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Финляндия хочет построить забор на границе с Россией, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фінляндія

Таким образом финны пытаются остановить россиян, пытающихся нелегально пересечь границу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Предложено перегородить забором от 10 до 20 процентов восточной границы Финляндии, это от 130 до 260 километров, сообщил начальник пограничной службы страны Паси Костамоваара. Стоимость строительства этого сооружения оценивается в сотни миллионов евро.

Планируется, что большая часть забора будет построена на юго-восточной части границы, где замечена большая активность граждан РФ, пытающихся нелегально пересечь границу.

В последние дни в Финляндии произошел значительный рост числа россиян, пересекающих границу легально, что вызвано попытками мужчин призывного возраста избежать "частичной" мобилизации в России. Только на прошлых выходных границу с Финляндией пересекли около 17 тысяч россиян, что на 80 процентов больше, чем неделей ранее.

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Топ комментарии
+8
Паркан Маннергейма.
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27.09.2022 15:53
+4
А тим часом газопровід Північний потік-2 перетворився в водопровід.
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27.09.2022 15:53
+3
тре вольер будувати)
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27.09.2022 16:18
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Паркан Маннергейма.
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27.09.2022 15:53 Ответить
Крокодилів шкода, на півночі замерзнуть. Але рів викопати варто.
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27.09.2022 17:52 Ответить
А тим часом газопровід Північний потік-2 перетворився в водопровід.
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27.09.2022 15:53 Ответить
Тільки Уренгой-Помари-Ужгород залишився...
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27.09.2022 16:46 Ответить
ты надолго здесь свинорыл...?
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27.09.2022 17:43 Ответить
Тю, та стріляйте в тих, хто перетинає. Фотки трупів викладайте в інстаграм а самі трупи лишайте звірям на прокорм. І через тиждень ніхто лізти не буде.
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27.09.2022 15:54 Ответить
ЗСУ так і робить. І шо? Лізуть і лізуть...
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27.09.2022 15:58 Ответить
Вони то лізуть, але ж не долазять
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27.09.2022 16:00 Ответить
холодает. холода, а уж тем более морозы, уложат перебежчиков в "тухольках на тонкой подошве" и без расхода патронов. по весне подснежников будет!!!!! #дидызамерзали ))
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27.09.2022 16:22 Ответить
ой, це ж треба, а чого б це...
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27.09.2022 15:55 Ответить
А у нас є паркан від Сєні...
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27.09.2022 15:59 Ответить
да нікакда у нас рассієй граніци нєбила! а ту Сєня са сваім парканам...
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27.09.2022 16:09 Ответить
Паркан под током уже был на Берлинской стене ...
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27.09.2022 16:09 Ответить
Злые языки кажуть шо во время трёх войн с Финляндией с 1939 по 1944 год... подохло 500 000 советских вояк Йоси Джугашвили...хорошая линия Маннергейма...
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27.09.2022 16:12 Ответить
тре вольер будувати)
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27.09.2022 16:18 Ответить
Рождённый ползать везде пролезет!
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27.09.2022 16:24 Ответить
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27.09.2022 16:30 Ответить
и колючую проволоку натянуть поверх под высоким током!
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27.09.2022 16:39 Ответить
Нічого, незабаром зима, кацапам по тундрі не солодко прийдеться,

Замерзлі червоноармійці 1939 р.


Може хочете повторити?
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27.09.2022 16:56 Ответить
Треба не забори будувать, а рови з крокодилами, і автоматичні кулеметні вишки. Толку з того паркана?
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27.09.2022 17:04 Ответить
Тре не паркан будувати, а передпілля, повністю заміноване, з розвинутою системою інженерних загороджень, розміщенням БОПП, артилерійських позицій, засобів ППО, централізованою системою розвідки, спостереження, багатоканального зв'язку, розміщенням боєздатних гарнізонів в найбільш пристосованих для нападу місцях. Тілько так, а не інакше
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27.09.2022 18:02 Ответить
************ особливі морозостікі крокодили..
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27.09.2022 18:23 Ответить
 
 