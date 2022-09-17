"Осудом геноцид не спинити", - глава МЗС Литви закликав дати Україні танки
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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після новин про сотні могил у звільненому Ізюмі заявив, що реагувати на це потрібно не словами, а діями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Слова не змогли запобігти цим масовим похованням. Осуд сам по собі не покладе край цьому геноциду. Танки говорять гучніше за слова. "Озбройте Україну зараз" - це означає зараз", - відреагував Ландсбергіс.
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Вони виробляли зброю для себе, відповідно до своїх нужд.
В цей час Зєрмаки з Агрохіміями вкатували військовий бюджет в дороги, по яким потім приїхали моск@лі
тобто коли треба літаки то їх не дають, від цього ми втрачаємо більше артилерії а потім захід такий розводить руками і каже - нема в нього гармат.