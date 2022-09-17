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війна (56174) Литва (1529) Ландсбергіс Габріелюс (140)

"Осудом геноцид не спинити", - глава МЗС Литви закликав дати Україні танки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після новин про сотні могил у звільненому Ізюмі заявив, що реагувати на це потрібно не словами, а діями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Слова не змогли запобігти цим масовим похованням. Осуд сам по собі не покладе край цьому геноциду. Танки говорять гучніше за слова. "Озбройте Україну зараз" - це означає зараз", - відреагував Ландсбергіс.

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Топ коментарі
+24
Кацапня розуміє коли отримує в рило.
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17.09.2022 23:42
+12
Дякуємо за підтримку, браття-литовці!!!
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18.09.2022 00:00
+7
Якщо Залужному дати в роспорядження додатково 1000 леопардів, 1000 хаймарсів, необхідну кількість ПРО для збиття яз , війна скінчиться на червоній площі в ********* років за 2
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17.09.2022 23:45
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Кацапня розуміє коли отримує в рило.
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17.09.2022 23:42 Відповісти
Лучше по яйцам, тогда ваньки становятся сговорчивей)
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17.09.2022 23:45 Відповісти
Якщо Залужному дати в роспорядження додатково 1000 леопардів, 1000 хаймарсів, необхідну кількість ПРО для збиття яз , війна скінчиться на червоній площі в ********* років за 2
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17.09.2022 23:45 Відповісти
тоді боятись будуть Україну
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17.09.2022 23:49 Відповісти
Вороги нехай бояться. Друзям ми не страшні.
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18.09.2022 00:02 Відповісти
Не все, ще тре 4-5 атомних субмарин, і одну авіаносну ударну групу, штук 200 F-35 і з десяток B-2 spirit. Може щось забув, але то таке.
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18.09.2022 00:14 Відповісти
В цьому році.
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18.09.2022 01:19 Відповісти
.....війна скінчиться в Хабаровську або в Владивостоку років за 2....
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18.09.2022 11:32 Відповісти
дуже гарні і правдиві слова! дякуємо !!!!
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17.09.2022 23:51 Відповісти
Висточить й 250 хаймарсів, 250 Леопардів , 250 м777, й 250 Ф16. Але союзники поки чомусь затягують з РЕАЛЬНОЮ допомогою!!!🤬
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17.09.2022 23:52 Відповісти
Для початку потрудіться подивитись скільки хаймерсів всього у США.
Вони виробляли зброю для себе, відповідно до своїх нужд.
В цей час Зєрмаки з Агрохіміями вкатували військовий бюджет в дороги, по яким потім приїхали моск@лі
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18.09.2022 00:28 Відповісти
Зараз у світі одна "нужда" має бути - придушити рашиський-нациський режим сина сатани *****.
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18.09.2022 11:43 Відповісти
Дякуємо за підтримку, браття-литовці!!!
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18.09.2022 00:00 Відповісти
не те проблєма що танки не дають а те, що зброя надається НЕ ПО ДОКТРИНІ НАТО.

тобто коли треба літаки то їх не дають, від цього ми втрачаємо більше артилерії а потім захід такий розводить руками і каже - нема в нього гармат.
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18.09.2022 07:13 Відповісти
Так кідалово відбувається з боку пацієнтів США постійно. Бо во владах цих пацієнтів виключно підорасьі, сер! Передостанній приклад - афгоністон... Далі свмі додумайте, сер....
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18.09.2022 08:56 Відповісти
 
 