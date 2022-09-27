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Росіяни зможуть скинути Путіна, якщо забажають, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ландсбергіс

Габріелюс Ландсбергі вірить, що росіяни можуть позбутися режиму Путіна, якщо наважаться спробувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра закордонних справ Литви

"Литовці скинули радянський режим, українці позбулися Януковича, іранські жінки повстали проти брутальності режиму в Ірані, і росіяни можуть скинути Путіна. Не варто недооцінювати силу свободи", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
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27.09.2022 15:39
+7
На рабссее возможен лишь один вариант: кровавый бунт с погромами и грабежом. Но все говорит о том, что даже на это не способен этот спившийся и вороватый народец. Наиболее возможен парад суверенитетов и сокращение рабссеи до размеров в пределах внутри МКАД.
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27.09.2022 15:56
+5
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

·

8 ч

Про гантель с помощью которой следователи РФ изнасиловали московского поэта все уже читали? Я все думаю что бы они сделали с Пушкиным за его стихотворение "К Чаадаеву"?
И ещё почему гантель, швабры уже закончились?
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27.09.2022 15:38
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Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

·

8 ч

Про гантель с помощью которой следователи РФ изнасиловали московского поэта все уже читали? Я все думаю что бы они сделали с Пушкиным за его стихотворение "К Чаадаеву"?
И ещё почему гантель, швабры уже закончились?
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27.09.2022 15:38 Відповісти
ніколи, терпіли
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27.09.2022 15:38 Відповісти
Он сказал "россияне". А не русские. Ныне в расеян входят и чеченцы, и даги, и куча мигрантов из Средней Азии с паспортами и многие другие. Они и будут скидывать, но сначала нужно расшатать мусоров на непрерывный террор и хаос в стране, а еще перед этим обнищать расеюшку до упора, чтобы за 100 баксов там можно было нанять киллера. Конечно скидывать будут не идиотишки со смартфонами, снимающие в 100 рыл, как жирный мусор в количестве 3 псов даже без защиты хорошей хватают и тащат девушку в пыточную.
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27.09.2022 15:42 Відповісти
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27.09.2022 15:39 Відповісти
если бы у бабушки были ... ну и так далее. этож ***** про россиян говорил или я шото путаю?
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27.09.2022 15:39 Відповісти
am of ZinaPortnova

@Zn_Portnova

·

19 ч

Вы спрашивали: Что такое загадочная русская душа?

https://twitter.com/i/status/1574447372268146695
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27.09.2022 15:43 Відповісти
Общеизвестная сущность мнимой "загадочной руssкой души", в умении руssких проявлять чванливую спесь или подобострастное раболепие, в зависимости от обстоятельств.
Джохар Дудаев
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27.09.2022 15:50 Відповісти
шутник=)
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27.09.2022 15:45 Відповісти
Забажають??
Вони бажають "вялічія" та крадений унітаз....
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27.09.2022 15:46 Відповісти
вялічія то в телевізорі, а в житті вони бажають білий унітаз, білу ладу, білу пральну машинку і таке інше, теж біле..., ось так і закінчується вся загадкова "русская душа"...
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27.09.2022 15:52 Відповісти
Бажаю ще їм білі тапки!
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27.09.2022 19:07 Відповісти
Некоторые из засРашкинцев начали что-то подозревать

https://twitter.com/i/status/1574355512480743427
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27.09.2022 15:47 Відповісти
Ай, красавец!))
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27.09.2022 19:09 Відповісти
Вторая армия Третьего мира сдохла...остались только МогилиaZaторы...дремучего рюSSkoго мира...🦍🦍🦍☠️👽
Слава ЗСУ ♥️🖤✊💪👍🔱💯💯💯
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27.09.2022 15:51 Відповісти
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27.09.2022 15:53 Відповісти
Габриелюс, дитё ты пост-советское))) не могут расеяне никого ни убрать ни поставить. Придет новый убийца, поднимет под страхом расстрела расеян, уберет путинга и сядет царствовать сам. И в первую очередь перестреляет тех, кто свергал Путина)
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27.09.2022 15:54 Відповісти
На рабссее возможен лишь один вариант: кровавый бунт с погромами и грабежом. Но все говорит о том, что даже на это не способен этот спившийся и вороватый народец. Наиболее возможен парад суверенитетов и сокращение рабссеи до размеров в пределах внутри МКАД.
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27.09.2022 15:56 Відповісти
-Якщо забажають-. Оце і є головною перепоною необхідних зрушень у великокацапії. Вони не забажають, ніколи.
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27.09.2022 16:05 Відповісти
Будь вони людьми - можливо!
Але "рускіє" - то біо-генетичне лахміття.
Дивіться - це "Три закона робототехніки" (А. Азімова).
- "Робот не должен наносить какой-либо вред человеческому здоровью, создавать угрозу жизни или своим бездействием допускать аналогичные последствия; Роботу вменяется в обязательном порядке исполнять приказы, отдаваемые человеком".
Поміняйте слова "Робот" на РУСКІЙ нАРОД, а "Человек" на ПРАВІТЕЛЬСТВО і зрозумієте - вони ніх*я не люди...
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27.09.2022 16:30 Відповісти
наивный он как ребёнок.....они там все такие как ***** и многие ещё хуже
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27.09.2022 16:40 Відповісти
Два роки тому у Львові на проспекті Свободи,якраз біля пам"ятника Шевченкові хтось поставив маленький пам"ятник путіну.Вірніше,то був бюст,чи то резиновий,чи то силіконовий,а біля нього лежала бейсбольна бита.Кожен охочий міг підійти і гаратнути по лисому черепу...Пам"ятник протримався десь місяць,матеріал був досить міцний,але от що цікаво...Пенсіонери,що грали в шахи на ближніх лавках казали,що більшість охочих врізати путіну по голові були якраз російськомовні...
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27.09.2022 16:56 Відповісти
Рассыяны любят Путлера! Путлер емёт рассыянов, а рассыяны только крепчают!
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27.09.2022 17:23 Відповісти
Але ж не бажають, поки що. Вони обожнюють свого божевільного царя
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27.09.2022 17:23 Відповісти
 
 