.
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27.09.2022 15:56
+5
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

·

8 ч

Про гантель с помощью которой следователи РФ изнасиловали московского поэта все уже читали? Я все думаю что бы они сделали с Пушкиным за его стихотворение "К Чаадаеву"?
И ещё почему гантель, швабры уже закончились?
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27.09.2022 15:38
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Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

·

8 ч

Про гантель с помощью которой следователи РФ изнасиловали московского поэта все уже читали? Я все думаю что бы они сделали с Пушкиным за его стихотворение "К Чаадаеву"?
И ещё почему гантель, швабры уже закончились?
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27.09.2022 15:38 Ответить
ніколи, терпіли
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27.09.2022 15:38 Ответить
Он сказал "россияне". А не русские. Ныне в расеян входят и чеченцы, и даги, и куча мигрантов из Средней Азии с паспортами и многие другие. Они и будут скидывать, но сначала нужно расшатать мусоров на непрерывный террор и хаос в стране, а еще перед этим обнищать расеюшку до упора, чтобы за 100 баксов там можно было нанять киллера. Конечно скидывать будут не идиотишки со смартфонами, снимающие в 100 рыл, как жирный мусор в количестве 3 псов даже без защиты хорошей хватают и тащат девушку в пыточную.
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27.09.2022 15:42 Ответить
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27.09.2022 15:39 Ответить
если бы у бабушки были ... ну и так далее. этож ***** про россиян говорил или я шото путаю?
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27.09.2022 15:39 Ответить
am of ZinaPortnova

@Zn_Portnova

·

19 ч

Вы спрашивали: Что такое загадочная русская душа?

https://twitter.com/i/status/1574447372268146695
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27.09.2022 15:43 Ответить
Общеизвестная сущность мнимой "загадочной руssкой души", в умении руssких проявлять чванливую спесь или подобострастное раболепие, в зависимости от обстоятельств.
Джохар Дудаев
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27.09.2022 15:50 Ответить
шутник=)
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27.09.2022 15:45 Ответить
Забажають??
Вони бажають "вялічія" та крадений унітаз....
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27.09.2022 15:46 Ответить
вялічія то в телевізорі, а в житті вони бажають білий унітаз, білу ладу, білу пральну машинку і таке інше, теж біле..., ось так і закінчується вся загадкова "русская душа"...
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27.09.2022 15:52 Ответить
Бажаю ще їм білі тапки!
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27.09.2022 19:07 Ответить
Некоторые из засРашкинцев начали что-то подозревать

https://twitter.com/i/status/1574355512480743427
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27.09.2022 15:47 Ответить
Ай, красавец!))
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27.09.2022 19:09 Ответить
Вторая армия Третьего мира сдохла...остались только МогилиaZaторы...дремучего рюSSkoго мира...🦍🦍🦍☠️👽
Слава ЗСУ ♥️🖤✊💪👍🔱💯💯💯
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27.09.2022 15:51 Ответить
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27.09.2022 15:53 Ответить
Габриелюс, дитё ты пост-советское))) не могут расеяне никого ни убрать ни поставить. Придет новый убийца, поднимет под страхом расстрела расеян, уберет путинга и сядет царствовать сам. И в первую очередь перестреляет тех, кто свергал Путина)
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27.09.2022 15:54 Ответить
На рабссее возможен лишь один вариант: кровавый бунт с погромами и грабежом. Но все говорит о том, что даже на это не способен этот спившийся и вороватый народец. Наиболее возможен парад суверенитетов и сокращение рабссеи до размеров в пределах внутри МКАД.
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27.09.2022 15:56 Ответить
-Якщо забажають-. Оце і є головною перепоною необхідних зрушень у великокацапії. Вони не забажають, ніколи.
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27.09.2022 16:05 Ответить
Будь вони людьми - можливо!
Але "рускіє" - то біо-генетичне лахміття.
Дивіться - це "Три закона робототехніки" (А. Азімова).
- "Робот не должен наносить какой-либо вред человеческому здоровью, создавать угрозу жизни или своим бездействием допускать аналогичные последствия; Роботу вменяется в обязательном порядке исполнять приказы, отдаваемые человеком".
Поміняйте слова "Робот" на РУСКІЙ нАРОД, а "Человек" на ПРАВІТЕЛЬСТВО і зрозумієте - вони ніх*я не люди...
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27.09.2022 16:30 Ответить
наивный он как ребёнок.....они там все такие как ***** и многие ещё хуже
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27.09.2022 16:40 Ответить
Два роки тому у Львові на проспекті Свободи,якраз біля пам"ятника Шевченкові хтось поставив маленький пам"ятник путіну.Вірніше,то був бюст,чи то резиновий,чи то силіконовий,а біля нього лежала бейсбольна бита.Кожен охочий міг підійти і гаратнути по лисому черепу...Пам"ятник протримався десь місяць,матеріал був досить міцний,але от що цікаво...Пенсіонери,що грали в шахи на ближніх лавках казали,що більшість охочих врізати путіну по голові були якраз російськомовні...
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27.09.2022 16:56 Ответить
Рассыяны любят Путлера! Путлер емёт рассыянов, а рассыяны только крепчают!
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27.09.2022 17:23 Ответить
Але ж не бажають, поки що. Вони обожнюють свого божевільного царя
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27.09.2022 17:23 Ответить
 
 