Росіяни зможуть скинути Путіна, якщо забажають, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Габріелюс Ландсбергі вірить, що росіяни можуть позбутися режиму Путіна, якщо наважаться спробувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра закордонних справ Литви.

"Литовці скинули радянський режим, українці позбулися Януковича, іранські жінки повстали проти брутальності режиму в Ірані, і росіяни можуть скинути Путіна. Не варто недооцінювати силу свободи", - йдеться в повідомленні.

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