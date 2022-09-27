Росіяни зможуть скинути Путіна, якщо забажають, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
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Габріелюс Ландсбергі вірить, що росіяни можуть позбутися режиму Путіна, якщо наважаться спробувати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра закордонних справ Литви.
"Литовці скинули радянський режим, українці позбулися Януковича, іранські жінки повстали проти брутальності режиму в Ірані, і росіяни можуть скинути Путіна. Не варто недооцінювати силу свободи", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Перехватчик
показати весь коментар27.09.2022 15:39
+7 Сергей Гусаченко fe44ea74
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+5 Перехватчик
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@turkmendagz
·
8 ч
Про гантель с помощью которой следователи РФ изнасиловали московского поэта все уже читали? Я все думаю что бы они сделали с Пушкиным за его стихотворение "К Чаадаеву"?
И ещё почему гантель, швабры уже закончились?
@Zn_Portnova
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19 ч
Вы спрашивали: Что такое загадочная русская душа?
https://twitter.com/i/status/1574447372268146695
Джохар Дудаев
Вони бажають "вялічія" та крадений унітаз....
https://twitter.com/i/status/1574355512480743427
Слава ЗСУ ♥️🖤✊💪👍🔱💯💯💯
Але "рускіє" - то біо-генетичне лахміття.
Дивіться - це "Три закона робототехніки" (А. Азімова).
- "Робот не должен наносить какой-либо вред человеческому здоровью, создавать угрозу жизни или своим бездействием допускать аналогичные последствия; Роботу вменяется в обязательном порядке исполнять приказы, отдаваемые человеком".
Поміняйте слова "Робот" на РУСКІЙ нАРОД, а "Человек" на ПРАВІТЕЛЬСТВО і зрозумієте - вони ніх*я не люди...