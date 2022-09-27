Финляндия хочет построить забор на границе с Россией, - Politico

Таким образом финны пытаются остановить россиян, пытающихся нелегально пересечь границу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Предложено перегородить забором от 10 до 20 процентов восточной границы Финляндии, это от 130 до 260 километров, сообщил начальник пограничной службы страны Паси Костамоваара. Стоимость строительства этого сооружения оценивается в сотни миллионов евро.

Планируется, что большая часть забора будет построена на юго-восточной части границы, где замечена большая активность граждан РФ, пытающихся нелегально пересечь границу.

В последние дни в Финляндии произошел значительный рост числа россиян, пересекающих границу легально, что вызвано попытками мужчин призывного возраста избежать "частичной" мобилизации в России. Только на прошлых выходных границу с Финляндией пересекли около 17 тысяч россиян, что на 80 процентов больше, чем неделей ранее.

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