"Осудом геноцид не спинити", - глава МЗС Литви закликав дати Україні танки

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після новин про сотні могил у звільненому Ізюмі заявив, що реагувати на це потрібно не словами, а діями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Слова не змогли запобігти цим масовим похованням. Осуд сам по собі не покладе край цьому геноциду. Танки говорять гучніше за слова. "Озбройте Україну зараз" - це означає зараз", - відреагував Ландсбергіс.

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